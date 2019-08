Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ab0d484-cc19-48c5-af1c-140656911503","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változatlanul nem árulják el az orosz hatóságok, mi okozta azt a múlt heti robbanást, amelyben legalább öt orosz atomtudós vesztette életét, s a közelben lévő Szeverodvinszkben rövid időre megugrott a sugárzás. A baleset szakemberek szerint egy nukleáris hajtású robotrepülőgéppel folytatott kísérlet során következhetett be. Megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki közölte, az USA-nak nagyobb és jobb fegyverei vannak.","shortLead":"Változatlanul nem árulják el az orosz hatóságok, mi okozta azt a múlt heti robbanást, amelyben legalább öt orosz...","id":"20190813_Egyre_tobb_a_kerdojel_a_legutobbi_orosz_raketarobbanassal_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab0d484-cc19-48c5-af1c-140656911503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dd443a-9e82-483b-9e0f-6fd29052f811","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Egyre_tobb_a_kerdojel_a_legutobbi_orosz_raketarobbanassal_kapcsolatban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:26","title":"Egyre több a kérdőjel a legutóbbi orosz rakétarobbanással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5916e68-852d-4e81-9f51-fbbb4cc4ceb9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az élő videózás közbeni autózás miatt is.","shortLead":"Az élő videózás közbeni autózás miatt is.","id":"20190812_Szigorit_Romania_kemenyebben_buntetik_majd_a_mobilozo_soforoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5916e68-852d-4e81-9f51-fbbb4cc4ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e428f383-f62e-422d-923a-1c30b060f3b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Szigorit_Romania_kemenyebben_buntetik_majd_a_mobilozo_soforoket","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:03","title":"Keményebben büntetik majd a mobilozó sofőröket Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5c8809-96d1-402c-b4f6-12c7b1c1328d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Késéseket és átirányításokat okozott a Keleti pályaudvaron egy meghibásodás.","shortLead":"Késéseket és átirányításokat okozott a Keleti pályaudvaron egy meghibásodás.","id":"20190811_Elromlott_egy_biztositoberendezes_az_egesz_Keleti_palyaudvar_megborult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c8809-96d1-402c-b4f6-12c7b1c1328d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e63340-5c72-4d06-9c6e-74397c62dbf3","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Elromlott_egy_biztositoberendezes_az_egesz_Keleti_palyaudvar_megborult","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:49","title":"Elromlott egy biztosítóberendezés, az egész Keleti pályaudvar megborult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","shortLead":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","id":"20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d2bb57-c2e9-4ee5-be8d-1f432e0ca0f2","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:39","title":"A szilsárkányi péniszfestőnek bottal üthetik a nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7f4c91-d462-45f2-8ee4-008daa1f5b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, legalább dobozban volt, és még figyelmeztetést is írt rá.","shortLead":"Igaz, legalább dobozban volt, és még figyelmeztetést is írt rá.","id":"20190811_Valaki_csak_ugy_kirakott_egy_doboz_harapos_kajmant_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f4c91-d462-45f2-8ee4-008daa1f5b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ea02ad-2eed-45cd-bf14-998ee18f5586","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Valaki_csak_ugy_kirakott_egy_doboz_harapos_kajmant_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:36","title":"Valaki csak úgy ott hagyott egy kajmánt a Tropicarium előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86cd1dc6-a564-4e68-acb6-d12e4a2477d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Z generáció körében végzett felmérés szerint a fiatalok 76 százaléka érzi úgy, hogy a társadalom elítéli okostelefon-használati szokásait.","shortLead":"A Z generáció körében végzett felmérés szerint a fiatalok 76 százaléka érzi úgy, hogy a társadalom elítéli...","id":"20190812_honor_kutatas_fiatalok_mobilhasznalati_szokasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86cd1dc6-a564-4e68-acb6-d12e4a2477d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd6007e-3f2b-45be-8339-9e1d32aaf5a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_honor_kutatas_fiatalok_mobilhasznalati_szokasai","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:33","title":"El vannak tévedve az idősebbek a mobilozással kapcsolatban – mondják a 18-24 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot ugrott a magyar internetes kiskereskedelem. ","shortLead":"Nagyot ugrott a magyar internetes kiskereskedelem. ","id":"20190812_Megdobta_az_eMag_magyarositasa_a_magyar_net_forgalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5de1cbd-fa78-41ab-b295-0ea7fcfc6b29","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Megdobta_az_eMag_magyarositasa_a_magyar_net_forgalmat","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:11","title":"Megdobta az eMag magyarosítása a magyar net forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank jóváhagyta az átvételt. A novemberi, 15-én esedékes befizetést már az Erste Lakástakarék számlaszámára kell teljesíteniük az ügyfeleknek. ","shortLead":"A jegybank jóváhagyta az átvételt. A novemberi, 15-én esedékes befizetést már az Erste Lakástakarék számlaszámára kell...","id":"20190813_Atveheti_az_Erste_az_Aegon_Lakastakarek_ugyfeleit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06606f2-abdd-41c7-a85f-a6b9493570cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Atveheti_az_Erste_az_Aegon_Lakastakarek_ugyfeleit","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:23","title":"Átveheti az Erste az Aegon Lakástakarék ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]