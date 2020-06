Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","id":"20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97452876-385c-4f7d-8fe2-a50c26d68a98","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 08:12","title":"Kínában megint belehúzott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magas vérnyomás növelheti a kognitív károsodás kockázatát - állapították meg kínai kutatók.","shortLead":"A magas vérnyomás növelheti a kognitív károsodás kockázatát - állapították meg kínai kutatók.","id":"20200613_magas_vernyomas_kognitiv_karosodas_kockazata_elbutulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53cdb98-36db-41e9-94bd-4e4ba845f333","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_magas_vernyomas_kognitiv_karosodas_kockazata_elbutulas","timestamp":"2020. június. 13. 08:03","title":"Ha 130 fölött van a vérnyomása, van egy rossz hírük a kutatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cbb484-90fa-4730-83a2-5d2a284e00e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő az élettársával bevásárlásból tartott haza, amikor belerohantak egy nyergesvontatóba.","shortLead":"A nő az élettársával bevásárlásból tartott haza, amikor belerohantak egy nyergesvontatóba.","id":"20200612_pocsaj_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08cbb484-90fa-4730-83a2-5d2a284e00e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffa077a-5025-4e73-87d4-2dba6a3dfbba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_pocsaj_baleset","timestamp":"2020. június. 12. 20:23","title":"Egy négygyermekes édesanya halt meg a pocsaji balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548281a6-f7ca-492c-8956-c6fd2744327b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 13 500 éves, megégett állatcsontból faragott madárfigura a legrégibb ismert kínai műalkotás – közölte egy nemzetközi kutatócsapat a PLoS One című tudományos folyóiratban.","shortLead":"Egy 13 500 éves, megégett állatcsontból faragott madárfigura a legrégibb ismert kínai műalkotás – közölte...","id":"20200614_oskori_madarfigura_szobor_lingcsing_legregebbi_mualkotas_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548281a6-f7ca-492c-8956-c6fd2744327b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4b7573-d11f-44f2-b2c1-ff943c69e1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_oskori_madarfigura_szobor_lingcsing_legregebbi_mualkotas_kina","timestamp":"2020. június. 14. 10:03","title":"13 500 éves figurára bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97ad006-093d-4cdf-840f-ee0bb2f4e5ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány idején a szervezettbűnözés is rákapcsolt - ezt veszi górcső alá ezúttal a Duma Aktuál. 