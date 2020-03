Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee4e0674-5517-4a9a-abc2-5c64c498dd74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a négyféle hajtáslánccal érkező 7-es sorozat legerősebb kivitelében már nem lesz belsőégésű motor.","shortLead":"A bajor gyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a négyféle hajtáslánccal érkező 7-es sorozat legerősebb kivitelében...","id":"20200325_bucsuzik_a_v12_biturbo_az_uj_7es_bmw_csucsmodellje_tisztan_elektromos_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e0674-5517-4a9a-abc2-5c64c498dd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a53cf56-089b-4cbd-836a-0621cf3ed0be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_bucsuzik_a_v12_biturbo_az_uj_7es_bmw_csucsmodellje_tisztan_elektromos_lesz","timestamp":"2020. március. 25. 07:59","title":"Búcsúzik a V12 biturbó: az új 7-es BMW csúcsmodellje tisztán elektromos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2f3a06-ff4a-4b85-893d-392912dba0f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengerszint felett legmagasabban élő emlősre, egy egérfajra bukkantak kutatók az Andokban fekvő Llullaillaco rétegvulkán csúcsán.","shortLead":"A tengerszint felett legmagasabban élő emlősre, egy egérfajra bukkantak kutatók az Andokban fekvő Llullaillaco...","id":"20200326_llullaillaco_vulkan_eger_phyllotis_xanthopygus_rupestris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2f3a06-ff4a-4b85-893d-392912dba0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6927a88d-26ba-465f-808a-95f5c1cfbca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_llullaillaco_vulkan_eger_phyllotis_xanthopygus_rupestris","timestamp":"2020. március. 26. 09:03","title":"6600 méter magasan lakik ez az egér, és köszöni, –25 Celsius-fokban is elvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc26625-04b0-4980-a302-f440907acbe3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Matthew McConaughey önkéntes száműzetése tarol. ","shortLead":"Matthew McConaughey önkéntes száműzetése tarol. ","id":"20200326_Az_izolacios_reklamjaikkal_mennek_most_nagyot_az_autogyartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acc26625-04b0-4980-a302-f440907acbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6a8022-5b5e-4111-b31d-3d8312771a04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Az_izolacios_reklamjaikkal_mennek_most_nagyot_az_autogyartok","timestamp":"2020. március. 26. 12:21","title":"A \"világtól elvonulós\" reklámjaikkal mennek most nagyot az autógyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d957b57d-0a9e-4fd1-b659-54e840601c62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb művészek csatlakoztak ahhoz a projekthez, amelyben kötelező olvasmányokat, illetve azok részleteit olvassák fel, hogy besegítsenek az online oktatásra átállt irodalomtanároknak. Molnár Piroska, Ónodi Eszter, Lovasi András, Beck Zoltán és még sokan mások teszik élvezetesebbé a kötelező tananyagot. ","shortLead":"Újabb művészek csatlakoztak ahhoz a projekthez, amelyben kötelező olvasmányokat, illetve azok részleteit olvassák fel...","id":"20200325_Lovasi_Andras_az_Anyam_tyukjaval_jarul_hozza_a_digitalis_tavoktatashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d957b57d-0a9e-4fd1-b659-54e840601c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f938ec6f-7f2e-4175-9677-e47995457e8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Lovasi_Andras_az_Anyam_tyukjaval_jarul_hozza_a_digitalis_tavoktatashoz","timestamp":"2020. március. 25. 12:13","title":"Lovasi András az Anyám tyúkjával járul hozzá a digitális távoktatáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a164b3f8-a005-4490-acab-82ee2c44c676","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főváros öt teátrumot tart meg, ezek között nincs a Vígszínház, de ennek élére még kinevezi Rudolf Pétert.","shortLead":"A főváros öt teátrumot tart meg, ezek között nincs a Vígszínház, de ennek élére még kinevezi Rudolf Pétert.","id":"20200324_A_fovaros_ot_kivetelevel_lemond_a_szinhazairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a164b3f8-a005-4490-acab-82ee2c44c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f862ac36-ea19-463e-a5b6-fed9188d4876","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_A_fovaros_ot_kivetelevel_lemond_a_szinhazairol","timestamp":"2020. március. 24. 17:30","title":"Rudolf Péter lesz a Vígszínház igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fokozódó járványhelyzet miatt a spanyol hatóságok nem kockáztatják tovább dolgozóik egészségét, a továbbiakban robotokkal végeztetik el azt a munkát, amelyet eddig emberek oldottak meg. A csere a tesztek számában is előrelépést jelenthet.","shortLead":"A fokozódó járványhelyzet miatt a spanyol hatóságok nem kockáztatják tovább dolgozóik egészségét, a továbbiakban...","id":"20200325_spanyolorszag_robot_koronavirus_teszt_mintavetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e0c7e-4699-4b67-8256-c8d09667a9d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_spanyolorszag_robot_koronavirus_teszt_mintavetel","timestamp":"2020. március. 25. 08:03","title":"Koronavírus: robotokat vet be Spanyolország, naponta 80 ezer embert fognak tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az agrárium importigényes és sokat exportál, ezért jelenleg a szállítmányozásban tapasztalható fennakadások jelentik a legnagyobb problémát. ","shortLead":"Az agrárium importigényes és sokat exportál, ezért jelenleg a szállítmányozásban tapasztalható fennakadások jelentik...","id":"20200325_A_mezogazdasagot_is_sujtja_a_jarvany_de_az_elelmiszerellatas_nincs_veszelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f89c03c-7aff-486f-a12c-b14d5ac76f5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_A_mezogazdasagot_is_sujtja_a_jarvany_de_az_elelmiszerellatas_nincs_veszelyben","timestamp":"2020. március. 25. 13:49","title":"A mezőgazdaságot is sújtja a járvány, de az élelmiszer-ellátás nincs veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NNK szerint megtették a megfelelő intézkedéseket.","shortLead":"Az NNK szerint megtették a megfelelő intézkedéseket.","id":"20200326_Koronavirusos_lett_a_jarvanyugy_egyik_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5a3f06-dc23-4f58-9c90-efb050636010","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Koronavirusos_lett_a_jarvanyugy_egyik_vezetoje","timestamp":"2020. március. 26. 06:58","title":"Koronavírusos lett a járványügy egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]