Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet – mondta az InfoRádiónak adott interjújában a Semmelweis Egyetem rektora.

Merkely Béla (a hvg.hu interjúja vele ITT) az InfoRádiónak azt mondta, nem arról van szó, hogy itt az emberek fegyelmezetlenek, hanem nagy a népsűrűség, ezért a járványügyi intézkedések betartására még nagyobb figyelmet kell fordítani. Úgy vélte, a főváros is rászolgált a fokozatos lazításra, mivel Budapest bebizonyította, hogy a saját maga és az ország érdekében is fegyelmezetten be tudja tartani a korlátozásokat. Szerinte eljött a lassú lazítás ideje, ideje kicsit kimenni a szabadba, élvezni a jó időt és a napsütést.

A hírek szerint Orbán Viktor szombat kora délután jelenti be, hogy milyen korlátozó intézkedéseket vezetnek be a fővárosban, délelőtt járványügyi szakemberekkel és Rogán Antallal egyeztett. Pénteken a rádióban a kormányfő azt mondta, nagy kérdés, mi lesz a főváros sorsa, ugyanis a nagy népsűrűség miatt egy hibás döntést nehéz volna korrigálni. „Ha itt nem vagyunk elég fegyelmezettek, vissza fog jutni Budapest oda, ahonnan el akarunk mozdulni.” Szerinte már nem az otthonmaradás, hanem a védőtávolság és a maszk viselése a védekezés kulcsa.

Az már korábban kiderült, hogy a főváros újranyitását az ellenzéki és kormánypárti kerületi polgármesterek is támogatják. A vidékre és Pest megyére vonatkozó enyhítésekrőpl a péntek éjjel megjelent Magyar Közlönyben már megjelentek a részletszabályok.

A Semmelweis Egyetem rektora az interjúban a járvány egy esetleges második hullámáról is szólt – a WHO szerint az télen jön, és legalább olyan súlyos lesz, mint a mostani –, Merkely szerint azonban a második hullám már nem lesz akkora, mint most, meglepni már nem fogja Európát és Magyarországot sem az ősz, de a vakcina kifejlesztésére, amellyel a leginkább veszélyeztetett populációt meg lehet védeni a vírusfertőzés súlyos következményeitől, az egész világ már nagyon vár.

Merkely arról is beszélt, meglátása szerint a maszkviselés lesz valószínűleg a legutolsó eltörölhető járványügyi intézkedés, ez még sokáig velünk lesz a mindennapokban.