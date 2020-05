Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","shortLead":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","id":"20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7055ca-00bd-4b39-8d05-b7b32601d96a","keywords":null,"link":"/360/20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","timestamp":"2020. május. 28. 07:30","title":"Economist: 40 százalékkal is zuhanhat Kelet-Közép-Európában a GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kormány szerint a járvány második hullámakor nem lesz szükség újra a rendkívüli jogrend kihirdetésére, de ha a parlament elfogadja a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről című törvényjavaslatot, nem is lesz rá szüksége. Szabó Mátét, a TASZ szakmai igazgatóját kérdeztük.","shortLead":"A kormány szerint a járvány második hullámakor nem lesz szükség újra a rendkívüli jogrend kihirdetésére, de ha...","id":"20200527_Orban_uj_felhatalmazasa_teret_ad_az_onkenynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e46292-4e10-4dc7-b0c5-7bfec71bb02f","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Orban_uj_felhatalmazasa_teret_ad_az_onkenynek","timestamp":"2020. május. 27. 15:08","title":"Orbán új felhatalmazása „teret ad az önkénynek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 47 vádlott van az ügyben: A házaspárnak és 45 ügyfelének kell a bíróság elé állnia.","shortLead":"Összesen 47 vádlott van az ügyben: A házaspárnak és 45 ügyfelének kell a bíróság elé állnia.","id":"20200527_jogositvany_okirat_hamisitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f9d302-898e-4b4c-8d67-bafb2a037817","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_jogositvany_okirat_hamisitas","timestamp":"2020. május. 27. 10:40","title":"Magyar jogosítványokat intézett külföldieknek egy vecsési házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU-s helyreállítási alap 2 százaléka juthat Magyarországnak, foci szurkolók vonultak a belvárosban, az osztrákok bőkezűen támogatják művészeiket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az EU-s helyreállítási alap 2 százaléka juthat Magyarországnak, foci szurkolók vonultak a belvárosban, az osztrákok...","id":"20200529_Radar360_Ader_es_Trump_is_alairt_fontos_jogszabalyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff065b1-62d2-43ad-ad6d-dfabb1f96313","keywords":null,"link":"/360/20200529_Radar360_Ader_es_Trump_is_alairt_fontos_jogszabalyokat","timestamp":"2020. május. 29. 08:00","title":"Radar360: Áder és Trump is aláírt fontos jogszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","shortLead":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","id":"20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10fba9-550d-4a4f-b760-46b13744b6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","timestamp":"2020. május. 27. 12:53","title":"A BMW M2-nek is vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt legalább olyan hatékonyak voltak, mint a munkahelyükön.","shortLead":"A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt legalább olyan hatékonyak voltak, mint a munkahelyükön.","id":"20200528_Nem_akar_visszamenni_az_irodaba_az_ujzelandiak_tobbsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123dec1a-e668-412f-b7e4-5f42800cfe36","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Nem_akar_visszamenni_az_irodaba_az_ujzelandiak_tobbsege","timestamp":"2020. május. 28. 09:30","title":"Nem akar visszamenni az irodába az új-zélandiak többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907aa961-6d18-4ba5-8993-1797be668e5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De a diákok viszonylag keveset tudnak Trianonról. Ablonczy Balázs történésszel a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban olvashatnak interjút.","shortLead":"De a diákok viszonylag keveset tudnak Trianonról. Ablonczy Balázs történésszel a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban...","id":"20200527_Ablonczy_A_romanellenes_toposzok_nagyon_erosek_a_magyar_fiatalokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907aa961-6d18-4ba5-8993-1797be668e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12243062-7456-4a4d-9eb7-c31e0996eff6","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Ablonczy_A_romanellenes_toposzok_nagyon_erosek_a_magyar_fiatalokban","timestamp":"2020. május. 27. 12:31","title":"Ablonczy: A románellenes toposzok nagyon erősek a magyar fiatalokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2741a4-78c6-4d87-b301-6b261c5271e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó felfrissített típusa mostantól csak és kizárólag lágyhibrid hajtással készül.","shortLead":"A bajor gyártó felfrissített típusa mostantól csak és kizárólag lágyhibrid hajtással készül.","id":"20200528_teljesen_lagyhibrid_lett_a_megujult_bmw_6_gt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb2741a4-78c6-4d87-b301-6b261c5271e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc28a8b-7cd5-40f4-b3da-d6f4db7776db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_teljesen_lagyhibrid_lett_a_megujult_bmw_6_gt","timestamp":"2020. május. 28. 07:59","title":"Teljesen lágyhibrid lett a megújult BMW 6 GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]