Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5c84fa5-c0c1-4b63-b29e-3b822480bcac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple fejlesztői a macOS operációs rendszer soron következő verziójába tesznek majd bele egy olyan újdonságot, amely jót tesz a MacBookok akkumulátorának.","shortLead":"Az Apple fejlesztői a macOS operációs rendszer soron következő verziójába tesznek majd bele egy olyan újdonságot, amely...","id":"20200420_apple_macbook_akkumulator_catalina_macos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5c84fa5-c0c1-4b63-b29e-3b822480bcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1740243a-5710-4ece-8dd6-a76f649d4702","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_apple_macbook_akkumulator_catalina_macos","timestamp":"2020. április. 20. 13:03","title":"Hasznos funkciót kapnak az Apple laptopjai, az akkumulátor jár vele jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c3e7bd-5d79-4e04-a562-36acbfc64c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól egy új weboldal segít abban, hogy pontosabb képet kapjunk a koronavírus-járvány elleni küzdelemről az Egyesült Államokban.","shortLead":"Mostantól egy új weboldal segít abban, hogy pontosabb képet kapjunk a koronavírus-járvány elleni küzdelemről...","id":"20200421_koronavirus_jarvany_kevin_systrom_mike_krieger_rt_live","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c3e7bd-5d79-4e04-a562-36acbfc64c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843ee609-2492-42f9-bd9b-dbf9c77589c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_koronavirus_jarvany_kevin_systrom_mike_krieger_rt_live","timestamp":"2020. április. 21. 11:03","title":"Újra összeállt az Instagram két alapítója, csináltak egy weboldalt a koronavírus elleni küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10a327b-1420-47c3-a94b-732de4c0e9e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elsősorban bevásárlásokhoz tervezték őket.","shortLead":"Elsősorban bevásárlásokhoz tervezték őket.","id":"20200421_eldobhato_papir_szajmaszkot_fejlesztett_ki_egy_magyar_nyomda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c10a327b-1420-47c3-a94b-732de4c0e9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3dcb63-d805-41e1-a174-5b3d2b21ac7b","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_eldobhato_papir_szajmaszkot_fejlesztett_ki_egy_magyar_nyomda","timestamp":"2020. április. 21. 10:51","title":"Eldobható papír szájmaszkot fejlesztett ki egy magyar nyomda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b5af2f-46ba-4393-9765-de3b435664b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Különvonult, de nem fél a vírustól Mérő László: \"Hirtelen nagy kedvem lett megkapni. Egyedül hesszelhetnék egy 200 ágyas kórteremben\". A válságnak van jó oldala, hisz a fejlődés egy tőröl fakad vele. Most megtanuljuk jobban használni a virtuális világot, s a szeretetnek is vannak még tartalékai – véli a matematikus-pszichológus. ","shortLead":"Különvonult, de nem fél a vírustól Mérő László: \"Hirtelen nagy kedvem lett megkapni. Egyedül hesszelhetnék egy 200...","id":"20200420_Mero_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84b5af2f-46ba-4393-9765-de3b435664b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd2d394-d1f7-4098-9397-888c54ca8ee4","keywords":null,"link":"/360/20200420_Mero_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 20. 18:30","title":"Mérő László a Home office-ban: \"Harmichatezer ágy nyilvánvaló abszurditás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fürdők zömét költségvetési szervezet cége, vagy maga a szervezet működteti, miközben piaci szereplőkkel versenyeznek. Pont ezért maradtak ki a mentőcsomagból. Ráadásul a mostanra leapasztott önkormányzatok pénzét emésztik.","shortLead":"A fürdők zömét költségvetési szervezet cége, vagy maga a szervezet működteti, miközben piaci szereplőkkel versenyeznek...","id":"20200420_A_koronavirus_vesztesei_a_furdok_de_minden_mentocsomagbol_kimaradtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8546d33d-3b72-4e2f-be8d-26c2d3939717","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_A_koronavirus_vesztesei_a_furdok_de_minden_mentocsomagbol_kimaradtak","timestamp":"2020. április. 20. 20:29","title":"A koronavírus vesztesei a fürdők, de minden mentőcsomagból kimaradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa80d77-67f7-4a97-8400-d783e3f7e456","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó előrukkolt az aszimmetrikus ajtókialakítású Veloster legújabb változatával.","shortLead":"A dél-koreai gyártó előrukkolt az aszimmetrikus ajtókialakítású Veloster legújabb változatával.","id":"20200421_ujult_erovel_tamad_a_hyundai_veloster_n_amit_nem_veletlen_fotoznak_mindig_egyik_oldalrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa80d77-67f7-4a97-8400-d783e3f7e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808a9c61-27d6-46d1-9a17-9e852e626f62","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_ujult_erovel_tamad_a_hyundai_veloster_n_amit_nem_veletlen_fotoznak_mindig_egyik_oldalrol","timestamp":"2020. április. 21. 09:21","title":"Újult erővel támad a Hyundai, amit nem véletlenül fotóznak mindig egyik oldalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49f9081-7387-4875-ac1a-edb87c929650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ortodox húsvét idején többször is ittas és felfegyverzett emberekkel találták szemben magukat a rendőrök, de az elszigetelt esetektől eltekintve a lakosság túlnyomó része betartotta a járványügyi intézkedéseket.","shortLead":"Az ortodox húsvét idején többször is ittas és felfegyverzett emberekkel találták szemben magukat a rendőrök, de...","id":"20200420_romania_kijarasi_korlatozas_figyelmezteto_lovesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f49f9081-7387-4875-ac1a-edb87c929650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94ce157-f8e7-4b95-8819-b1746ab986a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_romania_kijarasi_korlatozas_figyelmezteto_lovesek","timestamp":"2020. április. 20. 12:44","title":"Figyelmeztető lövésekkel tudták csak megállítani a román rendőrök a kijárási korlátozások megsértőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0c2e0c-a0c2-43b4-b3e9-9d3317b31946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intelsat 901 igen régi műhold, de egy másiknak hála öt évig még biztosan nem lesz vele gond.","shortLead":"Az Intelsat 901 igen régi műhold, de egy másiknak hála öt évig még biztosan nem lesz vele gond.","id":"20200421_intelsat_901_muhold_mev_1_northrop_grumman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad0c2e0c-a0c2-43b4-b3e9-9d3317b31946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37514604-dcc6-4890-b7e6-d16d4bc82d61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_intelsat_901_muhold_mev_1_northrop_grumman","timestamp":"2020. április. 21. 08:03","title":"Ilyen még nem volt: műhold javított meg műholdat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]