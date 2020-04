Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiszabadultak az emberek, tele voltak az utcák és a buszok is. ","shortLead":"Kiszabadultak az emberek, tele voltak az utcák és a buszok is. ","id":"20200413_Tomeg_Iran_uzletek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7868a4-df04-440a-89fa-f1aa99c0c6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Tomeg_Iran_uzletek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 19:42","title":"Tömeg volt Iránban, miután kinyitott néhány üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető nyereségvágyból ölhetett.","shortLead":"Az elkövető nyereségvágyból ölhetett.","id":"20200413_Elfogtak_a_89_eves_no_feltetelezett_gyilkosat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7210a87c-a8b7-4157-9cab-3961bc8588ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Elfogtak_a_89_eves_no_feltetelezett_gyilkosat","timestamp":"2020. április. 13. 08:27","title":"Elfogták a 89 éves nő feltételezett gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vermonti szenátor, aki nemrég még az ellenfele volt a demokrata elnökjelöltségért folyó küzdelemben, most támogatásáról biztosította Joe Bident.","shortLead":"A vermonti szenátor, aki nemrég még az ellenfele volt a demokrata elnökjelöltségért folyó küzdelemben, most...","id":"20200413_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_bernie_sanders_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7582bca2-73ba-41ee-93c6-f8a8d36d0e5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_bernie_sanders_donald_trump","timestamp":"2020. április. 13. 22:20","title":"Joe Bident támogatja Bernie Sanders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük Kásler Miklós vasárnapi döntése alaptalan és igazságtalan. ","shortLead":"Szerintük Kásler Miklós vasárnapi döntése alaptalan és igazságtalan. ","id":"20200413_Nyilt_levelben_tiltakoznak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_dolgozoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19397a73-a26d-4781-bc66-74eb36e47e29","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Nyilt_levelben_tiltakoznak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_dolgozoi","timestamp":"2020. április. 13. 18:41","title":"Nyílt levélben fordulnak Orbánhoz és Pintérhez az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffe2921-a0f6-42b7-b3ed-a5894c7e1837","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Házak ezreit döntötték romba a viharok.","shortLead":"Házak ezreit döntötték romba a viharok.","id":"20200414_Hatalmas_tornadok_pusztitottak_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ffe2921-a0f6-42b7-b3ed-a5894c7e1837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26422fc-2370-4eb6-8011-491e3cf2c8bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Hatalmas_tornadok_pusztitottak_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. április. 14. 05:34","title":"Hatalmas tornádók pusztítottak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eea5ba-fec6-4342-aaed-c5c36b3badca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt tele vannak a kórházak, pár hete jelentek meg felvételek az utcán hagyott holttestekről.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt tele vannak a kórházak, pár hete jelentek meg felvételek az utcán hagyott holttestekről.","id":"20200413_Ecuadorban_700_holttestet_gyujtottek_ossze_lakasokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6eea5ba-fec6-4342-aaed-c5c36b3badca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8190e286-99f9-4c17-8bb7-a5a4a6f42471","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Ecuadorban_700_holttestet_gyujtottek_ossze_lakasokbol","timestamp":"2020. április. 13. 11:43","title":"Ecuadorban 700 holttestet gyűjtöttek össze lakásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cc8158-6494-47a3-9407-69e3ef28476d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindnyájan ismerünk olyanokat, akik akár egy biciklicsengő megvásárlása előtt is bonyolult Excel-táblázatot nyitnak, és mérlegelik a különböző opciókat. Minél nagyobb a tétje egy döntésnek, annál többféle módon próbáljuk felállítani az előnyök és hátrányok ijesztően összetett mátrixát. Van-e nagyobb téttel bíró döntés a szakmai életünkben, mint a karrierváltás?","shortLead":"Mindnyájan ismerünk olyanokat, akik akár egy biciklicsengő megvásárlása előtt is bonyolult Excel-táblázatot nyitnak, és...","id":"20200414_Sokaknak_aktualis__hogyan_tervezzuk_meg_a_karriervaltast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35cc8158-6494-47a3-9407-69e3ef28476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81c9283-b46f-45db-aa4d-6ea35b12d7aa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200414_Sokaknak_aktualis__hogyan_tervezzuk_meg_a_karriervaltast","timestamp":"2020. április. 14. 13:30","title":"Sokaknak aktuális – hogyan tervezzük meg a karrierváltást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban képek és videók megosztására használatos Instagram egyre népszerűbb üzenetküldő platform is. És most már kényelmesebb is.","shortLead":"Az elsősorban képek és videók megosztására használatos Instagram egyre népszerűbb üzenetküldő platform is. És most már...","id":"20200413_instagram_uzenetkuldes_bongeszoben_privat_uzenet_weben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ed08d7a-08a7-4673-ac3b-0a480058cd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b915c7-b29a-4441-b2bf-6387876858d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_instagram_uzenetkuldes_bongeszoben_privat_uzenet_weben","timestamp":"2020. április. 13. 14:03","title":"Végre mindenkinél bekapcsolta az Instagram a böngészős üzenetküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]