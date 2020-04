Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9855f17-d790-4a7c-96cc-a8069406b95a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is befagyasztották. A fideszes polgármester szerint a gépjárműadót még tudják pótolni, ennyivel tartoznak a kormánynak az adósság átvállalása miatt is. Abból lesz baj, ha ősszel az iparűzési adó nem fog befolyni. ","shortLead":"Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is...","id":"20200407_Onkormanyzati_elvonasok_A_kormanyparti_polgarmesterek_szerint_ennyivel_tartoznak_a_kormanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9855f17-d790-4a7c-96cc-a8069406b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df554cb4-838d-4255-a4ed-078bc541c039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Onkormanyzati_elvonasok_A_kormanyparti_polgarmesterek_szerint_ennyivel_tartoznak_a_kormanynak","timestamp":"2020. április. 07. 17:30","title":"Önkormányzati elvonások: Egy kormánypárti polgármester szerint ennyivel tartoznak a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtású autósok számára a berendezés körülbelül olyan lehet, mint egy \"kanna áram\".","shortLead":"A tisztán elektromos hajtású autósok számára a berendezés körülbelül olyan lehet, mint egy \"kanna áram\".","id":"20200408_benzines_aramfejleszto_bajba_kerult_villanyautosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2621e9ec-189e-4d65-93db-3adb105ab3a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_benzines_aramfejleszto_bajba_kerult_villanyautosoknak","timestamp":"2020. április. 08. 09:37","title":"Benzines áramfejlesztő érkezik bajba került villanyautósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4454a73c-1c2f-4f24-be40-37f6ed6b0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"New Jersey kormányzója jelentette be, hogy szükség lenne olyan szakemberekre, akik képesek COBOL-ban programozni, a járvány miatt ugyanis túlterheltek lettek az amerikai kormányzati és kereskedelmi rendszerek.","shortLead":"New Jersey kormányzója jelentette be, hogy szükség lenne olyan szakemberekre, akik képesek COBOL-ban programozni...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_cobol_programozasi_nyelv_new_jersey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4454a73c-1c2f-4f24-be40-37f6ed6b0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b16adf6-6a49-4a8b-b75d-8fd7e11ff65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_jarvany_cobol_programozasi_nyelv_new_jersey","timestamp":"2020. április. 07. 12:38","title":"A koronavírus-járvány miatt 40 éve nem használt programozási nyelvhez keresnek szakembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidon is úgy fog kinézni a facebookos hírfolyam, mint amilyet az iPhone-használók látnak most.","shortLead":"Androidon is úgy fog kinézni a facebookos hírfolyam, mint amilyet az iPhone-használók látnak most.","id":"20200407_facebook_alkalmazas_android_hirfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df1cca2-c0f8-4700-9843-9884615172e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_facebook_alkalmazas_android_hirfolyam","timestamp":"2020. április. 07. 18:23","title":"Készüljön, megváltozik a Facebook az Androidon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftver tippeket és tanácsokat ad az állampolgároknak, illetve – a begyűjtött adatokkal – a tudósoknak is segít. Nem kötelező telepíteni.","shortLead":"A szoftver tippeket és tanácsokat ad az állampolgároknak, illetve – a begyűjtött adatokkal – a tudósoknak is segít. Nem...","id":"20200407_nemetorszag_mobilapp_koronavirus_jarvany_gocpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd137ee2-e661-475a-a8a4-7ca6fbf22a33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_nemetorszag_mobilapp_koronavirus_jarvany_gocpont","timestamp":"2020. április. 07. 16:03","title":"Németországban már mobilappal is küzdenek a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bevétel nincs, az adókat és a járulékokat viszont továbbra is fizetniük kell.","shortLead":"Bevétel nincs, az adókat és a járulékokat viszont továbbra is fizetniük kell.","id":"20200408_autosiskola_autosoktato_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892c6efb-7bbe-445c-b7e5-d9d6c5b64c56","keywords":null,"link":"/kkv/20200408_autosiskola_autosoktato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 08. 11:45","title":"Betesz a vírus az autósiskoláknak, egyre nagyobb bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"Bauer Tamás ","category":"velemeny","description":"Az ellenzéki pártokat, amelyek egyaránt élesen szembehelyezkednek a Fidesz hatalmával, áthidalhatatlan nézetkülönbségek választják el számos kérdésben. Ez a véleménycikk még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt született írásra válaszol, abban a reményben, hogy a vírus témája mellett más, elvarratlan megbeszélnivalóinkhoz is vissza lehet térni. ","shortLead":"Az ellenzéki pártokat, amelyek egyaránt élesen szembehelyezkednek a Fidesz hatalmával, áthidalhatatlan nézetkülönbségek...","id":"20200407_Bauer_Tamas_Ungar_Orban_oldalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4df166f-b058-4e0e-b9e2-2a24cb12b7f4","keywords":null,"link":"/velemeny/20200407_Bauer_Tamas_Ungar_Orban_oldalan","timestamp":"2020. április. 07. 13:59","title":"Bauer Tamás: Ungár Orbán oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna lélegeztetőgépet a repülőgép-, a porszívó- vagy az autógyár? ","shortLead":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna...","id":"202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c778c5-4a2b-4316-8cdf-6f1627937e96","keywords":null,"link":"/360/202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","timestamp":"2020. április. 07. 14:00","title":"Még a porszívóiról ismert Dyson is lélegeztetőgépek gyártására áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]