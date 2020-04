Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár szülői felügyeleti lehetőséget adott a Netflix videostreaming szolgáltatásához. Még PIN-kód is van benne.","shortLead":"Jó pár szülői felügyeleti lehetőséget adott a Netflix videostreaming szolgáltatásához. Még PIN-kód is van benne.","id":"20200410_netflix_frissites_szuloi_kontrollal_pin_koddal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8c67ce-4aa8-4c71-80e1-006054cb6674","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_netflix_frissites_szuloi_kontrollal_pin_koddal","timestamp":"2020. április. 10. 14:03","title":"PIN-kódot vezetett be a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati érettségit. Aki nem felvételizik, érettségizhet jövőre is. A kormány jövő héten dönt az ügyben - közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. ","shortLead":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati...","id":"20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cd7328-c4a1-41b4-b441-8052f03ab38b","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 11:37","title":"Csak írásbeli érettségi lehet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571bc288-870e-4c72-be97-1deb183d86c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 15 tagállam néppárti képviselői támogatják az indítványt.","shortLead":"Összesen 15 tagállam néppárti képviselői támogatják az indítványt.","id":"20200409_Levelben_kovetelik_a_fideszes_kepviselok_kizarasat_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=571bc288-870e-4c72-be97-1deb183d86c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6798a492-7566-44f0-ac7a-f246d9ce9d12","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Levelben_kovetelik_a_fideszes_kepviselok_kizarasat_a_Neppartbol","timestamp":"2020. április. 09. 10:49","title":"Levélben követelik a fideszes képviselők kizárását a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pesszimizmus legnagyobb mértékben a várható munkanélküliség miatt erősödött. ","shortLead":"A pesszimizmus legnagyobb mértékben a várható munkanélküliség miatt erősödött. ","id":"20200409_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index_aprilis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65355de-1d79-4456-8bd5-8078fea6bf46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index_aprilis","timestamp":"2020. április. 09. 12:58","title":"Még soha nem zuhant akkorát egy hónap alatt a GKI fogyasztói bizalmi indexe, mint áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","shortLead":"E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk.","id":"20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f4d106-f39a-4208-82f2-5f256dbe924c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_272_forint_90_filler_a_legolcsobb_hazai_benzin_literara","timestamp":"2020. április. 09. 06:41","title":"272 forint 90 fillér a legolcsóbb hazai benzin literára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábban a Fehér Házban gyakornokként dolgozó nő rögzítette azokat a beszélgetéseket, amelyekben a volt elnök számolt be az alkalmazottjával folytatott viszonyáról.\r

","shortLead":"A korábban a Fehér Házban gyakornokként dolgozó nő rögzítette azokat a beszélgetéseket, amelyekben a volt elnök számolt...","id":"20200409_Elhunyt_a_ClintonLewinsky_botranyt_kirobbanto_Linda_Tripp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1fc4d4-5111-4fc5-94c6-851ffad034bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Elhunyt_a_ClintonLewinsky_botranyt_kirobbanto_Linda_Tripp","timestamp":"2020. április. 09. 06:55","title":"Elhunyt a Clinton-Lewinsky botrányt kirobbantó Linda Tripp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852044db-9280-4f00-ba8a-e1215c55e960","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A legtöbb végzős diák nem örül annak, hogy – jelen állás szerint – megtartják az írásbeli érettségiket, de van, aki szerint ez lenne a jó megoldás. Az viszont egyöntetű vélemény, hogy nagyon későn születik meg a döntés, hiszen egy hónap sincs már a vizsgákig.

","shortLead":"A legtöbb végzős diák nem örül annak, hogy – jelen állás szerint – megtartják az írásbeli érettségiket, de van, aki...","id":"20200409_Azt_vartuk_hogy_vegre_konkret_dontes_szulessen__velemenyek_a_Maruzsabejelentesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852044db-9280-4f00-ba8a-e1215c55e960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d46630-127c-4c4e-a8ae-64a1306073bb","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Azt_vartuk_hogy_vegre_konkret_dontes_szulessen__velemenyek_a_Maruzsabejelentesrol","timestamp":"2020. április. 09. 20:00","title":"„Akkor minden vizsgázó kap szájmaszkot és gumikesztyűt?” – érettségizők a bejelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b025238-a5bb-45b4-8b9b-2cff133e9f9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 18 éves elkövető mindössze egy mobiltelefont szerzett áldozataitól.","shortLead":"A 18 éves elkövető mindössze egy mobiltelefont szerzett áldozataitól.","id":"20200409_Elfogtak_a_roman_ferfit_aki_baltaval_olt_meg_ket_embert_Nagykoroson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b025238-a5bb-45b4-8b9b-2cff133e9f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d09f4b-b5fc-4f32-a2a2-69cac5753926","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Elfogtak_a_roman_ferfit_aki_baltaval_olt_meg_ket_embert_Nagykoroson","timestamp":"2020. április. 09. 07:58","title":"Elfogták a román férfit, aki baltával ölt meg két embert Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]