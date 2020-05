Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla Firefox 76-os verziószámának legfőbb fejlesztése a jelszavak biztonságára fókuszál, de történt némi változás az egyre szélesebb körben használt Zoom videokonferencia-szolgáltatás kezelésében is.","shortLead":"A Mozilla Firefox 76-os verziószámának legfőbb fejlesztése a jelszavak biztonságára fókuszál, de történt némi változás...","id":"20200506_mozilla_firefox_76_bongeszo_jelszo_vedelme_zoom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568367bf-dbe9-49a2-b49d-0f12a38a041f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_mozilla_firefox_76_bongeszo_jelszo_vedelme_zoom","timestamp":"2020. május. 06. 11:38","title":"Frissítse, ha Firefoxot használ: jelszavas okosság jött, sőt a Zoom is jobb lett benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint leginkább a munkanélküliekre és a diploma nélküliekre rakódtak plusz kilók Franciaországban, a megkérdezettek közel fele többet is veszekedik otthon, mint korábban.\r

","shortLead":"Egy új tanulmány szerint leginkább a munkanélküliekre és a diploma nélküliekre rakódtak plusz kilók Franciaországban...","id":"20200506_Francia_karanten_25_kilo_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9021bf92-4d9b-415a-8d29-1d45fefe8f0a","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Francia_karanten_25_kilo_","timestamp":"2020. május. 06. 15:17","title":"Átlagosan 2,5 kilót szedtek fel a franciák a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0677952-c212-4b60-a780-c98bb95d10b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy üzletből raboltak el több millió forintot.","shortLead":"Egy üzletből raboltak el több millió forintot.","id":"20200508_Fegyveres_rablo_testverpart_kaptak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0677952-c212-4b60-a780-c98bb95d10b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a7f26e-499d-446b-8848-532e2aa19f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Fegyveres_rablo_testverpart_kaptak_el","timestamp":"2020. május. 08. 07:59","title":"Fegyveres rabló testvérpárt kaptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára is.","shortLead":"Várhatóan csütörtökön leplezi le az LG új telefonját, a Velvetet, amiről már rengeteg részlet kiderült, most már az ára...","id":"20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5efc14-db04-4a5d-bd2a-c2db423233c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604243c-3dda-45f0-921a-d82305886b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_lg_velvet_koreai_ara_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 06. 12:33","title":"Az utolsó puzzle-darab is a helyén: megvan az LG Velvet ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da4bf5-ab5a-44a9-bb7b-af5e0bce76a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így kellett (volna) kitölteni a feladatlapokat.\r

","shortLead":"Így kellett (volna) kitölteni a feladatlapokat.\r

","id":"20200506_torenelem_erettsegi_megoldasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6da4bf5-ab5a-44a9-bb7b-af5e0bce76a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f375507-f919-48b9-9720-85434f88b66e","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_torenelem_erettsegi_megoldasok","timestamp":"2020. május. 06. 14:14","title":"Megjöttek a történelemérettségi nem hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e19e5f-984b-48fa-b1d2-7d04fd4a6fd4","c_author":"Balla Györgyi - Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egyik napról a másikra kellett túlélési stratégiát kidolgoznia a hazai vendéglátóhelyeknek a veszélyhelyzet kihirdetésekor. Két budapesti éttermet kerestünk, amelyeknek tulajdonosai nem adták fel, igyekeztek új utakat keresni a napról napra változó, sokszor reménytelennek tűnő helyzetben.","shortLead":"Egyik napról a másikra kellett túlélési stratégiát kidolgoznia a hazai vendéglátóhelyeknek a veszélyhelyzet...","id":"20200507_padthai_zila_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12e19e5f-984b-48fa-b1d2-7d04fd4a6fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb50651-c5e3-471e-941a-e744d4d21f12","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_padthai_zila_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 07. 16:10","title":"Bezárás helyett újratervezés – keresik a kiutat a budapesti éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126f2062-ec85-42e5-80d8-b5827cc24f12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz szervezetnél nem volt transzparens a támogatások felhasználása.\r

","shortLead":"Tíz szervezetnél nem volt transzparens a támogatások felhasználása.\r

","id":"20200506_Elarulta_az_Allami_Szamvevoszek_miert_kellett_megszuntetni_a_kulturalis_taot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=126f2062-ec85-42e5-80d8-b5827cc24f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77ac0cc-45ff-45ec-8442-8bd793162dc6","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Elarulta_az_Allami_Szamvevoszek_miert_kellett_megszuntetni_a_kulturalis_taot","timestamp":"2020. május. 06. 13:28","title":"Az ÁSZ szerint a kulturális taót felhasználó szervezetek felénél volt gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajdú a Life és Ozone televíziót működtető Media Vivantis Zrt. vezérigazgatója lett.","shortLead":"Hajdú a Life és Ozone televíziót működtető Media Vivantis Zrt. vezérigazgatója lett.","id":"20200506_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix_ozone_life_tv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6286770d-dcba-4baa-aba6-219cffa0c643","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix_ozone_life_tv","timestamp":"2020. május. 06. 20:46","title":"Hajdú Péter irányítja majd Mészáros Lőrinc feleségének tévéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]