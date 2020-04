Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök írta alá a rendeletet.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök írta alá a rendeletet.","id":"20200417_Azonnali_hatallyal_allami_felugyelet_ala_vontak_a_Kartonpackot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fafb50-3dee-40b2-983e-44b9afc88bc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Azonnali_hatallyal_allami_felugyelet_ala_vontak_a_Kartonpackot","timestamp":"2020. április. 17. 11:52","title":"Azonnali hatállyal állami felügyelet alá vonták a Kartonpackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A négyes döntőt eredetileg május utolsó hétvégéjén tartották volna.\r

","shortLead":"A négyes döntőt eredetileg május utolsó hétvégéjén tartották volna.\r

","id":"20200416_koronavirus_jarvany_sport_kezilabda_ferfi_bl_negyes_donto_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f040c0a-9d5c-4145-9db1-6188e47fb863","keywords":null,"link":"/sport/20200416_koronavirus_jarvany_sport_kezilabda_ferfi_bl_negyes_donto_halasztas","timestamp":"2020. április. 16. 15:39","title":"Év végére tolták a férfi kézilabdabdázók BL-döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6586685f-afa9-4ffd-b270-f91c29e5a3d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony állítólag a magas gyártási költségek (és a konzol magas ára) miatt az induláskor jóval kevesebb PlayStation 5 eladására készül annál, mint amit a 4-es verzió piacra dobásakor elkönyvelhettek.","shortLead":"A Sony állítólag a magas gyártási költségek (és a konzol magas ára) miatt az induláskor jóval kevesebb PlayStation 5...","id":"20200416_sony_playstation_5_jatekkonzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6586685f-afa9-4ffd-b270-f91c29e5a3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c106eb-f8b2-45db-a1df-4d3f18ff6b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_sony_playstation_5_jatekkonzol","timestamp":"2020. április. 16. 19:03","title":"Nem minden rajongó kaphatja meg elsőre a PlayStation 5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6311d9-895b-4a22-8724-22ae246fc7a4","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több mint hatvanféle koronavírus elleni vakcinán dolgoznak jelenleg világszerte a gyógyszerfejlesztő laboratóriumok. Az oltást úgy fejlesztik, hogy mindenkinek jó legyen, de – épp a legnagyobb veszélyben lévő – betegek és az idősek esetében előfordulhat, hogy kevésbé lesz hatásos. Ez a jelenleg alkalmazott más betegségek elleni oltások esetében sincs másként, de vannak trükkök, amivel az ő esetükben is lehet javítani a védettségen.","shortLead":"Több mint hatvanféle koronavírus elleni vakcinán dolgoznak jelenleg világszerte a gyógyszerfejlesztő laboratóriumok...","id":"20200417_Vajon_mindenkin_segit_majd_ha_lesz_uj_koronavirusvedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae6311d9-895b-4a22-8724-22ae246fc7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d773f140-43fc-41ff-b438-36f8be998107","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Vajon_mindenkin_segit_majd_ha_lesz_uj_koronavirusvedooltas","timestamp":"2020. április. 17. 06:30","title":"Az időseken is segít majd az új koronavírus-védőoltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cf5e7b-355c-4976-8bcf-3dcf4823d656","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pilóta biztonságosan letette a gépet, miközben egyáltalán nem akadályozta a forgalmat. ","shortLead":"A pilóta biztonságosan letette a gépet, miközben egyáltalán nem akadályozta a forgalmat. ","id":"20200418_Tokeletes_veszlandolast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_kanadai_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cf5e7b-355c-4976-8bcf-3dcf4823d656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4abcc30-9882-4b5e-8bc1-0320c39be35c","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Tokeletes_veszlandolast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_kanadai_autopalyan","timestamp":"2020. április. 18. 10:05","title":"Tökéletes vészlandolást hajtott végre egy kisrepülő a kanadai autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217645c9-5441-4596-9c51-6c228954218f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akut tüdőbetegséggel (akut respirációs distressz szindróma, ARDS) élő páciensek kezelésére fejlesztettek ki innovatív terápiát Izraelben – közölte az Izraeli Műszaki Intézet (Technion).","shortLead":"Akut tüdőbetegséggel (akut respirációs distressz szindróma, ARDS) élő páciensek kezelésére fejlesztettek ki innovatív...","id":"20200416_ards_tudobetegseg_kezelese_koronavirus_technion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=217645c9-5441-4596-9c51-6c228954218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b9a082-450d-4bb3-afad-448c2bfae0e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_ards_tudobetegseg_kezelese_koronavirus_technion","timestamp":"2020. április. 16. 11:03","title":"Új terápiát találtak ki a a koronavírusos betegek egyik vezető halálokára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan csak megyei bontású adatokat ismerünk a fertőzöttek számáról, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltsége azonban megerősítette az Átlátszó értesülését, miszerint a mezőszilasi idősek otthonában két áldozata is van a járványnak.","shortLead":"Hivatalosan csak megyei bontású adatokat ismerünk a fertőzöttek számáról, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság...","id":"20200416_Atlatszo_mezoszilas_idosek_otthona_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cc2890-a906-47a6-b97d-218f134673be","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Atlatszo_mezoszilas_idosek_otthona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 12:07","title":"A mezőszilasi idősek otthonának két ápoltja belehalt a koronavírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az is nagy szó volt, hogy tárgysorozatba vették, de most a Ház elé kerül a javaslat, és vitáznak róla.","shortLead":"Már az is nagy szó volt, hogy tárgysorozatba vették, de most a Ház elé kerül a javaslat, és vitáznak róla.","id":"20200416_Megtargyaljak_az_ellenzeki_javaslatat_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e21c20-a9db-4cfc-9576-7d5ca4bd56df","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Megtargyaljak_az_ellenzeki_javaslatat_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol","timestamp":"2020. április. 16. 14:08","title":"Megtárgyalják az ellenzék javaslatát a klímavészhelyzet kihirdetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]