[{"available":true,"c_guid":"9ba1a4b6-acfe-4556-9eff-18601ddd2674","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtanultak egy koreográfiát, hogy így mondják el: hiányoznak nekik a diákok. ","shortLead":"Megtanultak egy koreográfiát, hogy így mondják el: hiányoznak nekik a diákok. ","id":"20200415_Virtualis_flashmobbal_uzentek_diakjaiknak_a_szocsenyi_tanarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ba1a4b6-acfe-4556-9eff-18601ddd2674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d2422d-3474-4193-9b8c-ad46e9222acb","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Virtualis_flashmobbal_uzentek_diakjaiknak_a_szocsenyi_tanarok","timestamp":"2020. április. 15. 15:39","title":"Virtuális flashmobbal üzentek diákjaiknak a szőcsényi tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ismét a Nógrád megyei Zabaron mérték a legalacsonyabb értéket.\r

","shortLead":"Ismét a Nógrád megyei Zabaron mérték a legalacsonyabb értéket.\r

","id":"20200415_Mar_harmadszorra_dolt_meg_az_orszagos_hidegrekord_aprilisban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bd076e-a776-46a8-bf72-137985851b51","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Mar_harmadszorra_dolt_meg_az_orszagos_hidegrekord_aprilisban","timestamp":"2020. április. 15. 16:07","title":"Mínusz 8,9 fokkal dőlt meg az áprilisi hidegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab25d07-0736-4b9e-afbf-d6d8b6af1e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De hiába a vírus, a szakképzési rendszer átalakításával nem állnak le.","shortLead":"De hiába a vírus, a szakképzési rendszer átalakításával nem állnak le.","id":"20200416_A_koronavirus_miatt_felfuggesztik_az_OKJs_vizsgakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ab25d07-0736-4b9e-afbf-d6d8b6af1e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbd3f24-66d5-426f-86d2-e487cd9a37ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_A_koronavirus_miatt_felfuggesztik_az_OKJs_vizsgakat","timestamp":"2020. április. 16. 09:53","title":"A koronavírus miatt felfüggesztik az OKJ-s vizsgákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság mielőbbi újraindítását mondta a legfontosabbnak, az ahhoz szükséges tesztelésben azonban csak kullogunk a világ után.","shortLead":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság...","id":"202016__az_ujraindulas_eszkozei__tesztek_es_appok__orban_alagutban__a_megoldas_haszonkulcsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062f42e1-d5da-432d-824c-0b2ef92853fe","keywords":null,"link":"/360/202016__az_ujraindulas_eszkozei__tesztek_es_appok__orban_alagutban__a_megoldas_haszonkulcsa","timestamp":"2020. április. 16. 11:00","title":"Orbán Viktor nem látja az alagút végét, de mintha már derengene neki valami ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fadee77-f345-437e-94ab-f575568fe898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen egy utcán is bátran használható, rendszámos kocsiról van szó. ","shortLead":"Természetesen egy utcán is bátran használható, rendszámos kocsiról van szó. ","id":"20200416_Tobb_mint_2000_loero_forgatja_ennek_a_Toyota_Supranak_a_kerekeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fadee77-f345-437e-94ab-f575568fe898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ba0c8b-acf2-4e7f-bee6-5630e3ac2db7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_Tobb_mint_2000_loero_forgatja_ennek_a_Toyota_Supranak_a_kerekeit","timestamp":"2020. április. 16. 10:24","title":"Több mint 2000 lóerő forgatja ennek a Toyota Suprának a kerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban sem maradunk új iPhone-ok nélkül. A hírek szerint a drágábbakat egy mára elfeledett, ám sikeres dizájnnal emelné ki a mezőnyből a cég.","shortLead":"2020-ban sem maradunk új iPhone-ok nélkül. A hírek szerint a drágábbakat egy mára elfeledett, ám sikeres dizájnnal...","id":"20200415_iphone_12_2020_osz_bemutato_apple_ipad_pro_lidar_szkenner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e9d15-f46b-4d1f-85d8-b1772fe31093","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_iphone_12_2020_osz_bemutato_apple_ipad_pro_lidar_szkenner","timestamp":"2020. április. 15. 09:33","title":"Négyféle iPhone jöhet idén, kettőnél iPad-szerű kinézetet jósolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0632ed-ea06-410c-a048-bc7dd6f95a32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ubisoft saját akcióval segíti az otthon maradtakat: április 17-ig fizetés nélkül tölthető az Assassin’s Creed második, sokak szerint legjobb része.","shortLead":"A Ubisoft saját akcióval segíti az otthon maradtakat: április 17-ig fizetés nélkül tölthető az Assassin’s Creed...","id":"20200414_assassins_creed_2_letoltes_ingyen_pc_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a0632ed-ea06-410c-a048-bc7dd6f95a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df93005-a945-48e8-9ed1-386c0ef8b4cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_assassins_creed_2_letoltes_ingyen_pc_jatek","timestamp":"2020. április. 14. 19:03","title":"Ingyenes lett az egyik legjobb Assassin's Creed, ha siet, örökre megtarthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információkat fillérekért adják/veszik a hackerek, de van, amelyikért fizetni sem kell. Ezúttal nem a Zoom gyenge védelme okozta a bajt, a felhasználók nem voltak elég körültekintők.","shortLead":"A kiszivárgott információkat fillérekért adják/veszik a hackerek, de van, amelyikért fizetni sem kell. Ezúttal nem...","id":"20200414_zoom_felhasznalo_adat_dark_web_hackerek_kiszivargott_jelszo_email","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623bd342-285f-49a2-82ea-413f1a305c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_zoom_felhasznalo_adat_dark_web_hackerek_kiszivargott_jelszo_email","timestamp":"2020. április. 14. 18:03","title":"Több százezer Zoom-felhasználó adata került ki a dark webre és hackerfórumokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]