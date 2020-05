Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca937515-4380-4704-9594-7fd8d2ad5653","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az elismert történészprofesszor, akadémikus a rendszerváltást megelőzően és kis ideig utána kipróbálta magát politikusként is. A HVG épp ekkoriban, az MSZP megalakulásakor, 1989 októberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az elismert történészprofesszor, akadémikus a rendszerváltást megelőzően és kis ideig utána kipróbálta magát...","id":"20200524_Rendszervaltok30__Ormos_Maria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca937515-4380-4704-9594-7fd8d2ad5653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0bb4aa-9541-4cfb-a58b-8a4d955e2425","keywords":null,"link":"/360/20200524_Rendszervaltok30__Ormos_Maria","timestamp":"2020. május. 24. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Ormos Mária: Utópiák nélkül még mindig a fákon ugrálnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6707b7b-b3f4-47d4-9b01-21a43e379090","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy fiatal tollaslabdás-hegedűs srác kreatívan töltötte a karantént.","shortLead":"Egy fiatal tollaslabdás-hegedűs srác kreatívan töltötte a karantént.","id":"20200525_Igy_lehet_tollaslabdaval_elutogetni_az_Oromodat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6707b7b-b3f4-47d4-9b01-21a43e379090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dffd5b7-9534-4615-9d63-2298270f4323","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Igy_lehet_tollaslabdaval_elutogetni_az_Oromodat","timestamp":"2020. május. 25. 09:32","title":"Így lehet tollaslabdával elütögetni az Örömódát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kínában május 22-én egyetlen egy új, megerősített Covid-19-beteget sem jelentettek, s ez első ilyen nap azóta, hogy a tavalyi év végén megjelent a kór a közép-kínai Vuhanban.","shortLead":"Kínában május 22-én egyetlen egy új, megerősített Covid-19-beteget sem jelentettek, s ez első ilyen nap azóta...","id":"20200523_Fordulat_Kinaban__nincs_uj_megerositett_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80a6db2-1e0b-4c87-b269-051131c21fde","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Fordulat_Kinaban__nincs_uj_megerositett_fertozes","timestamp":"2020. május. 23. 16:15","title":"Fordulat Kínában – nincs új megerősített fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A hónapokig tartó kényszerű bezártság után a világ számos pontján, a szabályok betartásával ugyan, de már szabadabban mozoghatnak az emberek. A kijárási korlátozások gyökerestől felforgatták a mindennapokat, született azonban néhány olyan inspiráló történet, amely a karantén elmúltával is velünk maradhat majd.","shortLead":"A hónapokig tartó kényszerű bezártság után a világ számos pontján, a szabályok betartásával ugyan, de már szabadabban...","id":"20200524_Amit_a_karanten_nelkul_nem_tudtunk_volna_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e56672-8a37-4809-bb22-c0ebedfa695a","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Amit_a_karanten_nelkul_nem_tudtunk_volna_meg","timestamp":"2020. május. 24. 20:00","title":"Amit a karantén nélkül nem tudtunk volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a823725-fd3d-4f1a-bb5e-cb060d1cc65e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szakkara közelében egy nemzetközi kutatócsoport Kr. e. 600-ból származó, tökéletesen érintetlen temetkezési komplexumra bukkant a sivatag homokja alatt. Ramadan Hussein és archeológuscsapata megkezdte a sírok feltárását, amit a National Geographic stábja is végigkövetett.

","shortLead":"Szakkara közelében egy nemzetközi kutatócsoport Kr. e. 600-ból származó, tökéletesen érintetlen temetkezési komplexumra...","id":"20200524_egyiptomi_mumiak_kiralysaga_national_geographic_2600_eves_szarkofagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a823725-fd3d-4f1a-bb5e-cb060d1cc65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376d9941-b9ec-4e3a-8021-090abdb8eae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_egyiptomi_mumiak_kiralysaga_national_geographic_2600_eves_szarkofagok","timestamp":"2020. május. 24. 09:03","title":"Felnyitottak négy 2600 éves szarkofágot, aztán bevetették az orvosi CT-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új esetek több mint felét Budapesten találták.","shortLead":"Az új esetek több mint felét Budapesten találták.","id":"20200524_28_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_elhunyt_negy_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3a7241-86a2-47aa-abf0-2d0bbfd4a340","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_28_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_elhunyt_negy_beteg","timestamp":"2020. május. 24. 07:26","title":"28 új koronavírusos beteget találtak, elhunyt négy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy hónap sincs hátra az Apple fejlesztői konferenciájáig, ahol rendszerint szinte minden kiderül operációs rendszereik idei új funkcióiról. Csakhogy idén az elmúlt hónapokban már szinte minden kiderült.","shortLead":"Már egy hónap sincs hátra az Apple fejlesztői konferenciájáig, ahol rendszerint szinte minden kiderül operációs...","id":"20200524_apple_ios_14_kiszivargott_ujdonsagok_ellopott_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1000f480-f6c5-45a7-9171-8f8928f187a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_apple_ios_14_kiszivargott_ujdonsagok_ellopott_iphone","timestamp":"2020. május. 24. 20:23","title":"Egy ellopott iPhone állhat az elmúlt hónapok titkai mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7994bd-7040-42a9-8843-da373799a95a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung házon belül készült koncepcióját januárban már láthatta a közönség, a Samsung viszont most teljesen beállt a projekt mögé.","shortLead":"A Samsung házon belül készült koncepcióját januárban már láthatta a közönség, a Samsung viszont most teljesen beállt...","id":"20200524_samsung_c_lab_sunnyfive_mesterseges_napfeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7994bd-7040-42a9-8843-da373799a95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11426229-ae81-497c-be74-3df8c4160dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_samsung_c_lab_sunnyfive_mesterseges_napfeny","timestamp":"2020. május. 24. 22:58","title":"Nagyot fog nézni, ha meglátja a Samsung napfényt utánzó új ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]