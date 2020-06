Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A járvány miatt csak szeptemberben kezdi meg az idei iPhone-ok gyártását az Apple, ám a legfrissebb pletykák szerint az egyik modell már júliusban a gyártósorra kerülhet.
2020. június. 02. 08:33
Van olyan verzió az iPhone 12-ből, aminek már most megkezdhetik a gyártását

Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.
2020. június. 02. 13:08
A többségnek még mindig fáj Trianon, pedig alig tud róla valamit

A mesterséges intelligencia egyik lehetséges alkalmazási területe, hogy az emberi munkaerőt kiváltva végezzen bizonyos feladatokat. A Microsoft most tartalommenedzseri részlegén cserél hús-vér munkatársakat gépre, szoftverre.
2020. június. 02. 07:33
Köszi az eddigi munkád, holnaptól inkább egy program csinálja – újságírókat küld el a Microsoft

Ha nem is pont ezekben a napokban, de nemrégiben még sokan felkeresték az oslói Munch-múzeumot, ahol többek között megtekinthették Edvard Munch The Scream (A sikoly) festményét. A kép színei azonban egyre halványabbak, és erről a tudósok szerint a látogatók is tehetnek.
2020. június. 02. 15:03
Sikolt a Sikoly: tönkreteszi Munch festményét a múzeumi látogatók lélegzése

Nem minden telefon valósul meg a gyártók terveiből, így a hamarosan érkező Pixel 4a-nak sem lesz egy nagyobb változata, holott komolyan dolgozott vele a Google. Képeken látható, hogy milyen lett volna, ha valósággá válik.
2020. június. 01. 18:03
Fotók szivárogtak ki egy elkaszált Google telefonról

Kedd reggelre újabb 29 magyarnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, amivel 3921 főre nőtt a fertőzöttek száma.
2020. június. 02. 08:58
Majdnem megduplázódott az újonnan azonosított koronavirusosok száma

Török Gábor szerint olyan még nem volt, hogy egy kormány elveszíti a választást, ha félidőben ennyire népszerű. ","shortLead":"Török Gábor szerint olyan még nem volt, hogy egy kormány elveszíti a választást, ha félidőben ennyire népszerű. 2020. június. 02. 21:52
"Ha ez így folytatódik, akkor az ellenzéknek 2022-ben semmilyen esélye sem lesz"

Két emberi figurát ábrázoló agyagtáblácskát talált egy hatéves kisfiú Dél-Izraelben, a gázai határ közelében – jelentette be az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA). 2020. június. 01. 12:03
3500 éves táblát talált egy hatéves kisfiú Izraelben