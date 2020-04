Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Leállt a fél világ, Kína felett kitisztult az ég, globálisan jelentősen lecsökkent a károsanyag-kibocsátás: a Föld napján ünnepelhetnénk, de valójában mindez meg sem kottyan a klímaváltozásnak. Mostanra pedig az is világos, hogy a környezetünk tendenciózus pusztítása hozzájárult a koronavírus-járványhoz. Ha eddig kongatták, most már verik a kutatók a vészharangot: az epidémia lehet az egyik utolsó nagy lehetőségünk. ","shortLead":"Leállt a fél világ, Kína felett kitisztult az ég, globálisan jelentősen lecsökkent a károsanyag-kibocsátás: a Föld...","id":"20200422_eghajlatvaltozas_karosanyag_kibocsatas_fold_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44284e3-eb5d-4ec0-8fde-c8402f4605cf","keywords":null,"link":"/elet/20200422_eghajlatvaltozas_karosanyag_kibocsatas_fold_napja","timestamp":"2020. április. 22. 20:00","title":"Ürge-Vorsatz Diána: A járvány hatása az éghajlatra nulla, elhanyagolható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankbetétekben elhelyezett pénz mennyisége is növekedett.","shortLead":"A bankbetétekben elhelyezett pénz mennyisége is növekedett.","id":"20200423_keszpenzallomany_magyarorszag_koronavirus_bankbetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9975ae-76a7-4e46-9fb5-d69101dcb6ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_keszpenzallomany_magyarorszag_koronavirus_bankbetet","timestamp":"2020. április. 23. 09:26","title":"Nagyot emelkedett a magyar készpénzállomány a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21406afe-1814-41fe-8bff-3f03d36019ae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Most, hogy hétfőtől Budapesten szinte mindenhová csak maszkban lehet majd bemenni, a Duma Aktuál segít kicsit eligazodni a maszkok tengerében. Litkai Gergely megosztja a tippjeit a használatukról, Hadházi László pedig elárulja, hogyan készített maszkot egy egyszerű megoldással. ","shortLead":"Most, hogy hétfőtől Budapesten szinte mindenhová csak maszkban lehet majd bemenni, a Duma Aktuál segít kicsit...","id":"20200422_Duma_Aktual_Maszktrendek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21406afe-1814-41fe-8bff-3f03d36019ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3783a3-0539-4213-a78a-7b04f19079a9","keywords":null,"link":"/360/20200422_Duma_Aktual_Maszktrendek","timestamp":"2020. április. 22. 16:45","title":"Duma Aktuál: Maszktrendek a manófülestől az Abraham Lincoln-figuráig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66e16de-113b-4e3f-9946-0b10cc8a45dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előttünk álló két hétvégére a polgármesterek újra megkapják a jogot, hogy szigorúbb helyi intézkedéseket hozzanak. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"Az előttünk álló két hétvégére a polgármesterek újra megkapják a jogot, hogy szigorúbb helyi intézkedéseket hozzanak...","id":"20200423_Koronavirus_850en_vannak_korhazban_61en_lelegeztetogepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66e16de-113b-4e3f-9946-0b10cc8a45dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d92c9b2-0ee2-4214-8dc9-8fc664a36d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Koronavirus_850en_vannak_korhazban_61en_lelegeztetogepen","timestamp":"2020. április. 23. 12:06","title":"Koronavírus: 850-en vannak kórházban, 61-en lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval nagyobb mértékben ugrott meg több országban is az elhunytak száma az elmúlt hónapban, mint azt a regisztrált koronavírus halálesetekből le lehetne vezetni - erről készített összeállítást a New York Times.","shortLead":"Jóval nagyobb mértékben ugrott meg több országban is az elhunytak száma az elmúlt hónapban, mint azt a regisztrált...","id":"20200421_korona_new_york_times","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d096b6eb-93de-4f06-a188-2f92994b8871","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_korona_new_york_times","timestamp":"2020. április. 21. 20:20","title":"A New York Times 25 ezer olyan halottat talált a statisztikákban, akik nem szerepelnek a koronavírusosok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a52c64-856e-4b5c-8cf9-041c6d75b9c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány idején is ki kell nézni valahogy.","shortLead":"A járvány idején is ki kell nézni valahogy.","id":"20200421_matyomintas_arcmaszk_tard_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a52c64-856e-4b5c-8cf9-041c6d75b9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129cfb52-41a3-4550-af5a-f943c41d197f","keywords":null,"link":"/elet/20200421_matyomintas_arcmaszk_tard_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 17:42","title":"Matyómintás arcmaszkokat gyártanak a tardi hímzőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper a híressé vált tésztájával jelezte támogatását az egészségügyi dolgozók felé.","shortLead":"A rapper a híressé vált tésztájával jelezte támogatását az egészségügyi dolgozók felé.","id":"20200423_Eminem_400_adag_spagettit_kuldott_egy_detroiti_korhaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d6a0a7-aff6-4fdc-8237-3440a850b554","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Eminem_400_adag_spagettit_kuldott_egy_detroiti_korhaznak","timestamp":"2020. április. 23. 10:44","title":"Eminem 400 adag spagettit küldött egy detroiti kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai központú Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete szerint több szempontból is úttörő vállalkozás volt az 1896-ban elkészült Millenniumi Földalatti Vasút megépítése. ","shortLead":"Az amerikai központú Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete szerint több szempontból is úttörő vállalkozás volt...","id":"20200423_Felvettek_a_vilag_nagy_merfoldkovei_koze_a_kisfoldalattit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d06fa4-f612-4521-9e85-2f141631d747","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Felvettek_a_vilag_nagy_merfoldkovei_koze_a_kisfoldalattit","timestamp":"2020. április. 23. 09:57","title":"A kisföldalattit felvették a világ nagy mérföldkövei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]