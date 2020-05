Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Olaszország június 3-tól az EU-tagállamaiból és Nagy Britanniából érkezőknek, június 15-től pedig az összes többi beutazónak engedi a belépést az országba, miközben az óvintézkedések értelmében továbbra sem engedélyezett a kongresszusok rendezése, valamint a büféreggeli sem.\r

\r

","shortLead":"Olaszország június 3-tól az EU-tagállamaiból és Nagy Britanniából érkezőknek, június 15-től pedig az összes többi...","id":"20200531_Legeloszor_Olaszorszag_nyitja_meg_a_hatarait_a_vilag_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3631868-fd0e-4ebf-8174-901389bd9516","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Legeloszor_Olaszorszag_nyitja_meg_a_hatarait_a_vilag_elott","timestamp":"2020. május. 31. 13:51","title":"Legelőször Olaszország nyitja meg a határait a világ előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Háromezer lejes bírságot kapott a román miniszterelnök.","shortLead":"Háromezer lejes bírságot kapott a román miniszterelnök.","id":"20200531_Romania_Orbanja_a_sajat_jarvanyugyi_szabalyait_sem_tartotta_be_meg_is_buntettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c542fa-378f-4320-821a-b868512174a7","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Romania_Orbanja_a_sajat_jarvanyugyi_szabalyait_sem_tartotta_be_meg_is_buntettek","timestamp":"2020. május. 31. 07:50","title":"Románia Orbanja a saját járványügyi szabályait sem tartotta be, meg is büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám a négyes is szépen fizet.","shortLead":"Ám a négyes is szépen fizet.","id":"20200530_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d03e9-7ff2-45b4-a49b-89d46b6873a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. május. 30. 20:27","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae3e5d6-4b54-428d-b5d7-20fa0cf1bb88","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó. Két utasával a Nemzetközi Űrállomásra tart.","shortLead":"Szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó. Két utasával a Nemzetközi...","id":"20200530_spacex_demo2_indulas_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae3e5d6-4b54-428d-b5d7-20fa0cf1bb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7073fd3-93b2-42dd-97b8-29c942bcf69f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_spacex_demo2_indulas_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. május. 30. 21:24","title":"Elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9dce59-6773-44d1-ae23-8845e7e91ec9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jen Green A fák varázslatos világa című munkája elkápráztat és meghökkent.","shortLead":"Jen Green A fák varázslatos világa című munkája elkápráztat és meghökkent.","id":"202022_konyv__egig_ernek_jen_green_afak_varazslatos_vilaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b9dce59-6773-44d1-ae23-8845e7e91ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8d4f1c-f4c2-47da-aeff-dda75c2871eb","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__egig_ernek_jen_green_afak_varazslatos_vilaga","timestamp":"2020. május. 31. 14:15","title":"Minden, amit tudni szeretnél a fákról, de sosem merted megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tökéletes zenei aláfestés ehhez az időszakhoz.","shortLead":"Tökéletes zenei aláfestés ehhez az időszakhoz.","id":"20200531_Hugh_Laurie_leult_a_zongorahoz_a_karantenban_es_milyen_jol_tette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f17b22b-938b-4184-973f-791defeb6b85","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Hugh_Laurie_leult_a_zongorahoz_a_karantenban_es_milyen_jol_tette","timestamp":"2020. május. 31. 07:45","title":"Hugh Laurie leült a zongorához a karanténban, és milyen jól tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf7bfaf-aa29-43e6-b4de-e70036d81c63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan életbe lép az új vasúti menetrend, amiben jó néhány eddigi járatot rikítanak, vagy leállítanak. Mindezt ráadásul a közlési határidőn belül jelentették be. ","shortLead":"Hamarosan életbe lép az új vasúti menetrend, amiben jó néhány eddigi járatot rikítanak, vagy leállítanak. Mindezt...","id":"20200531_A_jarvanyra_hivatkozva_megszunik_sok_vasuti_jarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf7bfaf-aa29-43e6-b4de-e70036d81c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e9bfab-5eda-4c18-ab48-6cccbbd2f970","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_A_jarvanyra_hivatkozva_megszunik_sok_vasuti_jarat","timestamp":"2020. május. 31. 20:40","title":"A járványra hivatkozva gyorsan meg is szüntetnek jó néhány vasúti járatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","shortLead":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","id":"20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25961313-5f22-4ec8-96b0-15ec0ebfd14d","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","timestamp":"2020. május. 30. 13:16","title":"Gombóc Artúr szobrot kapott a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]