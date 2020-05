Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. A nagytestvér is besegít neki.","shortLead":"Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. A nagytestvér is besegít neki.","id":"20200505_meszaros_janos_kvassay_hid_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab36fe0e-f673-4cd5-8e24-b4d19954305f","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_meszaros_janos_kvassay_hid_felujitas","timestamp":"2020. május. 05. 15:29","title":"Mészáros öccse újíthatja fel a Kvassay-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c95899-ee9c-4a5c-835e-a3f54592002e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","shortLead":"Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","id":"20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51c95899-ee9c-4a5c-835e-a3f54592002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301b90ea-2f60-456b-ad09-62600c2b18c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","timestamp":"2020. május. 06. 09:51","title":"Egyszerre csapott le 200 rendőr és a TEK egy droggal üzletelő bandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2bdc7f-dc32-46e1-a426-23373e603ad5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványos BMW M Next is áldozatául esett a márka költségmegtakarítási programjának.","shortLead":"A látványos BMW M Next is áldozatául esett a márka költségmegtakarítási programjának.","id":"20200506_Hibrid_szuperauto_tervet_is_torolte_a_BMW","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2bdc7f-dc32-46e1-a426-23373e603ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5530edb-96fe-4aa3-9e6b-0852670b7db5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_Hibrid_szuperauto_tervet_is_torolte_a_BMW","timestamp":"2020. május. 06. 17:02","title":"Hibrid szupersportautó tervét is törölte a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amióta havi bontásban közzéteszik a számokat, soha nem volt még ekkora visszaesés az iparunkban.","shortLead":"Amióta havi bontásban közzéteszik a számokat, soha nem volt még ekkora visszaesés az iparunkban.","id":"20200507_ipar_marcius_ksh_zuhanas_termeles_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e7a90c-b8ff-4a3a-877d-9713475b9c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_ipar_marcius_ksh_zuhanas_termeles_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 10:13","title":"Tíz százalékkal zuhant a magyar ipar márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24c04ab-2b7b-4c11-8b46-ad02291eb055","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"434 millió forintot kapott Fabricius Gábor az Eltörölni Frankra, de jön Tolvaly Ferenc új zarándokfilmje is.\r

\r

","shortLead":"434 millió forintot kapott Fabricius Gábor az Eltörölni Frankra, de jön Tolvaly Ferenc új zarándokfilmje is.\r

\r

","id":"20200507_Film_keszul_a_kadari_politikai_pszichiatriarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b24c04ab-2b7b-4c11-8b46-ad02291eb055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0227c-3c83-4267-a399-1611399aa248","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Film_keszul_a_kadari_politikai_pszichiatriarol","timestamp":"2020. május. 07. 10:53","title":"Film készül a kádári politikai pszichiátriáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kongresszus és a szenátus kongresszusi határozathoz kötötte volna, hogy az elnök katonai akciót indíthasson Irán ellen, de Donald Trump szerint ez túlzott korlátozás lett volna.","shortLead":"Az amerikai kongresszus és a szenátus kongresszusi határozathoz kötötte volna, hogy az elnök katonai akciót indíthasson...","id":"20200507_Trump_Iran_katonai_akciok_korlatozasa_veto_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f0ce84-4bb9-40a6-a91f-5c72eda114b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Trump_Iran_katonai_akciok_korlatozasa_veto_usa","timestamp":"2020. május. 07. 06:23","title":"Trump megvétózta az Irán elleni katonai akciók korlátozásáról szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Joó András A \"nemzet aranya\" című munkája a magyar történelem egyik fehér foltját tárja fel, néhány kérdőjel azonban még maradt.","shortLead":"Joó András A \"nemzet aranya\" című munkája a magyar történelem egyik fehér foltját tárja fel, néhány kérdőjel azonban...","id":"202019_folyoirat__hattermagyarorszag_joo_andras_anemzet_aranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0542ccf-ef7b-44a8-9386-5551dea6dcc8","keywords":null,"link":"/360/202019_folyoirat__hattermagyarorszag_joo_andras_anemzet_aranya","timestamp":"2020. május. 07. 13:00","title":"Horthyék svájci kincsét már csak Rákosiéknak sikerült visszaszerezniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff7f73b-dc2a-4ab4-8dc6-f8c87a45aa42","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A márciusi forgalom 65 százalékkal volt kisebb a magyar szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. A helyzet várhatóan tovább romlik.","shortLead":"A márciusi forgalom 65 százalékkal volt kisebb a magyar szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. A helyzet várhatóan...","id":"20200507_turizmus_turista_szalloda_vendeglatas_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ff7f73b-dc2a-4ab4-8dc6-f8c87a45aa42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d00626-dbf7-470f-8bda-03337990473d","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_turizmus_turista_szalloda_vendeglatas_ksh","timestamp":"2020. május. 07. 09:35","title":"Közzétették a számokat: összeomlott a magyar turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]