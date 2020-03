Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44c66ca3-903a-4f24-84b0-8dc88d0c4889","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalom van, pánik nincs Észak-Rajna-Vesztfáliában egy ott dolgozó magyar patikus szerint. Ott kedden bukkant fel az első koronavírusos eset, másnap az emberek megrohanták a boltokat, gyógyszertárakat. Volt olyan páciensük, aki az összes maszkot akarta, de csak tízet kapott, a fair play miatt.","shortLead":"Aggodalom van, pánik nincs Észak-Rajna-Vesztfáliában egy ott dolgozó magyar patikus szerint. Ott kedden bukkant fel...","id":"20200229_Nemetorszagi_patikus_Ma_sem_kaptunk_kezfertotlenitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c66ca3-903a-4f24-84b0-8dc88d0c4889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aab9ad9-ebf7-470b-855b-3e40d2da2289","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Nemetorszagi_patikus_Ma_sem_kaptunk_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. február. 29. 11:10","title":"Németországi magyar patikus: Változóan fogadják, mikor azt mondom, koronavírus ellen nincs semmi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos utasítása alapján sürgősen, a jövő hét elejéig valamennyi arra alkalmas egészségügyi intézménynek elkülönítőt kell kialakítania a fertőzésgyanús betegek ellátására. Az utasításban van egy ellentmondás is - szúrta ki a Népszava: nem tiltották meg teljesen a potenciálisan koronavírussal fertőzött emberek látogatását. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos utasítása alapján sürgősen, a jövő hét elejéig valamennyi arra alkalmas egészségügyi...","id":"20200229_Mozgositjak_a_korhazakat__elkulonitoket_kell_letrehozni_a_koronavirusgyanus_betegek_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f9ea3-6e5b-4ac3-be2d-118816403269","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Mozgositjak_a_korhazakat__elkulonitoket_kell_letrehozni_a_koronavirusgyanus_betegek_szamara","timestamp":"2020. február. 29. 09:30","title":"Mozgósítják a kórházakat - elkülönítőket kell létrehozni a koronavírus-gyanús betegek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"215b6ba7-3588-4c8d-ba66-5de487d1fa10","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mohammad Raszulof iráni ellenzéki rendező Nincs gonosz című alkotása nyerte a legjobb filmnek járó Arany Medve díjat a 70. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale), amelyet szombat este adták át a német fővárosban.","shortLead":"Mohammad Raszulof iráni ellenzéki rendező Nincs gonosz című alkotása nyerte a legjobb filmnek járó Arany Medve díjat...","id":"20200229_Berlinale_irani_ellenzeki_rendezo_nyerte_iden_az_Arany_Medvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=215b6ba7-3588-4c8d-ba66-5de487d1fa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbd2c41-a3ee-4449-be0b-1c2a271de1bf","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Berlinale_irani_ellenzeki_rendezo_nyerte_iden_az_Arany_Medvet","timestamp":"2020. február. 29. 21:23","title":"Berlinale: iráni ellenzéki rendező nyerte idén az Arany Medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47d625d-b7ce-4e07-af06-afd9a9c006cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara bejelentette, ezentúl nem áll módjában megállítani a Szíriából Európába tartó menekülteket. Nem kizárt, hogy a török nyilatkozat hátterében az áll, hogy Ankara a korábbinál nagyobb segítséget vár NATO-partnereitől. Az újabb incidens a török-orosz viszonyt is mérgezi.","shortLead":"Ankara bejelentette, ezentúl nem áll módjában megállítani a Szíriából Európába tartó menekülteket. Nem kizárt...","id":"20200228_torokorszag_idlib_sziria_menekultek_erdogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47d625d-b7ce-4e07-af06-afd9a9c006cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9486f8dd-613a-4821-a008-17c8e275ad13","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_torokorszag_idlib_sziria_menekultek_erdogan","timestamp":"2020. február. 28. 18:00","title":"Erdogan már nem tartja vissza a menekülteket, újra áradat indulhat Európa felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9160aa0b-c9ad-41bc-a2ad-4b01d475be6a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Visszaadták a babaruhát, avagy amikor az NDK-s gyerekholmi már se olcsón, se drágán nem volt jó. ","shortLead":"Visszaadták a babaruhát, avagy amikor az NDK-s gyerekholmi már se olcsón, se drágán nem volt jó. ","id":"20200229_Olcsobb_lett_az_NDK_turmixgep__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_26","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9160aa0b-c9ad-41bc-a2ad-4b01d475be6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbca2b81-551d-414f-80e8-2709447afc2c","keywords":null,"link":"/360/20200229_Olcsobb_lett_az_NDK_turmixgep__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_26","timestamp":"2020. február. 29. 17:00","title":"Olcsóbb lett az NDK-s turmixgép – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 26.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb0fb8f-f7b2-4cb9-ab00-650c79cc6fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200301_samsung_galaxy_s20_teardown_spitzbergak_magtar_koronavirus_oltas_tiktok_bevetel_google_appok_huawei_telefonokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb0fb8f-f7b2-4cb9-ab00-650c79cc6fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f3cf86-6eb6-4fd4-8553-5939bddf8ffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_samsung_galaxy_s20_teardown_spitzbergak_magtar_koronavirus_oltas_tiktok_bevetel_google_appok_huawei_telefonokon","timestamp":"2020. március. 01. 12:03","title":"Ez történt: hónapok óta először kinyitották az \"ítéletnapi tárolót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49","c_author":"Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt főszerkesztő-helyettese, aki többek közt Trump, Johnson, Salvini és Le Pen kapcsán teszi fel a kérdést: ezek lennének a churchilli értelemben vett demokrácia örökösei?","shortLead":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt...","id":"202009_after_party","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb139da-54c6-4e2a-ae87-6145a2ea0c79","keywords":null,"link":"/360/202009_after_party","timestamp":"2020. február. 29. 16:00","title":"Horváth Zoltán: After party, avagy élet a modern nyugati demokráciák után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye szerint minimális annak a valószínűsége, hogy a Magyarországra beszállított csomagolt és csomagolatlan élelmiszerek részt vennének a koronavírus közvetítésében. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye szerint minimális annak a valószínűsége, hogy a Magyarországra...","id":"20200229_Ne_feljunk_az_import_elelmiszerektol_nem_fogjuk_elkapni_veluk_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585babf7-381c-4cb8-a3ef-5f2dd088c0e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_Ne_feljunk_az_import_elelmiszerektol_nem_fogjuk_elkapni_veluk_a_koronavirust","timestamp":"2020. február. 29. 14:45","title":"Ne féljünk az import élelmiszerektől, nem fogjuk elkapni általuk a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]