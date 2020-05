Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak felől szakadozik a felhőzet és kisüt a nap.","shortLead":"Kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak felől szakadozik a felhőzet és kisüt a nap.","id":"20200505_Borongosan_indul_napsuteses_lesz_a_kedd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c219fccb-3f86-4f22-924d-5616d6e13b75","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Borongosan_indul_napsuteses_lesz_a_kedd","timestamp":"2020. május. 05. 05:12","title":"Borongósan indul, napsütéses lesz a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47577707-064b-4a97-92f0-a14e4a208303","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan kivonulna és meghagyná Európát a szövetséges Renault-nak, állítja egy cikk, miközben a cég szóvivője szerint erről szó sincs, és teljes gőzzel készülnek az új Nissan Qashqai angliai gyártására. ","shortLead":"A Nissan kivonulna és meghagyná Európát a szövetséges Renault-nak, állítja egy cikk, miközben a cég szóvivője szerint...","id":"20200506_A_Nissan_egyelore_cafolja_hogy_kivonulna_Europabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47577707-064b-4a97-92f0-a14e4a208303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526f4721-1ab8-4882-b57c-83cf8dca80e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_A_Nissan_egyelore_cafolja_hogy_kivonulna_Europabol","timestamp":"2020. május. 06. 12:39","title":"A Nissan egyelőre tagadja, hogy kivonulna Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A BVOP szerint ez elsősorban a megelőző intézkedéseknek köszönhető.","shortLead":"A BVOP szerint ez elsősorban a megelőző intézkedéseknek köszönhető.","id":"20200505_bvop_buntetes_vegrehajtas_borton_koronavirus_fertotlenites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6b4273-6944-48d8-9558-06199e4acd8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_bvop_buntetes_vegrehajtas_borton_koronavirus_fertotlenites","timestamp":"2020. május. 05. 19:45","title":"A büntetés-végrehajtás szerint a magyar börtönökben továbbra sincs koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kína után az európai piac a második otthonunk, amit sosem fogunk elhagyni – mondja a Mobilarena szaklapnak adott interjújában Huawei hazai képviseletének lakossági üzletágát vezető Lyon Shen, aki szerint nem fogják olcsóbban adni a saját rendszerrel ellátott androidos telefonjaikat.","shortLead":"Kína után az európai piac a második otthonunk, amit sosem fogunk elhagyni – mondja a Mobilarena szaklapnak adott...","id":"20200504_huawei_telefonok_arazasa_lyon_shen_interju_gms_appgallery","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab21bea-eb5c-4ece-8622-ff756244a3b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_huawei_telefonok_arazasa_lyon_shen_interju_gms_appgallery","timestamp":"2020. május. 04. 20:03","title":"Nem adja olcsóbban telefonjait a Huawei, kivonulni pedig végképp nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szakmai szervezet szerint hiába lenne szabad elvileg már most is fürdőbe járni, higgadtan kell értelmezni a kijárási korlátozás enyhítését, és gyorsan tisztázni kell a részletszabályokat.","shortLead":"A szakmai szervezet szerint hiába lenne szabad elvileg már most is fürdőbe járni, higgadtan kell értelmezni a kijárási...","id":"20200504_magyar_furdoszovetseg_furdo_kijaras_nyitas_koronaviruus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33af8af8-37ea-4eff-a10e-852eca2b4a02","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_magyar_furdoszovetseg_furdo_kijaras_nyitas_koronaviruus","timestamp":"2020. május. 04. 15:40","title":"Május végi nyitás a reális a fürdőszövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f149619d-feb2-4ca8-829c-70e531634d6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és az Apple egy olyan új funkción dolgozik, amely az okostelefonokon megtalálható Bluetooth segítségével térképezné fel, kapcsolatba került-e a felhasználó koronavírusos beteggel. A munka igen jól halad, mostanra az első képernyőképek is megérkeztek.","shortLead":"A Google és az Apple egy olyan új funkción dolgozik, amely az okostelefonokon megtalálható Bluetooth segítségével...","id":"20200505_apple_google_kontaktkutatas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f149619d-feb2-4ca8-829c-70e531634d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e45a85-9e0f-4d32-8a1e-f6c0d4b5c62d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_apple_google_kontaktkutatas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 05. 19:03","title":"Így néz majd ki a Google és az Apple közös rendszere, amelyet a koronavírus miatt készítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11100072-301b-4103-bb0f-b4e1e7748bec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég kellemetlen, ha nem bízhatunk antivírus alkalmazásunkban. Jó pár ilyen programról mutatták ki, hogy sebezhetőségeket tartalmaz, így előfordulhat, hogy maga a víruskereső program sodorja bajba a felhasználót.","shortLead":"Elég kellemetlen, ha nem bízhatunk antivírus alkalmazásunkban. Jó pár ilyen programról mutatták ki...","id":"20200506_rack911labs_28_viruskereso_biztonsagi_res","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11100072-301b-4103-bb0f-b4e1e7748bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93379834-739f-4d59-b7a2-4e3c885f4c06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_rack911labs_28_viruskereso_biztonsagi_res","timestamp":"2020. május. 06. 08:03","title":"Milyen víruskereső van a gépén? 28-ról derült ki, hogy veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Tízmilliós veszteséggel igen, de állami segítséggel nem számol a hvg.hu-nak nyilatkozó vendéglős, aki hétfőn végre újra kinyithatott.

Székesfehérváron az önkormányzat elengedi a teraszok bérleti díját – ezt már a polgármester, Cser-Palkovics András mondta el kameránknak. Balatonfüredre is elmentünk, hogy megnézzük, hogyan érzik magukat a bezártságból kiszabadult emberek.","shortLead":"Tízmilliós veszteséggel igen, de állami segítséggel nem számol a hvg.hu-nak nyilatkozó vendéglős, aki hétfőn végre újra...","id":"20200505_Alig_varjak_hogy_kiulhessenek_mar_mindenki_begolyozik_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4ca754-fcb4-4c1b-a04f-732fda6d7121","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Alig_varjak_hogy_kiulhessenek_mar_mindenki_begolyozik_otthon","timestamp":"2020. május. 05. 12:50","title":"\"Alig várják, hogy kiülhessenek, már mindenki begolyózik otthon\" – így indult újra az élet vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]