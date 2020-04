Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és átképzési támogatással is segítik.","shortLead":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és...","id":"20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc34cb30-15b4-42fb-9c07-9082df8f9db9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","timestamp":"2020. április. 28. 17:58","title":"A dolgozók több mint felét elküldik Mészáros szállodáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eladta Vajna Tímea a Bonu Kft. 49 százalékát.","shortLead":"Eladta Vajna Tímea a Bonu Kft. 49 százalékát.","id":"20200428_Vajna_Timea_luxusetterme_nobu_bonu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de242472-c169-412b-8adf-9e9b7420a0ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Vajna_Timea_luxusetterme_nobu_bonu","timestamp":"2020. április. 28. 05:51","title":"Debreceni milliárdosok szálltak be Vajna Tímea luxuséttermébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e15b51-67e5-42e7-8723-10b99867fb59","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szomszéd lakóház falára vetíti filmjeit egy párizsi mozi, mivel a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására elrendelt kijárási korlátozások miatt a La Clef is kénytelen volt bezárni.\r

\r

","shortLead":"A szomszéd lakóház falára vetíti filmjeit egy párizsi mozi, mivel a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására...","id":"20200427_A_parizsiak_kitalaltak_hogy_kell_mozizni_a_karanten_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83e15b51-67e5-42e7-8723-10b99867fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949f504c-c1cb-4e67-a188-bd81d222e6e1","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_A_parizsiak_kitalaltak_hogy_kell_mozizni_a_karanten_idejen","timestamp":"2020. április. 27. 09:25","title":"A párizsiak kitalálták, hogy kell mozizni a karantén idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két megyében eddig kb. 3,5 millió állatot öltek le, ebből preventív céllal mintegy 870 ezret.\r

","shortLead":"A két megyében eddig kb. 3,5 millió állatot öltek le, ebből preventív céllal mintegy 870 ezret.\r

","id":"20200427_madarinfluenza_h5n8_bacs_kiskun_csongrad_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27668aca-0340-4f18-a06e-90e635b9db08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_madarinfluenza_h5n8_bacs_kiskun_csongrad_megye","timestamp":"2020. április. 27. 19:15","title":"Már 226 állattartó telepen mutatták ki a madárinfluenzát két magyarországi megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem csak nekik: boltba menni, taxiba ülni is csak eltakart arccal lehet.\r

","shortLead":"De nem csak nekik: boltba menni, taxiba ülni is csak eltakart arccal lehet.\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_budapest_tomegkozlekedes_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0775f911-8e18-4c3a-a700-c4a620499484","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_budapest_tomegkozlekedes_vasarlas","timestamp":"2020. április. 27. 05:24","title":"Mától maszkot kell viselniük a tömegközlekedőknek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma pedig az év végéig hárommillióra emelkedhet a márciusban regisztrált 2,335 millióról Németországban.","shortLead":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma...","id":"20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6154b332-b15a-4fd6-8b77-9cfe6dba9f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 12:36","title":"A II. világháború óta nem látott gazdasági visszaesésre készül Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információk szerint nem arról van szó, hogy a Facebook letett volna hirdetések WhatsApp alkalmazásba költöztetéséről, egyszerűen csak a megvalósítás hosszabb időt vesz igénybe, mint azt korábban gondolták.","shortLead":"Újabb információk szerint nem arról van szó, hogy a Facebook letett volna hirdetések WhatsApp alkalmazásba...","id":"20200428_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes_allapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f22ba9-e354-4558-ba8f-e250c43497dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes_allapot","timestamp":"2020. április. 28. 11:03","title":"Korai lenne az öröm, a Facebook nem tett le róla, hogy reklámokkal tömje ki a WhatsAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a870e5-95e3-4213-97d4-66cec3d152df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajóforgalom nincs, és emberek is alig vannak odakint, így aztán semmi nem zavarja az állatokat, hogy felfedezzék a város lagúnáit.","shortLead":"Hajóforgalom nincs, és emberek is alig vannak odakint, így aztán semmi nem zavarja az állatokat, hogy felfedezzék...","id":"20200428_meduza_polip_velence_kanalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a870e5-95e3-4213-97d4-66cec3d152df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2d3574-1f61-49e5-981d-286b969fe76c","keywords":null,"link":"/elet/20200428_meduza_polip_velence_kanalis","timestamp":"2020. április. 28. 20:10","title":"A medúza után most egy jókora polip tévedt be a járvány miatt kiürült Velencébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]