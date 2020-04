Budapest területén is különféle szigorításokat hoztak a kerületi polgármesterek húsvét előtt. Akad, ahol 100 ezer forintos bírságot is kilátásba helyeztek.

Több budapesti kerületben is bővítették a kijárási korlátozásról szóló szabályokat a helyi polgármesterek; ezeket gyűjtöttük most egy csokorba.

Az I. kerületi polgármester, V. Naszályi Márta a Facebookon azt írta, hogy a Budai Vár védett övezetébe csak engedéllyel lehet majd behajtani, a Citadella melletti parkolót pedig lezárják. “A korlátozások még a mai napon 14 órától lépnek életbe és hétfőn éjfélig tartanak” – írta a V. Naszályi, aki azt kérte, hogy a hosszú hétvége és a szép idő ellenére se menjenek az emberek a kerületbe. A parkokban, közterületeken pedig csak akkor tartózkodjanak, ha az elengedhetetlenül fontos, de ne csoportosuljanak.

V. Naszályi szerint a Tóth Árpád sétány és a parkok közkedvelt helyek a szép időben, de “ekkora területeket csak rengeteg rendőr bevonásával tudnánk érdemben lezárni, erre most nincs lehetőség”. A kerületvezető ugyanakkor hangsúlyozta: a polgárőreik járják a parkokat, tereket és figyelmeztetnek, hogy csak addig maradjanak kint, ameddig feltétlenül szükséges.

Őrsi Gergely úgy kezdi bejegyzését a közösségi oldalon, hogy szigorúbb egészségvédelmi intézkedések lépnek életbe a II. kerületben. Ezek közé tartozik, hogy a II. kerületben működő piacokon a vásárlóknak kötelező tartani a 2 méteres távolságot, a piac- és vásárcsarnok területén kötelező maszkot, sálat vagy az orrot és arcot takaró kendőt viselni. Az önkormányzat által fenntartott Fény utcai piac- és vásárcsarnok szombaton 6-tól 14 óráig lesz nyitva. A piac vasárnap és hétfőn zárva tart. A II. kerületben működő valamennyi piac- és vásárcsarnok területén a nyitva tartás alatt a piacot 9 és 12 óra között kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják Őrsi szerint.

A polgármester arról is írt, hogy a kerület egyes zöldterületeihez, közparkjaihoz, erdőterületeihez kapcsolódó parkolókat és azt övező egyes közterületek melletti parkolásra alkalmas területeit lezárják. A lezárással érintett területen várakozni sem szabad a járművel. “Mindezek végrehajtását a rendőrség és a Városüzemeltetési Igazgatóság munkatársai ellenőrzik” – írta Őrsi Gergely a Facebookon.

A III. kerületet vezető Kiss László arról számolt be, hogy “az elmúlt napokban tapasztalt “látogató-dömping” miatt, 2020. április 10-én 10 órától április 14-ig, a Hajógyári-sziget teljes területére, továbbá a Római-part területére egyéni szabadidős sporttevékenység, gyalogos közlekedés és háziállat sétáltatása céljából sem lehet belépni”.

Déri Tibor, Újpest vezetője azt írta, hogy “ma 12 órától lezárjuk a Népszigetet mind a gyalogos, a kerékpáros és az autós forgalom elől”, illetve azt is, hogy a járvány miatt “egészségügyi maszk – ennek hiányában annak funkcióját és rendeltetését betöltő orrot és arcot takaró textil (kendő, sál) – viselése kötelező az önkormányzat által fenntartott piac- és vásárcsarnok területén”.

A VII. kerületi polgármester, Soproni Tamás szerint a korábbinál szigorúbb szabályok lépnek életbe Terézváros területén az itt élők egészségének védelmében. Ezek a következők: a köztereket kizárólag áthaladásra és egyéni sporttevékenységre lehet használni, aközterületeken semmilyen csoportosulás (kettő vagy több nem ugyanazon háztartásban élő személyekből álló gyülekezés) nem megengedett, a köztéri padokon és más utcabútorokon kizárólag egészségügyi okból lehet tartózkodni. “E kivételes esetben is legfeljebb 15 percig” – írta Soproni Tamás, hozzátéve, hogy a veszélyhelyzet idejére a Hunyadi és a Jókai tér mellett a Liszt Ferenc teret is lezárták.

Józsefvárosban ugyancsak szigorítottak. Pikó András polgármester azt írta, hogy “a kerületi operatív tanács tagjaival konzultálva azt a döntést hoztuk, hogy ma délután 15 órától lezárjuk a Teleki téri, Mátyás téri, Kálvária téri és Golgota téri közparkokat hétfő éjfélig”. Józsefváros közterületeit csak áthaladásra, illetve egyéni sportolási tevékenységre lehet használni hétfő éjfélig a kerületvezető szerint. Pikó azt is írta, hogy a kutyafuttatók nyitva maradnak, “hogy elkerüljük a közegészségügyi és köztisztasági vészhelyzetet”, de arra kérte a kutyatartókat, “tartsák be a járványügyi előírásokat és a felelős kutyatartás szabályait”. Ezt, ígérte Pikó, az önkormányzat munkatársai fokozottan ellenőrizni fogják.

A XII. kerületben is szigorítottak. A kerület Facebook-oldalán Pokorni Zoltán videója látható, illetve egy szöveges bejegyzés is, hogy “a Normafa mint közkedvelt találkozási pont, a járványhelyzetben ne legyen fokozott kockázatot jelentő veszélyforrás, a területhez tartozó valamennyi parkolót 2020. április 10-től lezárjuk”. Arra is felhívták a figyelmet, hogy “a kormány által határozatlan időre meghosszabbított kijárási korlátozásra tekintettel nem javasoljuk a közösségi közlekedési eszközök használatát sem”.

A XIII. kerületet vezető Tóth József arról tájékoztatott, hogy “a 2020. április 9-én kihirdetett kormányrendelet értelmében a polgármesterek felhatalmazást kaptak a kijárási korlátozások szigorítására. Erre tekintettel a mai naptól az alábbi helyszínek lezárásra kerültek, látogatásuk reggel 8 óra és este 10 óra között TILOS”. Ebbe a Népsziget, a Marina-part, a Szent István park, Ruttkai Éva park, és a Bulcsú park is beletartozik Tóth szerint. “Kérek mindenkit, hogy az ünnepek alatt is maradjanak otthon és csak a legszükségesebb esetben menjenek az utcára” – írta a kerületvezetője. Az intézkedések ma déltől lépnek hatályba és április 13-án éjfélig tartanak.

Zugló polgármester, Horváth Csaba arról írt, hogy “meg kell óvni gyermekeinket, szüleinket, nagyszüleinket, rokonainkat, barátainkat a koronavírus-járványtól. Ennek az a feltétele, hogy minimálisra csökkentsük a találkozások számát, és ne hagyjuk el otthonunkat a húsvéti ünnepek idején sem, bármennyire is csalogató, gyönyörű, napsütéses tavaszi idő van”. A polgármester azt is írta, hogy az önkormányzatok elrendelhetik a kijárási tilalmat, de “Zugló önkormányzata egyelőre elegendőnek tartja a kijárási korlátozások fenntartását”.

A kerület vezetője hangsúlyozta azt is, hogy “nem tervezünk további szigorításokat, de ennek az a feltétele, hogy a kormányrendeletben meghatározott korlátozásokat mindenki betartsa”. “(...) Külön kérek mindenkit, hogy a négynapos ünnep alatt ne menjenek a Városligetbe, sem más parkokba” – írta Horváth Csaba.

Rákospalota polgármester, Németh Angéla arra kérte a kerületben élőket, hogy “a jó idő ellenére se árasszák el csoportosan köztereinket és parkjainkat”, illetve “a járvány terjedésének megállítása miatt kérem, hogy legyenek türelmesek és maradjanak otthon”.

A XVI. kerületben Kovács Péter polgármester szerint két koronavírus-fertőzött van, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, az embereknek otthon kell maradniuk. Kovács szerint szigorúan ellenőrzik a szabályok betartását, aki pedig megszegi ezeket, büntetnek. “Valóban 100.000 forint a bírság! Ez a kezdő összeg, de akár 500.000 forint is lehet” – írta a polgármester.

Rákosmente vezetője, Horváth Tamás hosszú bejegyzésben ecsetelte a szigorításokat, hangsúlyozva, hogy a kerület közterületein és közparkjaiban csak a legszükségesebb időtartamban tartózkodjanak az emberek. Horváth azt is írta, hogy “a közterületen történő tartózkodás során igyekezzenek legalább másfél-két méter távolságot tartani egymástól”, de “aki a 65. életévét betöltötte, mindenképpen maradjon otthon, szükség esetén hívja a 06/1 253-3360 vagy 06/20 548-0811 telefonszámot”.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere, Szaniszló László ugyancsak azt kérte a kerületben élőktől, hogy maradjanak otthon, mindezt videóban.

A kispesti polgármester, Gajda Péter szerint “fenntartjuk a korábban meghozott korlátozásokat, így lezárva maradnak a kispesti sportlétesítmények, és játszótereink is”. A kerület vezetője azt is írta, hogy “a húsvéti ünnepek alatt ugyan más korlátozó intézkedéseket nem vezetünk be, de továbbra is arra kérjük Önöket, hogy a járvány terjedésének megakadályozása érdekében maradjanak otthon, az ünnepet szűk családi körben töltsék, csak a legszükségesebb esetben menjenek utcára”.

Pesterzsébeten is szigorítottak, Szabados Ákos polgármester szerint “kerületünk nagyobb forgalmú köztereit - ahol csoportosulások alakulhatnak ki - csak célirányos közlekedésre, áthaladásra lehet használni a húsvéti ünnepek alatt”.

Borbély Lénárd, Csepel vezetője szerint az elkövetkezendő 4 nap munkaszüneti nap lesz, az időjárás az előrejelzések szerint pedig napos és a tavaszhoz mérten meleg lesz. “A koronavírus járvány veszélye pedig továbbra is mindenkit fenyeget, különösképpen az idősebb korosztályt”. A kerület vezetője azt is írta, hogy “éppen ezért nagyon fontos, hogy bármennyire is szokatlan a helyzet, ezeket a napokat és az ünnepet ne a megszokott módon éljük meg, hanem fegyelmezetten tartsuk be a Kormány kijárási korlátozásáról szóló intézkedését”.

Budafok-Tétény polgármestere, Karsay Ferenc arra kérte a lakókat, hogy sporttevékenység közben a 1,5 méter helyett inkább 5 méteres távolságot tartsanak az emberek, a közvetlen családtagokon kívül ne csoportosuljanak, illetve, hogy a létfentartáshoz szükséges eseteken kívül mindenki maradjon otthon. Karsay szerint a szabályok megsértése minimum 100 ezer forintos pénzbírsággal büntethető.

Bese Ferenc, Soroksár polgármestere azt írta, hogy a Kis-Duna melletti kerékpárutat húsvét végéig lezárták.