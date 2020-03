Esős-napos, édes-savanyú hétvége lesz

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d11bab2c-e459-4fdc-a4ef-ee06f88b77ab","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A szíriai kormányerők ellen offenzívát kezdett Törökország, és azzal próbál nagyobb támogatást kizsarolni az EU-tól és a NATO-tól, hogy bejelentette: kiengedi az unióba tartó menekülteket.","shortLead":"A szíriai kormányerők ellen offenzívát kezdett Törökország, és azzal próbál nagyobb támogatást kizsarolni az EU-tól és...","id":"20200304_Erdogan_zsarol_a_menekultekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d11bab2c-e459-4fdc-a4ef-ee06f88b77ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f811df6e-7a3e-43e5-8d11-65de8802943d","keywords":null,"link":"/360/20200304_Erdogan_zsarol_a_menekultekkel","timestamp":"2020. március. 04. 13:00","title":"Erdogan azért zsarol a menekültekkel, hogy az oroszokat fúrja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12bc071-c038-4fbf-b3aa-0546a0f94099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra mondják le a nagy cégek rendezvényeiket a koronavírus-járvány miatt. Most éppen a Google jelentette be, hogy nem tartja meg szokásos I/O fejlesztői konferenciáját, pontosabban máshogyan tartja meg, mint eddig.","shortLead":"Sorra mondják le a nagy cégek rendezvényeiket a koronavírus-járvány miatt. Most éppen a Google jelentette be, hogy nem...","id":"20200304_google_io_fejesztoi_konferencia_elmarad_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f12bc071-c038-4fbf-b3aa-0546a0f94099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35bc529-b5db-457b-a737-7bf18799721e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_google_io_fejesztoi_konferencia_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 09:33","title":"Már meg sem lepődünk: elmarad a Google éves fejlesztői konferenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey Júlia gyerekei lelkesen számoltak be leveleikben és az ajándékba készített újságukban a korabeli történésekről. A zömében most először kiadott levelezésekből nemcsak egy 19. századi értelmiségi család mindennapjai rajzolódnak ki, hanem a tragikusan fiatalon elhunyt Petőfi Zoltán személyiségét is árnyaltabban ismerhetjük meg, mint ahogy azt a kritikusai megörökítették az utókornak.","shortLead":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey...","id":"20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfc125c-0d42-40e5-b247-da974d99d3cc","keywords":null,"link":"/elet/20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","timestamp":"2020. március. 03. 20:00","title":"A forradalmárok gyerekeinek is határozott véleménye volt a politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c09804e-314d-41ef-b08e-db1617111902","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A maranellói istálló és a sportág felügyeletét ellátó szervezet megállapodásra jutott, de a tartalmát titkolják. A riválisok felháborodtak.","shortLead":"A maranellói istálló és a sportág felügyeletét ellátó szervezet megállapodásra jutott, de a tartalmát titkolják...","id":"20200304_ferrari_titkos_paktum_forma1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c09804e-314d-41ef-b08e-db1617111902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e37f86e-9bd4-40b0-8654-d7a38f0da36b","keywords":null,"link":"/sport/20200304_ferrari_titkos_paktum_forma1","timestamp":"2020. március. 04. 18:21","title":"A Ferrari és az FIA titkolózása jókora balhét kavart a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50e3a78-4090-4139-8576-077b591ca2ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két fertőzöttről számoltak be a boszniai hatóságok, egy apánál és a fiánál állapították meg a vírus jelenlétét.","shortLead":"Két fertőzöttről számoltak be a boszniai hatóságok, egy apánál és a fiánál állapították meg a vírus jelenlétét.","id":"20200305_BoszniaHercegovinaban_is_megjelent_a_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d50e3a78-4090-4139-8576-077b591ca2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feb29b4-ceca-4565-836c-66fe1e9cbd05","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_BoszniaHercegovinaban_is_megjelent_a_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. március. 05. 10:15","title":"Fertőzötten tért vissza Boszniába egy Olaszországban dolgozó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","shortLead":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","id":"20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2983530b-8fa1-4633-b6a3-13a4a4c56f7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","timestamp":"2020. március. 04. 16:10","title":"Ha Matyi, akkor Rákosi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5757cd-d12c-4787-b2b1-9cdcabc39925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tollvonással elvett a város tömegközlekedésétől 7 milliárd forintot a kormány, miközben a másik kezével meg odatolt 10 milliárdot. Igaz, ebből az állami Volán járműveit cserélhetik le, miközben az önkormányzati közlekedési cég villamosai meg lerohadnak.","shortLead":"Egy tollvonással elvett a város tömegközlekedésétől 7 milliárd forintot a kormány, miközben a másik kezével meg odatolt...","id":"20200305_Janusarcuan_jotekonykodik_a_kormany_Szegeddel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de5757cd-d12c-4787-b2b1-9cdcabc39925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd73448-d573-4417-b647-5e7ebdcca39a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Janusarcuan_jotekonykodik_a_kormany_Szegeddel","timestamp":"2020. március. 05. 12:50","title":"Janus-arcúan jótékonykodik a kormány Szegeddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókhoz a koronavírussal kapcsolatban csak a hiteles információk érjenek el. Ennek érdekében több lépést is bejelentett Mark Zuckerberg.","shortLead":"A jelek szerint a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókhoz a koronavírussal...","id":"20200305_koronavirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_hirdetes_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6407afd9-1cf5-4cca-b573-36fc2d6dd174","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_koronavirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_hirdetes_facebook","timestamp":"2020. március. 05. 08:33","title":"Koronavírus: Szembeszáll az álhírekkel a Facebook, ingyen hirdethet náluk az Egészségügyi Világszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]