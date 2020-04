Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24 óra alatt újabb 12 magyar halálát okozta a koronavírus. A fertőzöttek száma már 2168. Hatósági házi karanténban 11 049-en vannak. Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban kérészéletű lehet. Járványhírek percről percre a hvg.hu-n.","shortLead":"24 óra alatt újabb 12 magyar halálát okozta a koronavírus. A fertőzöttek száma már 2168. Hatósági házi karanténban 11...","id":"20200422_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06946552-70e5-427a-a1b3-7f0e4ba1587c","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat_fertozott","timestamp":"2020. április. 22. 07:20","title":"225-nél a magyarországi áldozatok száma – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban kérészéletű lehet, mert a legtöbb esetben a kormányok belebuknak a gazdasági válságba.","shortLead":"Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban...","id":"20200422_A_virus_Orbant_es_tarsait_erositi_de_a_valsag_mindent_borithat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c04824-c494-4f92-883c-44ded4931acf","keywords":null,"link":"/360/20200422_A_virus_Orbant_es_tarsait_erositi_de_a_valsag_mindent_borithat","timestamp":"2020. április. 22. 06:30","title":"A vírus Orbánt és társait erősíti, de a válság mindent boríthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másfél hét múlva kezdődik az érettségi, a felügyelő tanárokat már az általános iskolákban keresik, a tankerületek által továbbított államtitkári levélben azt is kérik, hogy a nemleges válaszokat is küldjék el az iskolák.\r

\r

","shortLead":"Másfél hét múlva kezdődik az érettségi, a felügyelő tanárokat már az általános iskolákban keresik, a tankerületek által...","id":"20200422_Ujabb_Maruzsalevelben_toborozzak_erettsegiztetni_az_altalanos_iskolas_tanarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2a8bf9-fab1-4b00-8229-2b48372044b7","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Ujabb_Maruzsalevelben_toborozzak_erettsegiztetni_az_altalanos_iskolas_tanarokat","timestamp":"2020. április. 22. 08:57","title":"Újabb Maruzsa-levélben toborozzák érettségiztetni az általános iskolai tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21406afe-1814-41fe-8bff-3f03d36019ae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Most, hogy hétfőtől Budapesten szinte mindenhová csak maszkban lehet majd bemenni, a Duma Aktuál segít kicsit eligazodni a maszkok tengerében. Litkai Gergely megosztja a tippjeit a használatukról, Hadházi László pedig elárulja, hogyan készített maszkot egy egyszerű megoldással. ","shortLead":"Most, hogy hétfőtől Budapesten szinte mindenhová csak maszkban lehet majd bemenni, a Duma Aktuál segít kicsit...","id":"20200422_Duma_Aktual_Maszktrendek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21406afe-1814-41fe-8bff-3f03d36019ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3783a3-0539-4213-a78a-7b04f19079a9","keywords":null,"link":"/360/20200422_Duma_Aktual_Maszktrendek","timestamp":"2020. április. 22. 16:45","title":"Duma Aktuál: Maszktrendek a manófülestől az Abraham Lincoln-figuráig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől.","shortLead":"A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől.","id":"20200421_turistafolyoso_horvatorszag_tengerpart_nyaralas_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b144db-45c4-4766-bd5c-bd7e03dd5885","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_turistafolyoso_horvatorszag_tengerpart_nyaralas_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. április. 21. 21:56","title":"„Turistafolyosót” nyitna a nyaralni vágyóknak a horvát kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek 40 százalékának hitel kell, hogy béreket adjon, a vállalatok közel tizede már most fizetésképtelen.","shortLead":"A cégek 40 százalékának hitel kell, hogy béreket adjon, a vállalatok közel tizede már most fizetésképtelen.","id":"20200421_MNB_bankok_hitel_nagy_marton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d20dc3f-aafb-4a71-b87d-2191ac47ceb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_MNB_bankok_hitel_nagy_marton","timestamp":"2020. április. 21. 13:26","title":"MNB-alelnök: Majdnem az ötödére zuhanhat a bankok nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b1d8f-a170-413f-aa8a-c7bd7cd09e92","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Március közepén beszakadt a legnagyobb hazai csomagautomata-cég forgalma, de aztán kilőtt, és azóta is hasít. A webshopos rendelők még mindig szívesen kérik a kihalt plázákba a csomagjaikat, amiket az emberek gyorsabban vesznek át, mint a járvány előtt.","shortLead":"Március közepén beszakadt a legnagyobb hazai csomagautomata-cég forgalma, de aztán kilőtt, és azóta is hasít...","id":"20200423_csomagkuldes_csomagautomata_online_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=929b1d8f-a170-413f-aa8a-c7bd7cd09e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034eb6fd-ae6d-474e-be48-31bf340a5220","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_csomagkuldes_csomagautomata_online_vasarlas","timestamp":"2020. április. 23. 07:20","title":"Meglepően alakult a csomagautomaták forgalma a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszternek kórházi ellátásra volt szüksége. Koronavírusra kétszer is tesztelték, mindkettő negatív lett.","shortLead":"A külügyminiszternek kórházi ellátásra volt szüksége. Koronavírusra kétszer is tesztelték, mindkettő negatív lett.","id":"20200421_szijjarto_peter_tudogyulladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc527206-002d-4e07-8427-09a95709bf11","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_szijjarto_peter_tudogyulladas","timestamp":"2020. április. 21. 19:56","title":"Februárban tüdőgyulladással kezelték Szijjártó Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]