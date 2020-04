Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nap alatt raktak össze szükségkórházakat a két európai nagyvárosban.","shortLead":"Néhány nap alatt raktak össze szükségkórházakat a két európai nagyvárosban.","id":"20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_korhaz_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c20c12-ab34-4b5c-9b7c-d362bf3d84ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 01. 14:00","title":"Viharos gyorsasággal emeltek óriási szükségkórházakat Londonban és Milánóban is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3d981f-48ee-4c83-880e-2c45c3557722","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az uniós művelet része lesz az illegális líbiai olajexport feltérképezése, a líbiai parti őrség kiképzése és az embercsempészet elleni küzdelem is. ","shortLead":"Az uniós művelet része lesz az illegális líbiai olajexport feltérképezése, a líbiai parti őrség kiképzése és...","id":"20200331_libia_eu_katonai_muvelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f3d981f-48ee-4c83-880e-2c45c3557722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607d62da-19ae-40da-8a6b-ef02dee172be","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_libia_eu_katonai_muvelet","timestamp":"2020. március. 31. 20:24","title":"Fegyvercsempészek megállítására indít katonai misszót az EU a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A tőzsdei összeomlás ugyan mindenkinek megártott, de néhányan könnyebben jöttek ki belőle ","shortLead":"A tőzsdei összeomlás ugyan mindenkinek megártott, de néhányan könnyebben jöttek ki belőle ","id":"20200401_Vannak_akik_a_mostani_valsagban_is_novelni_tudtak_vagyonukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0669cafb-bffd-41c9-8ac1-07727b8f26a5","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_Vannak_akik_a_mostani_valsagban_is_novelni_tudtak_vagyonukat","timestamp":"2020. április. 01. 17:27","title":"Vannak, akik a mostani válságban is növelni tudták vagyonukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f005961-1c36-468d-8ace-ff45cc1f600f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Április 10-től előreláthatólag két hétre zár be a Villeroy & Boch Magyarország Kft. gyára a koronavírus-járvány miatt.\r

","shortLead":"Április 10-től előreláthatólag két hétre zár be a Villeroy & Boch Magyarország Kft. gyára a koronavírus-járvány miatt.\r

","id":"20200331_Atmenetileg_leallitja_a_termelest_a_Villeroy__Boch_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f005961-1c36-468d-8ace-ff45cc1f600f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7340114e-d572-4178-b1e2-ebe129e59c4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_Atmenetileg_leallitja_a_termelest_a_Villeroy__Boch_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. március. 31. 14:31","title":" Újabb gyár áll le, ezúttal Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkorát esett reggel óta a forint árfolyama, amilyenhez hasonlót utoljára a 2008-as világválság legsötétebb napjaiban láthattunk. Már nem csak az euróhoz és a dollárhoz, hanem Közép-Európa más devizáihoz képest is rengeteget veszít a magyar pénz az értékéből, az elemzők szerint ebben szerepe van a felhatalmazási törvénynek is.","shortLead":"Akkorát esett reggel óta a forint árfolyama, amilyenhez hasonlót utoljára a 2008-as világválság legsötétebb napjaiban...","id":"20200401_felhatalmazasi_torveny_forint_arfolyam_zuhanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13bf6bd-0b32-4ded-9a06-d2fe8a9b1ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_felhatalmazasi_torveny_forint_arfolyam_zuhanas","timestamp":"2020. április. 01. 15:15","title":"A felhatalmazási törvénynek is szerepe volt abban, hogy egy nap alatt 360-ról majdnem 370-ig zuhant a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f7a2f1-b9b1-4df3-8697-33a532c60e41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonteladói partnerprogramot indít az Apcom. Az Apple hivatalos hazai disztribútora kedvezményes beszerzési feltételeket kínál a csatlakozó viszonteladók számára.","shortLead":"Viszonteladói partnerprogramot indít az Apcom. Az Apple hivatalos hazai disztribútora kedvezményes beszerzési...","id":"20200331_apcom_apple_partnerprogram_csatlakozas_viszonteladoknak_dpp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85f7a2f1-b9b1-4df3-8697-33a532c60e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d7a679-0830-4351-b8b3-657d32d18982","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_apcom_apple_partnerprogram_csatlakozas_viszonteladoknak_dpp","timestamp":"2020. március. 31. 13:33","title":"Bővülne Magyarországon az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dán Konzervatív Néppárt egyik tagja szerint több más párt is hasonló lépést fontolgat.\r

","shortLead":"A dán Konzervatív Néppárt egyik tagja szerint több más párt is hasonló lépést fontolgat.\r

","id":"20200401_fidesz_europai_neppart_donald_tusk_manfred_weber_kizaras_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a0aaf5-d313-430c-9094-23aedb6e2a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_fidesz_europai_neppart_donald_tusk_manfred_weber_kizaras_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 01. 06:44","title":"Kezdeményezik a Fidesz azonnali kizárását az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdától kifejezetten kedvezményes áron biztosít mobilinternetes adatkeret-bővítő opciót a Telenor. Egy gigabájt áráért adnak további kilencvenkilencet – akár többször is.","shortLead":"Szerdától kifejezetten kedvezményes áron biztosít mobilinternetes adatkeret-bővítő opciót a Telenor. Egy gigabájt...","id":"20200401_telenor_1_99_gb_mobilinet_hipernet_adatjegy_100_gb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da887e8-14b2-4ba4-9d8c-bd900ab8e01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_telenor_1_99_gb_mobilinet_hipernet_adatjegy_100_gb","timestamp":"2020. április. 01. 13:03","title":"1+99 GB-os mobilnetes csomagot vezetett be a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]