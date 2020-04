Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban az elmúlt 24 órában csökkent az új megbetegedések száma. A hivatalos adatok szerint a COVID-19 nevű betegség okozta halálesetek száma 117-el 4474-re nőtt.","shortLead":"Iránban az elmúlt 24 órában csökkent az új megbetegedések száma. A hivatalos adatok szerint a COVID-19 nevű betegség...","id":"20200412_A_hivatalos_adatok_szerint_javult_a_helyzet_Iranban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3641aff-4e88-45d5-b187-348ccdb55e0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_A_hivatalos_adatok_szerint_javult_a_helyzet_Iranban","timestamp":"2020. április. 12. 16:17","title":"A hivatalos adatok szerint javult a helyzet Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1458-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1458-ra emelkedett.","id":"20200413_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ae68d3-db76-4c7a-9067-0fae514d2904","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 13. 07:38","title":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy egy 15 hónapos gyermeknél is pozitív lett a koronavírusteszt, két testvérét és szüleit is vizsgálták, náluk egyelőre nem mutatták ki a fertőzést, de a végső eredmény szerdán érkezik.","shortLead":"Kiderült, hogy egy 15 hónapos gyermeknél is pozitív lett a koronavírusteszt, két testvérét és szüleit is vizsgálták...","id":"20200414_hodmezovasarhely_koronavirus_teszt_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce45e19-bfcd-4220-b4de-24871b4ff616","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_hodmezovasarhely_koronavirus_teszt_kislany","timestamp":"2020. április. 14. 09:57","title":"Negatív lett az egyéves koronavírusos kislány szüleinek és testvéreinek tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú...","id":"20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e389b2ad-381b-4d61-8049-56d9fcdb24fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_nyugat_balkan_koronavirus_imf","timestamp":"2020. április. 12. 10:45","title":"Az egész Nyugat-Balkánon nő az esetszám, az IMF is besegít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét változás történt az AnTuTu toplistáján, amely az aktuálisan legerősebb androidos telefonokat rangsorolja.","shortLead":"Ismét változás történt az AnTuTu toplistáján, amely az aktuálisan legerősebb androidos telefonokat rangsorolja.","id":"20200413_antutu_marcius_teljesitmenyteszt_legerosebb_okostelefon_oppo_find_x2_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112629e-933f-4b13-8cf3-ac42435429ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_antutu_marcius_teljesitmenyteszt_legerosebb_okostelefon_oppo_find_x2_pro","timestamp":"2020. április. 13. 12:03","title":"Ezek most a legerősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas megoldási lehetőséget a koronavírus-járvány miatt jelenleg álló futballélet egyik kulcskérdésére.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) engedélyezheti egy harmadik átigazolási időszak bevezetését, keresve a rugalmas...","id":"20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad08079e-336e-483f-8d8b-f5648ecde0fa","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Akar_egy_uj_atigazolasi_idoszakot_is_hozhat_a_fociban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 18:12","title":"Akár egy új átigazolási időszakot is hozhat a fociban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","shortLead":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","id":"20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a65189-b626-45f5-bd82-843a497d28d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","timestamp":"2020. április. 12. 12:33","title":"34,5 fokra mérték Orbán testhőmérsékletét a szekszárdi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur 200 millió fontért (80,6 milliárd forint) eladhatja csapatkapitányát, Harry Kane-t a Manchester Unitednek.","shortLead":"A Tottenham Hotspur 200 millió fontért (80,6 milliárd forint) eladhatja csapatkapitányát, Harry Kane-t a Manchester...","id":"20200412_Valoszinuleg_a_Manchester_Unitedbe_tart_Harry_Kane","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcb743c-c7e5-48b4-8168-83e60be9588b","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Valoszinuleg_a_Manchester_Unitedbe_tart_Harry_Kane","timestamp":"2020. április. 12. 15:52","title":"Valószínűleg a Manchester Unitedbe tart Harry Kane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]