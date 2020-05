WHO: Télen visszatér a koronavírus

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A munkavégzés alapvetően megváltozik a nyitás után az Egyesült Államokban – jósolja több mint 200 amerikai vállalatvezető, akiknek a véleményét a Business Insider gyűjtötte össze. Minden sokkal rugalmasabb lesz, de lehet, hogy eltűnik a fizetett szabadság.","shortLead":"A munkavégzés alapvetően megváltozik a nyitás után az Egyesült Államokban – jósolja több mint 200 amerikai...","id":"20200515_Mindenki_tavmunkaban_fog_dolgozni__velik_az_amerikai_cegvezetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83da8f2b-3b72-46cb-afb7-704e0f46be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eabcf8-6354-424d-8fee-36bcccc682de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_Mindenki_tavmunkaban_fog_dolgozni__velik_az_amerikai_cegvezetok","timestamp":"2020. május. 15. 07:18","title":"Mindenki távmunkában fog dolgozni – mondják az amerikai cégvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b4e7ae-5357-4bb2-873d-090d9f5b487e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Köztük olyan korábbi sikertermék is mint a Renault Scenic.","shortLead":"Köztük olyan korábbi sikertermék is mint a Renault Scenic.","id":"20200515_Eltunhet_harom_tipus_a_Renault_kinalatabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b4e7ae-5357-4bb2-873d-090d9f5b487e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9583b42-d30d-4bdc-befc-d40380f3e05c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_Eltunhet_harom_tipus_a_Renault_kinalatabol","timestamp":"2020. május. 15. 14:33","title":"Eltűnhet három típus a Renault kínálatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak az ágyak jobb kihasználása érdekében tárgyalhatnak egymással.","shortLead":"A kórházak az ágyak jobb kihasználása érdekében tárgyalhatnak egymással.","id":"20200515_emmi_korhazak_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd904c92-33b2-418d-9e39-688f7eb66c9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_emmi_korhazak_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 17:53","title":"A kiürített ágyak harmadát újra használhatják hétfőtől a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másfél éve húzódó eljárást zárt le nemrégen a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése.","shortLead":"Egy másfél éve húzódó eljárást zárt le nemrégen a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése.","id":"20200515_Pert_nyert_a_Transparency_az_EMMI_nem_kerhet_penzt_a_taoadatokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090c47ef-e9d2-4ff6-8199-1abd251268e8","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Pert_nyert_a_Transparency_az_EMMI_nem_kerhet_penzt_a_taoadatokert","timestamp":"2020. május. 15. 15:52","title":"Pert nyert a Transparency, az Emmi nem kérhet pénzt a tao-adatokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A széfeket a kirabolt ház közelében verték szét.","shortLead":"A széfeket a kirabolt ház közelében verték szét.","id":"20200515_Betorobandat_fogtak_el_Szigetszentmikloson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf99506-8087-4f73-895d-6e5f06619cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Betorobandat_fogtak_el_Szigetszentmikloson","timestamp":"2020. május. 15. 11:10","title":"Betörőbandát fogtak el Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4caefa7-0f17-488c-8259-f59a933efecb","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202020_viruskozossegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4caefa7-0f17-488c-8259-f59a933efecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df13d94-604f-4bca-8108-c841339195d9","keywords":null,"link":"/itthon/202020_viruskozossegek","timestamp":"2020. május. 14. 14:10","title":"Farkas Zoltán: Vírusközösségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c503de05-224b-42b4-9ee2-da16bb680ac4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Barack Obama két elnöki mandátumának lejárta után is aktív maradt Michelle Obama, aki a középutat választotta az amerikai first ladyk között. A férje szoros szövetségese volt, de nyílt politikai szerepet nem vállalt, inkább a számára fontos ügyeket támogatta.","shortLead":"Barack Obama két elnöki mandátumának lejárta után is aktív maradt Michelle Obama, aki a középutat választotta...","id":"202020__michelle_obama__first_ladyk__politikai_aknamezo__feher_hazi_asszonyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c503de05-224b-42b4-9ee2-da16bb680ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883e0fec-1d50-46a1-9e90-89ed0647bf08","keywords":null,"link":"/360/202020__michelle_obama__first_ladyk__politikai_aknamezo__feher_hazi_asszonyok","timestamp":"2020. május. 15. 15:00","title":"Ő lenne a csodafegyver Trump ellen, mégse lép politikai pályára Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kassai Dániel a büntetés ellenére hétfőn is megy demonstrálni.","shortLead":"Kassai Dániel a büntetés ellenére hétfőn is megy demonstrálni.","id":"20200515_calrk_adam_ter_tuntetes_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8c9c39-55c0-4248-aaea-a10038f33797","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_calrk_adam_ter_tuntetes_feljelentes","timestamp":"2020. május. 15. 16:47","title":"150 ezer forintra büntették meg a rendőrök az Orbán ellen tüntető ellenzéki képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]