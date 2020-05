Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gabriel Cirlig kiberbiztonsági szakértő állítja, hogy a Xiaomi típusú telefonja minden lényeges mozzanatát megfigyeli, majd orosz és szingapúri szerverekre továbbítja a kinyert adatokat. A cég szerint ez nem igaz.","shortLead":"Gabriel Cirlig kiberbiztonsági szakértő állítja, hogy a Xiaomi típusú telefonja minden lényeges mozzanatát megfigyeli...","id":"20200505_xiaomi_felhasznaloi_bongeszesi_adatok_kemkedes_duckduckgo_redmi_note_8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4013b864-9dea-4e78-a4a9-6568c420931b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_xiaomi_felhasznaloi_bongeszesi_adatok_kemkedes_duckduckgo_redmi_note_8","timestamp":"2020. május. 05. 15:08","title":"Súlyos vádak: kémkedhetnek a használóik után a Xiaomi telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára is.","shortLead":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára...","id":"20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604243c-3dda-45f0-921a-d82305886b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 06. 12:33","title":"Az utolsó puzzle-darab is a helyén: megvan az LG Velvet ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83cc036-4380-4c3d-8ad4-3ff66f24e1ed","c_author":"","category":"itthon","description":"Mi visz rá egy újságírót, hogy 10 médiában eltöltött év után elhagyja a pályát és új szakmát tanuljon? Zsolt azután iratkozott be egy programozóképzésre, hogy kirúgták a Hír Tv-től. Erről az időszakról szól a Kényszerpálya című dokumentumfilm, amit először a hvg.hu-n láthatnak. \r

\r

","shortLead":"Mi visz rá egy újságírót, hogy 10 médiában eltöltött év után elhagyja a pályát és új szakmát tanuljon? Zsolt azután...","id":"20200506_Kenyszerpalya_teljes_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f83cc036-4380-4c3d-8ad4-3ff66f24e1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2084249-e636-4f76-88d5-420a7b83c997","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Kenyszerpalya_teljes_film","timestamp":"2020. május. 06. 18:15","title":"\"Olyan szakmát kerestem, ahol az számít, te mit tudsz\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35251d1b-b92b-4b57-90a4-a3be631ca4d7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Több száz emberről van szó, akikre a külügy tájékoztatása szerint a beruházás mielőbbi befejezése miatt van szükség. ","shortLead":"Több száz emberről van szó, akikre a külügy tájékoztatása szerint a beruházás mielőbbi befejezése miatt van szükség. ","id":"20200506_Az_InterContinentalban_laknak_a_godi_Samsunggyar_munkasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35251d1b-b92b-4b57-90a4-a3be631ca4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905cb745-f441-41f5-a293-bc15eec2efbc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Az_InterContinentalban_laknak_a_godi_Samsunggyar_munkasai","timestamp":"2020. május. 06. 17:50","title":"Az InterContinentalban laknak a gödi Samsung-gyár munkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Továbbra is elképesztő információs káosz uralkodik a május 4-től bevezetett új egészségügyi ellátásrenddel, azon belül is legfőképpen az egyes beavatkozásokhoz előírt PCR-tesztekkel kapcsolatban. Bár az intézményeknek úgy tűnik, egyelőre nem, a hvg.hu-nak elárulta az Emmi, hol és hogyan zajlik majd a mintavétel.","shortLead":"Továbbra is elképesztő információs káosz uralkodik a május 4-től bevezetett új egészségügyi ellátásrenddel, azon belül...","id":"20200505_Valaszolt_az_Emmi_A_rendelokben_kell_megcsinaltatni_a_kezelesekhez_szukseges_PCRtesztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582298ff-d9f7-4e76-8db1-faa12cd9f696","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Valaszolt_az_Emmi_A_rendelokben_kell_megcsinaltatni_a_kezelesekhez_szukseges_PCRtesztet","timestamp":"2020. május. 05. 18:40","title":"Elárulta az Emmi: A rendelőkben kell megcsináltatni a kezelésekhez szükséges PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa szerint a lány gyakran váltogatta partnereit. \r

","shortLead":"Az apa szerint a lány gyakran váltogatta partnereit. \r

","id":"20200505_Maro_folyadekkal_ontotte_le_lanyat_egy_ferfi_Oroshazan_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dae330-a5be-4e6d-9740-845f936e9ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Maro_folyadekkal_ontotte_le_lanyat_egy_ferfi_Oroshazan_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2020. május. 05. 21:54","title":"Maró folyadékkal öntötte le lányát egy férfi Orosházán, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dd6d6f-1f84-410c-9598-cb186e553716","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az nem meglepő, hogy miután januárban a Microsoft levette a kezét a Windows 7-ről, visszaesik az operációs rendszer részesedése. Az viszont már érdekesebb, hogy ezzel párhuzamosan nemhogy megnőtt volna a Windows 10-é, inkább még csökkent is.","shortLead":"Az nem meglepő, hogy miután januárban a Microsoft levette a kezét a Windows 7-ről, visszaesik az operációs rendszer...","id":"20200506_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_aprilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6dd6d6f-1f84-410c-9598-cb186e553716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d3f943-62fa-4f1d-8037-11e86a9a018e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_aprilis","timestamp":"2020. május. 06. 09:33","title":"Esett a Windows piaci részesedése, többen váltottak macOS-re vagy Ubuntu rendszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is kell vállalniuk, felvételt készíteni, aminek a jogdíjaitól is elbúcsúzhatnak.","shortLead":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki...","id":"20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab0d93a-f53c-4622-b13c-47628c8ebaf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 06. 16:32","title":"A kormány a művészeket is munkaalapúan támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]