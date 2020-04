Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A vér ellenanyag-szintjét mérő új módszer a megkérdezett mikrobiológusok és virológusok szerint sem megbízható a fertőzés kimutatására, egy hete – mindenfajta hírverés nélkül – mégis ezzel kezdte szűrni a fertőzésgyanús betegeket az OMSZ. Az új gyorsteszt nem kis veszélye, hogy sok esetben tévesen ad negatív eredményt, a fertőzöttek így egészségesnek gondolhatják magukat, és tovább fertőzhetnek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egyelőre nem árulja el, hogy miért szakítottak az orr- és garatváladékból történt eddigi, megbízhatónak tartott mintavétellel. A vér ellenanyag-szintjét mérő új módszer a megkérdezett mikrobiológusok és virológusok szerint sem megbízható a fertőzés kimutatására, egy hete – mindenfajta hírverés nélkül – mégis ezzel kezdte szűrni a fertőzésgyanús betegeket az OMSZ. Az új gyorsteszt nem kis veszélye, hogy sok esetben tévesen ad negatív eredményt, a fertőzöttek így egészségesnek gondolhatják magukat, és tovább fertőzhetnek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egyelőre nem árulja el, hogy miért szakítottak az orr- és garatváladékból történt eddigi, megbízhatónak tartott mintavétellel.
2020. április. 08. 06:30
A Mentőszolgálat is átállt a gyorstesztre, pedig szakemberek szerint megbízhatatlan

Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is befagyasztották. A fideszes polgármester szerint a gépjárműadót még tudják pótolni, ennyivel tartoznak a kormánynak az adósság átvállalása miatt is. Abból lesz baj, ha ősszel az iparűzési adó nem fog befolyni. Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is befagyasztották. A fideszes polgármester szerint a gépjárműadót még tudják pótolni, ennyivel tartoznak a kormánynak az adósság átvállalása miatt is. Abból lesz baj, ha ősszel az iparűzési adó nem fog befolyni.
2020. április. 07. 17:30
Önkormányzati elvonások: Egy kormánypárti polgármester szerint ennyivel tartoznak a kormánynak

Opus Global érdekeltsége korábban 760 millió forint értékű részmunkákra kapott megbízást.
2020. április. 08. 21:31
Újabb megbízást nyert el a Nemzeti Közművek gázhálózatára a Mészáros és Mészáros Kft.

A fejlesztőként dolgozó Tom Scott egy rövid algoritmust dobott össze a YouTube-hoz, amit a jelek szerint nagyon szeretnek a nézők.
2020. április. 08. 18:03
Olyan különleges címet kapott ez a YouTube-videó, hogy milliók kattantak rá

A gondozók nagyon reménykednek egy pandabébiben. A gondozók nagyon reménykednek egy pandabébiben.
2020. április. 09. 10:06
Bezárt az állatkert, tíz év után végre párosodtak a hongkongi pandák

Átalakul az édességek és a snackek piaca a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások idején. A húsvéti nyuszik jó része idén gazda nélkül marad, a müzlit viszont vesszük, ha már otthon új életet kezdhetünk. Átalakul az édességek és a snackek piaca a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások idején. A húsvéti nyuszik jó része idén gazda nélkül marad, a müzlit viszont vesszük, ha már otthon új életet kezdhetünk.
2020. április. 09. 07:14
Egymillió sajtosrúd-sütő nagyi országából az egymillió sajtosrúd-sütő otthon ülő országa lettünk

Szárnyal a Microsoft csoportmunka-alkalmazása, a Teams, azonban egyelőre csak kis- és nagyobb vállalatok használják. Hamarosan érkezik a szoftver fogyasztói, azaz a mezei felhasználóknak szánt változata.
2020. április. 08. 09:03
Hasznos szoftvert ad ki a Microsoft, jön a bárki számára letölthető Teams-verzió

A járványgörbe ugyanakkor kezd lefelé ívelni az országban.
2020. április. 07. 19:18
Meghaladta a 17 ezret a halottak száma Olaszországban