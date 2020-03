Olaszországban egy-két hétre van szükség ahhoz, hogy az eddigi egészségügyi intézkedések megfékezzék a koronavírus-fertőzés terjedését – jelentette be Angelo Borrelli, a polgári védelmi hatóság vezetője. Az országban a vírus miatt 52 ember vesztette életét (ebből tizennyolcan hétfőn), a fertőzöttek száma hétfő este 1835 volt (eddig több mint 23 ezer tesztet végeztek el). A fertőzöttek fele tünetmentes, a kórházban kezeltek kilenc százaléka fekszik intenzív osztályon, ám eközben egyre többen gyógyulnak meg, már 142 ilyen emberről tudni. Borrelli szerint egyetlen észak-olaszországi térségben sem kritikus a kórházhelyzet, továbbra is képesek mindenkinek ágyat biztosítani. A kormány mindenesetre lépett, és országszerte 80 laktanyában, hozzávetőleg 6600 helyet tett szabaddá szükség esetére.

A kórházakban – főként északon – visszahívják a nyugdíjas orvosokat is dolgozni, és folyamatos a felvétel ápolók és orvosok részére. Ezzel próbálják tehermentesíteni azokat, akik a megnövekedett készültség miatt a hét minden napján kénytelenek dolgozni.

Hivatalos személyek védőöltözetét fertőtlenítik a Róma térségében levő Pratica di Mare város Mario De Bernardi katonai repülőterén, miután fogadták a koronavírus gócából, a kínai Vuhanból hazaszállított olaszok első csoportját 2020. február 3-án © MTI / EPA

Nagyon sokan ugyanakkor otthon várják a karantén végét, hiszen nem volt szükségük kórházi ellátásra. A vírus főként északon van jelen, Lombardiában több település még mindig karantén alatt van – Lombardia kormányzója már önkéntes karanténba vonult, most a testület újabb tagjánál mutatták ki a vírust –, de vannak már esetek az ország középső részén lévő Marche tartományban, Toscanában, a Róma melletti Fiumicinóban, Rómában, valamint a déli régiókban is.

Az viszont változatlan, hogy északi óvintézkedések továbbra is hatályban vannak, és az iskolák március 8-ig zárva tartanak. Többségükben a múlt héten is síszünet volt, amit most meghosszabbítottak. Ennek a szülők nem igazán örülnek, hiszen sokuknak gondot okoz a gyerekfelügyelet megoldása, de a munkáltatók többsége engedélyezi az otthonról dolgozást. Az iskolások többsége sem örülhet felhőtlenül a szabadságnak, mert a tanárok igyekeznek online megtartani az órákat, Whatsappon tartani a kapcsolatot, valamint feladni a házi feladatot.

Az északi régióban mindemellett elmaradnak a színházi előadások, nem javasolják a mozik látogatását és a tömegrendezvényeken való részvételt. Sztrájkolni sem lehet egy ideig, pedig Olaszországban szinte minden hétre jut egy sztrájk.

"Űrhajósnak öltözött" orvosok

Rómában nincs pánik, még úgy sem, hogy épp tegnap találtak egy katolikus papnál vírusra utaló jeleket. A templomot persze biztonsági okokból szerdáig bezárták. Nem ez lenne az első eset: egy azóta már meggyógyult kínai állampolgárt is kezeltek a vírus miatt, egy csapat Kínából érkező olaszt pedig még februárban zártak rövid időre karanténba.

aszkos egészségügyi dolgozó a fertőző betegségekre szakosodott római Lazzaro Spallanzani kórházban 2020. február 26-án © MTI / EPA / Angelo Carconi

Rómában jelenleg 7 fertőzöttet ápolnak kórházban, öten otthon várják a karatén végét. Mindannyian északon fertőződtek meg. Az olasz média rendszeresen tudósít a kórházakból, ahol tetőtől talpig beöltözött orvosok és ápolók látják el a betegeket. Mint az egyik orvos nyilatkozatából kiderült, a gyerekekre külön odafigyelnek:

egy Fiumicinóból bekerült család két kisgyerekének előadták az orvosok, hogy nem védőruha van rajtuk, hanem szkafander, mert űrhajósnak öltöztek.

Ezzel együtt nyugalom van. A Trevi kútnál hétfőn is tömegek állnak az esős idő ellenére, és az áruházak polcai is tele vannak. Maszkokat is csak elvétve látni, még a repülőtereken sem veszik fel őket. Hőkamerás ellenőrzés azonban van, néhány másodpercig tart, és utána mehet mindenki tovább. A koronavírus azonban a reptereken érezteti hatását, hiszen jóval kevesebben utaznak. A magyarok is tömegesen mondják le a befoglalt útjaikat, félig üresek a repülők. Hétfőn egy magyar turista például arról számolt be, hogy a Trevi kútnál minden eddiginél olcsóbban talált szállást, amit korábban nem tudott volna kifizetni. Firenzében is ingyen látogatható az Uffizi, szintén a vírus okozta megcsappant érdeklődés miatt.

© AFP / Andrea Ronchini

Rómát tehát nyugalom jellemzi, amit az is igazol, hogy a mai napon megerősítették azt is, hogy megtartják a március 8-ra tervezett félmaratont.

Mintha itthon Sebestyén Balázst vetnék be

Az olasz kormány közben az ország leghíresebb dalfesztiváljának vezetőjével, Amadeussal propagálja a fertőtlenítés fontosságát. tv-spotok futnak, amelyben Amadeus arra kéri az embereket, gyakran mossanak kezet fertőtlenítővel, és lehetőleg ne érintsék meg az arcukat. Mást ugyanis nem lehet ellene tenni, a legfontosabb a higiénia. A híradásokban óránként elmondják a fertőzöttek, halottak és gyógyultak számát is. Hangsúlyozzák, hogy a vírus az idős korosztályra veszélyes, a fiatalok vagy el sem kapják, vagy hamar kilábalnak belőle. Az eddigi elhunytak szinte kivétel nélkül 80-90 év körüli beteg emberek voltak, akik kemoterápiás kezeléseken vettek részt, vagy egyéb megbetegedések következményeként, legyengült immunrendszerükkel nem tudtak harcba szállni a betegséggel.

Mindeközben a turizmus szenved, főképp az északi régióban, azon belül is Velencében: az utóbbi napokban az utazások 60 százalékát mondták le a koronavírusra hivatkozva. Ezzel egyidőben a turisztikai ügynökségek egységes fellépést kérnek a tömegpszichózis kezelésrére, és az illetékes minisztérium elé vonultak. Az üzleti utakat, a turistautakat és az iskolai utazásokat egyaránt lemondták, így a csődtől való félelem kivitte őket az utcára, és biztosítékot szeretnének arra, hogy folytatni tudják a munkájukat.

Idegenvetők tüntetése Rómában © AFP / Andrea Ronchini

Az olasz gazdaság egyik fő pillére a turizmus, így mindenki érdeke, hogy a helyzet mielőbb helyreálljon. Az ország kivételes helyzetben van, hiszen az 1092 UNESCO világörökségi helyszínből 54 itt található. Róma, Firenze és Velence a három leglátogatottabb olasz célpont, és az utóbbi időben a kiállításoknak és rendezvényeknek köszönhetően Milánónak és Torinónak is egyre több bevétele volt turizmusból, ahogy az ebből élő vendéglátással, szállásadással és egyéb turisztikai tevékenységgel foglalkozó családi vállalkozásoknak is. A szárnyalás most megtorpanni látszik, és nem csupán északon, hanem már délen, Rómában is érezhetően kevesebb a turista.

A turizmus mellett a labdarúgás szenved leginkább a vírustól. Ez olasz sajátosság, hiszen nem múlhat el hét meccs nélkül, és a kedvenc csapatok egész családokat visznek ki a stadionokba minden héten. Az északi városokba tervezett első osztályú meccsek egy részét már elhalasztották, újratervezik a focinaptárat is. Ezzel együtt nyugalom van, pániknak semmi jele. Erre utal a kormány jelszava is: