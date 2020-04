Kenguru ugrált végig az ausztráliai Adelaide néptelen belvárosán

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kutatók öt évig figyelték a flamingók viselkedését, és kiderült, hogy a szépséges rózsaszín tollú madarak kifejezetten keresik egy adott flamingó társaságát, vele szívesen időznek, mintha közeli barátok lennének. Más egyedeket azonban elkerülnek, ami arra utal, hogy velük nem akarnak barátkozni. Három-négy tagú baráti társaságokba verődnek a flamingók, betegségben is kitartanak egymás mellett 2020. április. 18. 16:03 Maruzsa Zoltán: a PDSZ vegye föl a Vörös Hadsereg Frakció nevet. Szélsőbaloldali terrorszervezethez hasonlította az érettségi miatt tiltakozó szakszervezetet az államtitkár 2020. április. 18. 20:03

Online és ingyen megnézhető a Christian Dior, Designer of Dreams című kiállítás. Elérhetővé vált a Dior grandiózus divatkiállítása 2020. április. 18. 14:57 Az Apple folyamatosan teszteli az iOS-verziók frissítését. Ennek jegyében adott ki publikus bétákat iPhone-ra és iPadre. Őrületes újdonságokra azért senki se számítson. Ha iPhone-ja van: letölthető az új iOS-verzió publikus bétája 2020. április. 19. 10:03 Elektromos bérhajózással és flották üzemeltetésével foglalkozik az Első Balatoni Elektromos Hajótársaság Zrt., amelyet egy ilyen hajókat gyártó magyar vállalkozás, az Aqwia alapított. Korábban jól feküdtek a kormánynál, most e-hajókat visznek a Balatonra 2020. április. 18. 14:15

Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.

17 koronavírus-fertőzött halt meg és 82 új fertőzöttet találtak Magyarországon 2020. április. 19. 08:38

Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want. A Rolling Stones Zoomon is eszelősen jól szól 2020. április. 19. 09:27

Úgy néz ki, megoldódott a 12 éves Giulio netproblémája. Végre megoldódott az olasz kisdiák gondja, akinek sztorija nagyot futott az interneten 2020. április. 18. 16:30