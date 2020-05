Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25d771d8-192f-4c93-bc19-b7dcea206811","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utazásszervezés szabályait is átalakítják a járvány miatt.","shortLead":"Az utazásszervezés szabályait is átalakítják a járvány miatt.","id":"20200528_utalvany_utazas_kormanyrendelet_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d771d8-192f-4c93-bc19-b7dcea206811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c690c82-0f10-4d91-b9a9-5b3047372330","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_utalvany_utazas_kormanyrendelet_turizmus","timestamp":"2020. május. 28. 08:50","title":"Döntött a kormány: utalványt kaphat az, akinek lemondják az utazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyre nagyobb hangsúlyt fektet az úgynevezett progresszív webes alkalmazásokra (PWA), melynek egy újabb eredményét rövidesen a Chrome használói is élvezhetik.","shortLead":"A Google egyre nagyobb hangsúlyt fektet az úgynevezett progresszív webes alkalmazásokra (PWA), melynek egy újabb...","id":"20200528_google_chrome_bongeszo_progressziv_webes_alkalmazas_pwa_automatikus_inditas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28109db-b977-44e8-9eb6-b0225ece5657","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_google_chrome_bongeszo_progressziv_webes_alkalmazas_pwa_automatikus_inditas","timestamp":"2020. május. 28. 19:10","title":"Chrome-mal internetezik? Jön egy hasznos újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóértesülések szerint az Apple megbízta az egyik beszállítóját, hogy készítsen környezetfiény-érzékelő szenzorokat – élettani paramétereket is mérhet majd az AirPods fülhallgató.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint az Apple megbízta az egyik beszállítóját, hogy készítsen környezetfiény-érzékelő szenzorokat –...","id":"20200528_apple_airpods_egeszsegugyi_eszkoz_fulhallgato_szenzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe15aae-729d-4401-9427-1e1fe440491e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_apple_airpods_egeszsegugyi_eszkoz_fulhallgato_szenzor","timestamp":"2020. május. 28. 10:03","title":"Pulzust és véroxigénszintet is mérhet az AirPods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fc7688-15cb-4159-b1f0-7f0e3119fff8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tavaly ilyenkor közel 71 ezer autó gördült le a gyártósorokról, 99,7 százalékos a visszaesés.\r

","shortLead":"Tavaly ilyenkor közel 71 ezer autó gördült le a gyártósorokról, 99,7 százalékos a visszaesés.\r

","id":"20200529_Mindossze_197_autot_gyartottak_NagyBritanniaban_aprilisban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21fc7688-15cb-4159-b1f0-7f0e3119fff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572591fb-4f1a-4898-b8a8-c4a7de1d6562","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_Mindossze_197_autot_gyartottak_NagyBritanniaban_aprilisban","timestamp":"2020. május. 29. 06:45","title":"Mindössze 197 autót gyártottak Nagy-Britanniában áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Változékony időjárást jósolnak a meteorológusok a következő három napra.","shortLead":"Változékony időjárást jósolnak a meteorológusok a következő három napra.","id":"20200528_meteorologia_idojaras_elorejelzes_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ea550f-ebb3-430d-afdf-bd343ca9c066","keywords":null,"link":"/elet/20200528_meteorologia_idojaras_elorejelzes_hetvege","timestamp":"2020. május. 28. 16:23","title":"Zivatarokkal búcsúzik a május","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93363fc2-a212-4534-bab9-dbf628ce0cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hitelből finanszírozott támogatást szerdán jelentették be. ","shortLead":"A hitelből finanszírozott támogatást szerdán jelentették be. ","id":"20200528_Kiderult_mennyi_penzt_kaphat_Magyarorszag_az_EU_helyreallitasi_alapjabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93363fc2-a212-4534-bab9-dbf628ce0cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ca35b9-94c8-4c98-9e19-a4861c1cc3e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Kiderult_mennyi_penzt_kaphat_Magyarorszag_az_EU_helyreallitasi_alapjabol","timestamp":"2020. május. 28. 17:08","title":"Kiderült, mennyi pénzt kaphat Magyarország az EU helyreállítási alapjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b9fe31-7733-4f92-9338-259048f96c38","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A napfény elől menekülnek egy repülővel a Netflix belga sorozatának szereplői, Hollywood aranykorát mutatja be a Glee és Kés/Alatt alkotója, izgalmas ügyvédes sorozat jött az HBO-ra. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója, három titkos favorittal, amire kevesebb figyelem jutott az elmúlt hetekben. ","shortLead":"A napfény elől menekülnek egy repülővel a Netflix belga sorozatának szereplői, Hollywood aranykorát mutatja be a Glee...","id":"20200528_Stream360_Hatodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b9fe31-7733-4f92-9338-259048f96c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c16a0c-980c-4c90-bb57-f7a3c0390700","keywords":null,"link":"/360/20200528_Stream360_Hatodik_resz","timestamp":"2020. május. 28. 19:00","title":"Stream360: A belgák megcsinálták a saját Lost-jukat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a1af7-fe15-4292-baea-2657d6816ccd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix után új streaming-szolgáltatóval szerződött le a rendező. ","shortLead":"A Netflix után új streaming-szolgáltatóval szerződött le a rendező. ","id":"20200528_Az_Apple_kesziti_Martin_Scorsese_legujabb_filmjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410a1af7-fe15-4292-baea-2657d6816ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9177f0f-9ebb-4ffa-af79-bd0c40998ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_Az_Apple_kesziti_Martin_Scorsese_legujabb_filmjet","timestamp":"2020. május. 28. 11:57","title":"Az Apple készíti Martin Scorsese legújabb filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]