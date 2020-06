Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország közötti első határátkelő megnyitásán szombaton, miközben június 15-től az olaszok Franciaországba, Németországba, Görögországba, Svájcba és Ausztriába is szabadon utazhatnak.","shortLead":"Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország...","id":"20200613_Olaszorszag_es_Szlovenia_megnyitotta_az_elso_kozos_hataratkelot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b6aa21-041f-4a23-add1-4160435c0fdf","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Olaszorszag_es_Szlovenia_megnyitotta_az_elso_kozos_hataratkelot","timestamp":"2020. június. 13. 21:53","title":"Olaszország és Szlovénia megnyitotta az első közös határátkelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","shortLead":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","id":"20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1840de7-76b2-42f1-b371-47ca2c43ee81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","timestamp":"2020. június. 14. 19:10","title":"Ladából 8 lábú pókautó: az oroszok sosem okoznak csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból a 17 európai országból érkeznek, amelyekben az utóbbi időben alacsony volt az újonnan észlelt koronavírus-fertőzések aránya.","shortLead":"Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból...","id":"20200613_Nem_kuldik_elkulonitobe_Romaniaban_a_Magyarorszagrol_es_masik_16_orszagbol_erkezoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a437aac-6755-4079-abb7-c209509438a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Nem_kuldik_elkulonitobe_Romaniaban_a_Magyarorszagrol_es_masik_16_orszagbol_erkezoket","timestamp":"2020. június. 13. 21:42","title":"Nem küldik elkülönítőbe Romániában a Magyarországról érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"A rendőri megoldások és fegyverek nem megoldják, hanem növelik a feszültséget, amit az egyenlőtlenség okoz. És ez mindenhol így van és így lesz. Az Egyesült Államokban is, a magyar iskolákban is.","shortLead":"A rendőri megoldások és fegyverek nem megoldják, hanem növelik a feszültséget, amit az egyenlőtlenség okoz. És...","id":"20200615_Gyarmathy_Eva_Eroszak_kontra_szakertelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a30c724-eb77-4744-aac0-1d5bc9740a43","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Gyarmathy_Eva_Eroszak_kontra_szakertelem","timestamp":"2020. június. 15. 09:17","title":"Gyarmathy Éva: Erőszak kontra szakértelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most kénytelenek rájönni, hogy a válságot csakis több együttműködés és integráció révén lehet legyűrni. Így festette le a helyzetet a Kelet-Közép-Európával foglalkozó varsói kutató intézet, a Visegrád Insight elnöke a Die Weltnek.","shortLead":"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most...","id":"20200615_Die_Welt_Visegrad_Insight","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87ac518-2ebc-4cc7-b19b-1ba383a87c76","keywords":null,"link":"/360/20200615_Die_Welt_Visegrad_Insight","timestamp":"2020. június. 15. 07:30","title":"Die Welt: Szomorú lesz az ébredés Orbán és Kaczynski számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azt kéri, mindenki kerülje el az érintett útszakaszt.","shortLead":"A rendőrség azt kéri, mindenki kerülje el az érintett útszakaszt.","id":"20200614_Jarhatatlan_a_10es_ut_egy_resze_a_vihar_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0ed630-0b24-4730-9cf3-5ef586b69b0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Jarhatatlan_a_10es_ut_egy_resze_a_vihar_miatt","timestamp":"2020. június. 14. 15:53","title":"Járhatatlan a 10-es út egy része a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A járványügyi korlátozások újabb enyhítéseként Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy a párizsi régió vendéglátóhelyei hétfőtől már nemcsak a teraszaikon, hanem belső helyiségekben is fogadhatnak vendégeket.","shortLead":"A járványügyi korlátozások újabb enyhítéseként Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy a párizsi régió...","id":"20200614_Macron_bejelentette_hogy_hetfotol_megnyilnak_a_francia_vendeglatohelyek_belso_reszei_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b0ec91-cefc-4fca-bce7-febbbd94824f","keywords":null,"link":"/kkv/20200614_Macron_bejelentette_hogy_hetfotol_megnyilnak_a_francia_vendeglatohelyek_belso_reszei_is","timestamp":"2020. június. 14. 21:29","title":"Macron bejelentette, hogy hétfőtől megnyílnak a francia vendéglátóhelyek belső részei is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762fc3e6-1f30-44d2-bf23-6ae298be2db4","c_author":"Radnóti Zsuzsa","category":"kultura","description":"A Színház-és Filmművészeti Egyetem elleni bújtatott kormányzati támadásról.","shortLead":"A Színház-és Filmművészeti Egyetem elleni bújtatott kormányzati támadásról.","id":"20200615_Radnoti_Zsuzsa_Szabadsag_felsofokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=762fc3e6-1f30-44d2-bf23-6ae298be2db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a95d375-ab3b-4fda-9d46-393ce7061754","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Radnoti_Zsuzsa_Szabadsag_felsofokon","timestamp":"2020. június. 15. 13:15","title":"Radnóti Zsuzsa: Szabadság felsőfokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]