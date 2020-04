Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200425_Unnep_ez_a_mai_nap_a_Nick_Cave_rajongoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8c6df2-4a3b-4feb-9071-32a69e4afa1d","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Unnep_ez_a_mai_nap_a_Nick_Cave_rajongoknak","timestamp":"2020. április. 25. 13:09","title":"Ünnep ez a mai nap a Nick Cave rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e15b51-67e5-42e7-8723-10b99867fb59","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szomszéd lakóház falára vetíti filmjeit egy párizsi mozi, mivel a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására elrendelt kijárási korlátozások miatt a La Clef is kénytelen volt bezárni.\r

\r

","shortLead":"A szomszéd lakóház falára vetíti filmjeit egy párizsi mozi, mivel a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására...","id":"20200427_A_parizsiak_kitalaltak_hogy_kell_mozizni_a_karanten_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83e15b51-67e5-42e7-8723-10b99867fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949f504c-c1cb-4e67-a188-bd81d222e6e1","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_A_parizsiak_kitalaltak_hogy_kell_mozizni_a_karanten_idejen","timestamp":"2020. április. 27. 09:25","title":"A párizsiak kitalálták, hogy kell mozizni a karantén idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak akkor folytatódhat a vitatott gyakorlat, ha a parlament irányelveket fogad el a szabályozására.\r

","shortLead":"Csak akkor folytatódhat a vitatott gyakorlat, ha a parlament irányelveket fogad el a szabályozására.\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_mobiltelefon_nyomkovetes_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb3bbcd6-5af7-455a-8408-0ced18534e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ec5fb6-b7aa-4678-b6d7-afb8380c2096","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_koronavirus_jarvany_mobiltelefon_nyomkovetes_izrael","timestamp":"2020. április. 27. 05:54","title":"Betilthatják a mobilok koronavírusra hivatkozó nyomkövetését Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff707dfe-13ad-469c-b957-d1f272126c67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Noha szakpolitikai szinten jó az együttműködés a kormány és Budapest között, mégis nehéz idők várnak a tömegközlekedésre - állítja az állam fővárosi fejlesztéseit koordináló BFK vezérigazgatója. Intézkedéseket kell hozni, hogy az autós forgalom ne szökjön az egekbe, hisz \"az emberek az egyéni közlekedés felé fognak elmozdulni\", a munkával kapcsolatos szokások pedig gyökeresen átalakulnak - véli Vitézy.","shortLead":"Noha szakpolitikai szinten jó az együttműködés a kormány és Budapest között, mégis nehéz idők várnak...","id":"20200426_Vitezy_David_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff707dfe-13ad-469c-b957-d1f272126c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d76f1-d162-405e-b272-f20d640ad1ef","keywords":null,"link":"/360/20200426_Vitezy_David_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 26. 18:40","title":"Vitézy Dávid a Home office-ban: \"Négyzetméterek milliói fognak átvándorolni irodából lakássá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0bd50a-c610-41ba-b6f2-9bb69a8ebde4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos beszélt a fiatal férfi halálának az okairól, két súlyos problémával is küszködött az elhunyt. A Pénzügyminisztérium egyik államtitkára felsorolta a kormány intézkedéseit. Az operatív törzs szombati tájékoztatója.","shortLead":"A tiszti főorvos beszélt a fiatal férfi halálának az okairól, két súlyos problémával is küszködött az elhunyt...","id":"20200425_Operativ_torzs_sajttaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de0bd50a-c610-41ba-b6f2-9bb69a8ebde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c500958-05d6-4fdf-88ce-54c1c8201495","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Operativ_torzs_sajttaj","timestamp":"2020. április. 25. 11:22","title":"Müller Cecília: Súlyos betegségektől szenvedett a 41 éves elhunyt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea2e0b4-c95b-40be-b026-ee53c630effd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy gyermek harmonikus fejlődéséhez fontos, hogy sérülések nélkül vészelje át a válást, és jól érezze magát mindkét szülőjével. Deliága Éva gyermekpszichológus új sorozatában végigveszi a váláskor elkövetett tipikus hibákat.","shortLead":"Egy gyermek harmonikus fejlődéséhez fontos, hogy sérülések nélkül vészelje át a válást, és jól érezze magát mindkét...","id":"20200426_A_gyerek_mindket_szulojet_szereti_akkor_is_ha_elvaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea2e0b4-c95b-40be-b026-ee53c630effd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98de27d-0047-45c1-ba58-cba4ca085613","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200426_A_gyerek_mindket_szulojet_szereti_akkor_is_ha_elvaltak","timestamp":"2020. április. 26. 20:15","title":"A gyerek mindkét szülőjét szereti, akkor is, ha elváltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315c7758-89aa-42cd-ac03-0374eec03a20","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A munkavállalók szoronganak közalkalmazotti létük elvesztése miatt, sokan átverve érzik magukat, bár vannak intézmények, amelyeknek a vezetői üdvözölték a szerintük rugalmasabb működést lehetővé tevő változtatást.","shortLead":"A munkavállalók szoronganak közalkalmazotti létük elvesztése miatt, sokan átverve érzik magukat, bár vannak...","id":"202017__a_kultura_napszamosai__statuszvesztes__piaci_viszony__lassu_kivegzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=315c7758-89aa-42cd-ac03-0374eec03a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f86338-9217-49be-bb24-3e0e45a3089f","keywords":null,"link":"/360/202017__a_kultura_napszamosai__statuszvesztes__piaci_viszony__lassu_kivegzes","timestamp":"2020. április. 26. 08:15","title":"Időzített bomba lehet a kulturális szféra dolgozóinak státuszvesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint a propagandamédia bántani akar mindenkit, aki nem ők, mert irigyek.","shortLead":"A színész szerint a propagandamédia bántani akar mindenkit, aki nem ők, mert irigyek.","id":"20200425_Cserhalmi_Gyorgy_A_mostani_hatalmat_pusztan_a_cinizmus_hajtja_direktben_gonosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e784b31-1d97-4e55-8f1b-6f662e6d6010","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Cserhalmi_Gyorgy_A_mostani_hatalmat_pusztan_a_cinizmus_hajtja_direktben_gonosz","timestamp":"2020. április. 25. 13:18","title":"Cserhalmi György: A mostani hatalmat pusztán a cinizmus hajtja, direktben gonosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]