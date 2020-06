Miatta akart minden gyerek felfedező lenni – 110 éve született Cousteau kapitány

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az európaiak leginkább VW Golfból ülnek át a jelentősen drágább Tesla Model 3-ba.","shortLead":"Az európaiak leginkább VW Golfból ülnek át a jelentősen drágább Tesla Model 3-ba.","id":"20200610_nemet_autokrol_valtanak_teslara_az_europai_vasarlok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1a422e-035d-45e9-8fc7-0a4f679f096e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_nemet_autokrol_valtanak_teslara_az_europai_vasarlok","timestamp":"2020. június. 10. 06:41","title":"Német autókról váltanak Teslára az európai vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2b586f-c899-4e50-b0bc-cc1fb23ad1e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már meglévő szolgáltatásuk új funkciókkal való bővítése helyett egy merőben más projektbe kezdtek a Dropbox üzemeltetői: saját jelszókezelő appot adnak ki, amely a legfontosabb alkalmazásboltokban béta változatban már most is elérhető, használni meghívóval lehet.","shortLead":"Már meglévő szolgáltatásuk új funkciókkal való bővítése helyett egy merőben más projektbe kezdtek a Dropbox...","id":"20200609_dropbox_passwords_jelszokezelo_felhoszolgaltatas_tarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee2b586f-c899-4e50-b0bc-cc1fb23ad1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf4ce7d-cd50-44ee-a49c-7d3d0062728f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_dropbox_passwords_jelszokezelo_felhoszolgaltatas_tarhely","timestamp":"2020. június. 09. 13:03","title":"Ha nem akarja megjegyezni a jelszavait – jelszókezelőt ad ki a Dropbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e44970c-1ba9-4ae6-bec6-2a47fc2cf9cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 12 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján Müller Cecília ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a járvány még nem múlt el. Az idősek klubjait lehet látogatni, az egészségügyi dolgozók viszont még mindig csak minisztériumi engedéllyel mehetnek külföldre. ","shortLead":"Egy nap alatt 12 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján Müller...","id":"20200611_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e44970c-1ba9-4ae6-bec6-2a47fc2cf9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed482224-4ff6-433b-8934-672e9e2f0d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. június. 11. 11:30","title":"Müller Cecília: Azonnal leszűrték a 37 éves elhunyt szoros kontaktjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fd239e-a3a3-4ad2-83e8-d0aa38adec37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“Az első csatát megnyertük” - írta válaszában Schanda Tamás.","shortLead":"“Az első csatát megnyertük” - írta válaszában Schanda Tamás.","id":"20200609_vendegmunkasok_magyarorszag_shanda_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6fd239e-a3a3-4ad2-83e8-d0aa38adec37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d923ff-d386-4718-8535-b7c4ecc5f7f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_vendegmunkasok_magyarorszag_shanda_tamas","timestamp":"2020. június. 09. 21:10","title":"Megkérdezték a kormánytól, mennyiből toboroztak tavaly vendégmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar tanterv jó kezekben van a vajdasági magyarság oktatási államtitkára szerint. ","shortLead":"A magyar tanterv jó kezekben van a vajdasági magyarság oktatási államtitkára szerint. ","id":"20200610_petofi_sandor_szerbiai_tanterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8544201-dc76-4538-b1c3-92d63ac2fe1e","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_petofi_sandor_szerbiai_tanterv","timestamp":"2020. június. 10. 18:31","title":"Petőfi verse kikerült a kötelezők közül Szerbiában, de ajánlott marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec205c6-d7f5-491c-b1dd-49c99ebcc3bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Itch.io oldalon futó játék- és szoftvervásár során néhány napig 1081 PC-s programot lehet megszerezni gyakorlatilag fillérekért.","shortLead":"Az Itch.io oldalon futó játék- és szoftvervásár során néhány napig 1081 PC-s programot lehet megszerezni gyakorlatilag...","id":"20200609_itch_io_jatekvasar_jatekszoftver_kedvezmenyesen_videojatek_vasarlas_indie_jatekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ec205c6-d7f5-491c-b1dd-49c99ebcc3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a9b41f-55ca-4ade-aa4e-ce84f17c5766","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_itch_io_jatekvasar_jatekszoftver_kedvezmenyesen_videojatek_vasarlas_indie_jatekok","timestamp":"2020. június. 09. 20:11","title":"Egy kis ráfordítással most 1081 videojáték és szoftver lehet az öné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb298961-a8c1-4d30-a7ab-17d664550ac1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jó lenne arról írni, hogy itt a járvány vége, sosem jön vissza már. De tudjuk, hogy olyan időszaknak nézünk elébe, amely reménykeltő, ám kiszámíthatatlan. Hogyan alkalmazkodjunk ehhez a létformához, netán hogyan fejlődjünk benne? Belső Nóra pszichiáter írása.



","shortLead":"Jó lenne arról írni, hogy itt a járvány vége, sosem jön vissza már. De tudjuk, hogy olyan időszaknak nézünk elébe...","id":"20200610_Csak_ugy_onmagaert_szeretni_az_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb298961-a8c1-4d30-a7ab-17d664550ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4b7021-9432-42e8-89d8-db768c91ae72","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200610_Csak_ugy_onmagaert_szeretni_az_eletet","timestamp":"2020. június. 10. 07:30","title":"Csak úgy önmagáért szeretni az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6433117-e7b6-4104-8cb6-d4b63f2a2e92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a drónokat is bevetik a Nagy-korallzátony teknősállományának ellenőrzéséhez. Az egyik legutolsó felvételen 64 ezer vidáman úszkáló állat látható.","shortLead":"Már a drónokat is bevetik a Nagy-korallzátony teknősállományának ellenőrzéséhez. Az egyik legutolsó felvételen 64 ezer...","id":"20200611_dronvideo_nagy_korallzatony_levesteknos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6433117-e7b6-4104-8cb6-d4b63f2a2e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a52a4e-543d-4b36-84d7-cab18ceec1d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_dronvideo_nagy_korallzatony_levesteknos","timestamp":"2020. június. 11. 09:37","title":"64 ezer úszkáló teknőst videóztak a Nagy-korallzátonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]