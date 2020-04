Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caf35b2d-4f48-43a7-a3cf-8ae518a28067","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bódi Guszti élő videója alá posztolta be. Később törölte.","shortLead":"Bódi Guszti élő videója alá posztolta be. Később törölte.","id":"20200404_A_kollegainak_nem_szolt_az_Uzsoki_fonovere_hogy_koronavirusos_de_a_Facebookra_kiirta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf35b2d-4f48-43a7-a3cf-8ae518a28067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f0ad4d-6f83-4587-bfba-f848091c9349","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_A_kollegainak_nem_szolt_az_Uzsoki_fonovere_hogy_koronavirusos_de_a_Facebookra_kiirta","timestamp":"2020. április. 04. 08:11","title":"A kollégáinak nem szólt az Uzsoki főnővére, hogy koronavírusos, de a Facebookra kiírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint még van esélyünk megmenteni a Földet: tudatos döntések sorozatával az évszázad második felére karbonsemlegessé tehetjük a bolygót.","shortLead":"A tudósok szerint még van esélyünk megmenteni a Földet: tudatos döntések sorozatával az évszázad második felére...","id":"20200402_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca95eae-60c2-4427-ae3b-c1dd599c76d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. április. 02. 20:03","title":"A Föld sorsa még nem pecsételődött meg, de most már sietnünk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b558ea1-4f2a-4509-bf70-4da3f0eea245","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A lengyelországi születésű Krzysztof Wodiczko hadilábon áll az emlékművekkel. A feledésbe merült hősöknek állított, dísszé laposodott, jelentésüket és jelentőségüket vesztett köztéri szobrok újrahasznosításáról ismert művész legújabb munkája Manhattan egyik legszebb parkjában, a Vasalóház szomszédságában lévő Madison Square egyik szobrán látható, naplemente után.","shortLead":"A lengyelországi születésű Krzysztof Wodiczko hadilábon áll az emlékművekkel. A feledésbe merült hősöknek állított...","id":"20200403_Menekultugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b558ea1-4f2a-4509-bf70-4da3f0eea245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911e65f2-3a37-429e-aa9c-35f18d79e900","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200403_Menekultugy","timestamp":"2020. április. 03. 16:28","title":"Menekültügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel ezerrel emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt közel ezerrel emelkedett a fertőzöttek száma.","id":"20200404_Svajcban_is_terjed_meg_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c485c761-efd0-4a7f-97c5-44fddbcab041","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Svajcban_is_terjed_meg_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 04. 15:48","title":"Svájcban is terjed még a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindkét bank termináljait átállították, így már csak 15 ezer forint elérésekor kérnek PIN-kódot a vásárlóktól.","shortLead":"Mindkét bank termináljait átállították, így már csak 15 ezer forint elérésekor kérnek PIN-kódot a vásárlóktól.","id":"20200402_koronavirus_pin_kod_nelkuli_vasarlas_limit_kh_otp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebc3657-7370-4844-ae54-fd04d62746cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_koronavirus_pin_kod_nelkuli_vasarlas_limit_kh_otp","timestamp":"2020. április. 02. 17:35","title":"Az OTP és a K&H is átállt a 15 ezer forintos limitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes számítások szerint 5 százalékkal, de akár még annál is nagyobb mértékben csökkenhet a világon a szén-dioxid-kibocsátás. Örülni azonban egyelőre még korai.","shortLead":"Az előzetes számítások szerint 5 százalékkal, de akár még annál is nagyobb mértékben csökkenhet a világon...","id":"20200403_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szen_dioxid_kibocsatas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0ffd42-1127-45fb-9e79-e0306ee8192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szen_dioxid_kibocsatas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 03. 20:03","title":"A második világháború vége óta nem látott mértékben csökkenhet idén a szén-dioxid-kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az egészségügyi dolgozók azonban már a nyáron megkapják a félmillió forint plusz juttatást. Kormányinfó.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók azonban már a nyáron megkapják a félmillió forint plusz juttatást. Kormányinfó.","id":"20200404_A_kormany_elveszi_a_partok_tamogatasanak_a_felet_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9f6dd9-4b6a-46eb-b5e7-a5660df2f5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_A_kormany_elveszi_a_partok_tamogatasanak_a_felet_iden","timestamp":"2020. április. 04. 11:27","title":"Milliárdokat von el a kormány a pártoktól, a bankoktól és a multiktól a járvány elleni védekezéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most közölt adatok csökkenést mutatnak, de még így is nagyon magas a halálozás.","shortLead":"A most közölt adatok csökkenést mutatnak, de még így is nagyon magas a halálozás.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok_aprilis3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdaa131-2ae4-4fb3-8730-a5e6db88f88e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok_aprilis3","timestamp":"2020. április. 03. 12:24","title":"Koronavírus: 932-en haltak meg Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]