Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal által használt algoritmusok ahelyett, hogy csökkentették volna a megosztottságot az oldalon, még tovább mélyítették azt. Minderről a Facebook saját kutatói is megbizonyosodhattak.","shortLead":"A közösségi oldal által használt algoritmusok ahelyett, hogy csökkentették volna a megosztottságot az oldalon, még...","id":"20200527_facebook_kozossegi_oldal_megosztottsag_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a737a6-4198-4d41-81d5-aff901f045fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_facebook_kozossegi_oldal_megosztottsag_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. május. 27. 14:33","title":"Megpróbálta enyhíteni a megosztottságot a Facebook, de katasztrófa lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Windows 10 májusi frissítőcsomagjával elkezdte közelebb húzni magához a Linuxot, aminek előnyeit hosszú távon nemcsak a fejlesztők, de a felhasználók is élvezhetik majd.","shortLead":"A Microsoft a Windows 10 májusi frissítőcsomagjával elkezdte közelebb húzni magához a Linuxot, aminek előnyeit hosszú...","id":"20200528_microsoft_windows_10_may_2020_update_frissites_linux_kernel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbc155b-b3fc-4100-84d9-317840bd7dc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_microsoft_windows_10_may_2020_update_frissites_linux_kernel","timestamp":"2020. május. 28. 10:23","title":"Már letöltheti a Windows 10 legújabb frissítését, benne egy nagyon fontos újdonsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af44e4ec-dc08-4d65-be23-e4be0a87fd4d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meghosszabbította az eredetileg június végéig meghirdetett bevezetési időszakát a DIGIMobil. Így a Digi és az Invitel ügyfelei újabb fél évig 0 forintos havidíjért, korlátlan mobilnettel, hűségidő nélkül vehetik igénybe a DIGIMobil szolgáltatásait.","shortLead":"Meghosszabbította az eredetileg június végéig meghirdetett bevezetési időszakát a DIGIMobil. Így a Digi és az Invitel...","id":"20200526_digimobil_ingyenes_telefonalas_mobilinternet_havidij_nelkul_2020_december_digi_lefedettseg_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af44e4ec-dc08-4d65-be23-e4be0a87fd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885cdf61-f40c-4728-b439-47d58846f787","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_digimobil_ingyenes_telefonalas_mobilinternet_havidij_nelkul_2020_december_digi_lefedettseg_terkep","timestamp":"2020. május. 26. 22:03","title":"0 forint a havidíj, ingyen van az internet is – év végéig biztosan marad a DIGIMobil díjcsomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a693d73-fb2f-4ba3-bdcb-eae4061e34e1","c_author":"Braining Hub","category":"brandcontent","description":"A mostani időszakban a korábbinál is fontosabbá vált, hogy tovább tudjuk képezni magunkat, szerencsére ezen a területen már most is dinamikus fejlődés látható, hazánk pedig élen jár a képzések tekintetében. \r

\r

","shortLead":"A mostani időszakban a korábbinál is fontosabbá vált, hogy tovább tudjuk képezni magunkat, szerencsére ezen a területen...","id":"20200527_Ma_az_adat_a_legfobb_ertek_a_vallalatok_szamara_BrainingHub_HP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a693d73-fb2f-4ba3-bdcb-eae4061e34e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67316b3a-dc50-4789-a5fe-12642bb1030b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200527_Ma_az_adat_a_legfobb_ertek_a_vallalatok_szamara_BrainingHub_HP","timestamp":"2020. május. 27. 11:30","title":"„Ma az adat a legfőbb érték a vállalatok számára” – vállalati IT-képzésekkel készülhetnek a cégek a jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd41db19-a76e-41e5-a74f-d129a6cefc8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szél Dávid a HVG Extra Pszichológia élő online programjában járja körbe a család „új normalitásának” a témáját.","shortLead":"Szél Dávid a HVG Extra Pszichológia élő online programjában járja körbe a család „új normalitásának” a témáját.","id":"20200527_Az_orszag_ujraindult_de_hogyan_induljon_ujra_a_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd41db19-a76e-41e5-a74f-d129a6cefc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359370fe-e48c-4f90-bc68-d4a4eaf67647","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Az_orszag_ujraindult_de_hogyan_induljon_ujra_a_csalad","timestamp":"2020. május. 27. 16:14","title":"Az ország újraindult, de hogyan induljon újra a család?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2","c_author":"Tóth Richárd, Dobszay János","category":"360","description":"A kétharmad esetleges működési zavarától félt Orbán Viktor, amikor bevezettette a különleges jogrendet. Most rizikó nélkül mond le róla, hogy aztán bármikor visszavehesse. Sőt, legújabban kiderült, ezt máris megkezdi.","shortLead":"A kétharmad esetleges működési zavarától félt Orbán Viktor, amikor bevezettette a különleges jogrendet. Most rizikó...","id":"20200527_A_szuksegtelen_plusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a16e3d-9c27-4537-970f-65e557ddd63a","keywords":null,"link":"/360/20200527_A_szuksegtelen_plusz","timestamp":"2020. május. 27. 15:00","title":"Orbán úgy adja vissza rendkívüli felhatalmazását, hogy sok mindent megtart belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77438ed8-39b3-49cc-ba21-6676a329b5d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Torokszorító pillanatot rögzített a NASA az esti Crew Dragon-indulás előtt.","shortLead":"Torokszorító pillanatot rögzített a NASA az esti Crew Dragon-indulás előtt.","id":"20200527_spacex_crew_dragon_bucsuzkodas_tavoleles_bob_behnken_doug_hurley","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77438ed8-39b3-49cc-ba21-6676a329b5d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4a56de-8954-4ed5-a72b-f678c3d6f401","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_crew_dragon_bucsuzkodas_tavoleles_bob_behnken_doug_hurley","timestamp":"2020. május. 27. 20:31","title":"A járvány miatt csak távöleléssel búcsúzhattak el gyermekeiktől a Crew Dragon bátor űrhajósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oldalon olyan hasznos információk is olvashatóak, mint a légitársaságok aktuális működése vagy az országokban érvényes karanténszabályok.","shortLead":"Az oldalon olyan hasznos információk is olvashatóak, mint a légitársaságok aktuális működése vagy az országokban...","id":"20200528_utazasi_korlatozasok_interaktiv_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569930a0-e4aa-4b86-adc9-17cddf590b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_utazasi_korlatozasok_interaktiv_terkep","timestamp":"2020. május. 28. 11:27","title":"Interaktív térkép készült a világ utazási korlátozásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]