[{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"S. B. Ahmad egy belvárosi török étteremben mutogatta a nemi szervét, később az utcán nőket fogdosott, csókolgatott.","shortLead":"S. B. Ahmad egy belvárosi török étteremben mutogatta a nemi szervét, később az utcán nőket fogdosott, csókolgatott.","id":"20200304_afgan_ferfi_szexualis_eroszak_budapest_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012ea5ea-73a4-4e07-94a0-1a8497e2964f","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_afgan_ferfi_szexualis_eroszak_budapest_itelet","timestamp":"2020. március. 04. 12:55","title":"Elítélték a szexuális erőszakkal vádolt afgán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszprém megyében erős széllökésekre kell számítani szerdán.","shortLead":"Veszprém megyében erős széllökésekre kell számítani szerdán.","id":"20200304_Penteking_nem_nagyon_lesz_csapadek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0539847-5d2b-4260-9865-e3947a1073b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Penteking_nem_nagyon_lesz_csapadek","timestamp":"2020. március. 04. 06:49","title":"Péntekig nem nagyon lesz csapadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy kisebb, de látványos változtatást hajtott végre legfőbb alkalmazásában. Ez most kimondottan hasznos.","shortLead":"A Facebook egy kisebb, de látványos változtatást hajtott végre legfőbb alkalmazásában. Ez most kimondottan hasznos.","id":"20200304_facebook_alkalmazas_frissites_menupont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06005fc-a2e3-4bad-93c4-e3aa91a2a595","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_facebook_alkalmazas_frissites_menupont","timestamp":"2020. március. 04. 16:03","title":"Nyissa meg a telefonján a Facebookot, talán már önhöz is megérkezett az új menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás kétszereplősre szűkítette a mezőnyt. A taroló Joe Biden a mérsékeltek, a vele tartó Bernie Sanders a progresszívek bajnoka lett. Elizabeth Warren még a saját államában sem tudott nyerni, Michael Bloomberg pedig élete legrosszabb befektetésével csődölt be.","shortLead":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás...","id":"20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4fab6c-ba5a-491a-b9ff-c0e7ea4e14f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","timestamp":"2020. március. 04. 11:45","title":"Biden berobbant, Bernie brusztol, Bloomberg betlizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem rektora elrendelte, hogy az angol nyelvű évfolyam hallgatói a karantén idejéig nem vehetnek részt előadáson és gyakorlaton. ","shortLead":"Az egyetem rektora elrendelte, hogy az angol nyelvű évfolyam hallgatói a karantén idejéig nem vehetnek részt előadáson...","id":"20200304_A_SOTE_gyogyszeresz_hallgatoja_az_egyik_koronavirusfertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c3200e-3d89-4cce-8b9d-6fae01099593","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_A_SOTE_gyogyszeresz_hallgatoja_az_egyik_koronavirusfertozott","timestamp":"2020. március. 04. 20:42","title":"A Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatója az egyik koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Kritikus hét kezdődött az észak-olasz koronavírus-járványban, most kiderül, hogy robbanásszerűen megnő-e a fertőzöttek száma, vagy sikerül kontroll alatt tartani a fertőzés terjedését annyira, hogy ne roppanjanak össze a kórházak. A kormány legfrissebb döntésével bezárja az ország összes iskoláját. Ez már nagyon nem olyan, mint egy influenza.","shortLead":"Kritikus hét kezdődött az észak-olasz koronavírus-járványban, most kiderül, hogy robbanásszerűen megnő-e a fertőzöttek...","id":"20200304_Most_mar_az_a_kerdes_hogy_sikerule_megmenteni_Milanot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311eea71-6240-4438-a9ba-bc1da96ae721","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Most_mar_az_a_kerdes_hogy_sikerule_megmenteni_Milanot","timestamp":"2020. március. 04. 14:55","title":"Most dől el az is, hogy sikerül-e megmenteni Milánót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b786ac93-6428-4a64-b90c-8afa0a02dd79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két Suzuki Banditot adtak át a polgárőröknek.","shortLead":"Két Suzuki Banditot adtak át a polgárőröknek.","id":"20200304_Komoly_motorokat_kaptak_a_fovarosi_polgarorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b786ac93-6428-4a64-b90c-8afa0a02dd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0927c3-157f-41ba-abd4-e45406fdac30","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_Komoly_motorokat_kaptak_a_fovarosi_polgarorok","timestamp":"2020. március. 04. 12:14","title":"A rendőségtől kaptak nagymotorokat a fővárosi polgárőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey Júlia gyerekei lelkesen számoltak be leveleikben és az ajándékba készített újságukban a korabeli történésekről. A zömében most először kiadott levelezésekből nemcsak egy 19. századi értelmiségi család mindennapjai rajzolódnak ki, hanem a tragikusan fiatalon elhunyt Petőfi Zoltán személyiségét is árnyaltabban ismerhetjük meg, mint ahogy azt a kritikusai megörökítették az utókornak.","shortLead":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey...","id":"20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfc125c-0d42-40e5-b247-da974d99d3cc","keywords":null,"link":"/elet/20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","timestamp":"2020. március. 03. 20:00","title":"A forradalmárok gyerekeinek is határozott véleménye volt a politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]