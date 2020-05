Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f1c0fe4-e785-448e-a953-e16a5a31dc0f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Németországi spárgaszedők sorsán keresztül világítja meg a Deutsche Welle, milyen gondokkal küzdenek most a kelet-európai vendégmunkások. ","shortLead":"Németországi spárgaszedők sorsán keresztül világítja meg a Deutsche Welle, milyen gondokkal küzdenek most...","id":"20200523_Mi_lesz_a_vendegmunkasokkal_ha_csodbe_megy_a_ceg_amelyik_alkalmazta_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f1c0fe4-e785-448e-a953-e16a5a31dc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77471c73-3365-4b94-85cb-81326711af10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Mi_lesz_a_vendegmunkasokkal_ha_csodbe_megy_a_ceg_amelyik_alkalmazta_oket","timestamp":"2020. május. 23. 20:58","title":"Mi lesz a vendégmunkásokkal, ha csődbe megy a cég, amelyik alkalmazta őket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877ef883-a1c0-453e-bae2-fbfd46281916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok jogainak elvétele, a korrupció, a koronavírus utáni helyreállítással kapcsolatos bizonytalanságok, de még az e-cigaretták jó részének betiltása is borzolta a kedélyeket a héten. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az önkormányzatok jogainak elvétele, a korrupció, a koronavírus utáni helyreállítással kapcsolatos bizonytalanságok, de...","id":"20200524_es_akkor_koronavirus_korrupcio_muanyagtilalom_munkanelkuliseg_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=877ef883-a1c0-453e-bae2-fbfd46281916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882ee74d-84d2-4b84-946d-85dd5a25cb20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_es_akkor_koronavirus_korrupcio_muanyagtilalom_munkanelkuliseg_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 24. 07:00","title":"És akkor rájöttünk, vannak nagyobb bajok is a koronavírusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c0bbb4-56d1-41f5-bffa-408a2443ba54","c_author":"Teveli Gábor - Thaiföld","category":"360","description":"Vannak, akik abban bíznak, hogy a koronavírus-járvány megfékezésében segíthet a melegebb idő, ami viszont utat nyithat a szúnyogok révén, elsősorban Ázsiában terjedő dengue-láz előtt.","shortLead":"Vannak, akik abban bíznak, hogy a koronavírus-járvány megfékezésében segíthet a melegebb idő, ami viszont utat nyithat...","id":"202021__denguelaz__szunyogcsipesek__komplikaciok__csonttoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c0bbb4-56d1-41f5-bffa-408a2443ba54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75092d3a-adda-4ac2-bdc2-c729df1cdbc7","keywords":null,"link":"/360/202021__denguelaz__szunyogcsipesek__komplikaciok__csonttoro","timestamp":"2020. május. 24. 11:30","title":"Csonttörőnek is hívják, és már ott van a toplistán, amelyre a Covid-19 még nem került fel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki a Cleveland Clinic tanulmányából.","shortLead":"A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki...","id":"20200524_cleveland_clinic_kutatasa_koronavirus_kornyezeti_hatasai_agynemu_minta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a165289-ba9d-40da-bab5-d9c5bc343ec9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_cleveland_clinic_kutatasa_koronavirus_kornyezeti_hatasai_agynemu_minta","timestamp":"2020. május. 24. 11:03","title":"Kiderült: a koronavírus imádja az ágyneműt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4818a211-76c3-4010-bf99-b45cc55db045","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Saját kezükbe vették sorsuk irányítását a törökök 1920-ban, és több év háborúskodás, diplomáciai ügyeskedés, kíméletlen etnikai tisztogatás nyomán végül megerősödve jöttek ki az első világháború egyik veszteseként rájuk mért megalázó békediktátumból. Elérték még azt is, hogy visszakapják a nagyhatalmak által elcsatolt területeik egy részét.","shortLead":"Saját kezükbe vették sorsuk irányítását a törökök 1920-ban, és több év háborúskodás, diplomáciai ügyeskedés, kíméletlen...","id":"202021__torok_trianon__darabolas__suketek_parbeszede__nem_nyeltek_le_abeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4818a211-76c3-4010-bf99-b45cc55db045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da680f98-d197-498b-ba15-3e59c5cd4209","keywords":null,"link":"/360/202021__torok_trianon__darabolas__suketek_parbeszede__nem_nyeltek_le_abeket","timestamp":"2020. május. 24. 13:00","title":"Elmaradt a törökök Trianonja, mert ők kiharcoltak egy új békeszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég tulajdonosának 10 ezer lejes (nagyjából 723 ezer forintos) büntetést kell fizetnie a történtek miatt.","shortLead":"A cég tulajdonosának 10 ezer lejes (nagyjából 723 ezer forintos) büntetést kell fizetnie a történtek miatt.","id":"20200525_koronavirus_romania_ceg_fagylalt_fagyasztott_zoldseg_vedofelszereles_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696e782-422c-4151-ab0f-b5d47acc4f86","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_koronavirus_romania_ceg_fagylalt_fagyasztott_zoldseg_vedofelszereles_birsag","timestamp":"2020. május. 25. 06:45","title":"Koronavírusos lett egy romániai cég 27 alkalmazottja, mert nem viselték a védőfelszerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8c6066-633c-4066-92a6-e173c9b3fad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Plusz 180 lóerőt \"talált még\" a tuningchip az autó motorjában a gyári értékhez képest.","shortLead":"Plusz 180 lóerőt \"talált még\" a tuningchip az autó motorjában a gyári értékhez képest.","id":"20200525_820_loerosse_programoztak_at_a_MercedesAMG_GT_63St","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad8c6066-633c-4066-92a6-e173c9b3fad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c81a76-7ac4-4f26-ada8-60e2a5958198","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_820_loerosse_programoztak_at_a_MercedesAMG_GT_63St","timestamp":"2020. május. 25. 14:40","title":"820 lóerőssé programozták a Mercedes-AMG GT63 S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22394841-b47e-42a3-9718-dab0f1576a06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden az eredeti tervek szerint haladt volna, akkor már a múlt héten meg kellett volna jelennie a Google Pixel 4a telefonnak. Azonban késni fog ez a modell is, akárcsak a Pixel 5.","shortLead":"Ha minden az eredeti tervek szerint haladt volna, akkor már a múlt héten meg kellett volna jelennie a Google Pixel 4a...","id":"20200525_google_pixel_4a_pixel_5_kesik_pixel_3a_arcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22394841-b47e-42a3-9718-dab0f1576a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb8b766-130a-48c2-887a-056c8e40dad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_google_pixel_4a_pixel_5_kesik_pixel_3a_arcsokkentes","timestamp":"2020. május. 25. 14:03","title":"Már biztosnak tűnik, hogy késni fognak a Google új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]