[{"available":true,"c_guid":"0171a653-efe3-4214-b575-46e981ba9d03","c_author":"HVG Könyvek","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kisebb ökológiai lábnyom mellett az élelmezés biztonsága is a helyi termelés mellett szól, de mit tehet egy ország, ha az adottságai miatt a lakosai fogyasztásának csak kis százalékát tudja helyben megtermelni?","shortLead":"A kisebb ökológiai lábnyom mellett az élelmezés biztonsága is a helyi termelés mellett szól, de mit tehet egy ország...","id":"20200616_ellatasilanc_koronavirus_elelmiszeripar_szingapur_beszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0171a653-efe3-4214-b575-46e981ba9d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5bc2ca-a06e-4ef2-96a2-061a42517824","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_ellatasilanc_koronavirus_elelmiszeripar_szingapur_beszallito","timestamp":"2020. június. 16. 11:03","title":"Drasztikus lépéseket vezetett be Szingapúr, hogy legyen elég élelmiszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70c2e5f-8120-495d-946c-8ce275f6f4e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"45 éve nem volt halálos áldozattal járó összecsapás a területen.","shortLead":"45 éve nem volt halálos áldozattal járó összecsapás a területen.","id":"20200616_india_kina_kasmir_osszecsapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70c2e5f-8120-495d-946c-8ce275f6f4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c6760c-772f-43dd-8c64-39a7b787b47b","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_india_kina_kasmir_osszecsapas","timestamp":"2020. június. 16. 20:30","title":"20 indiai katona halt meg a kínaiakkal történt kasmíri összetűzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44be1a-11f6-4c96-8e86-f2e48b0e76b5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt sok gyerek maradhat idén tábor nélkül, becslések szerint a nyári napközi és ottalvós programok 20-25 százalékát törölhették. A táborszervezők szabadtéri programokkal, fertőtlenítőállomásokkal készülnek, a szülők viszont egyelőre szívesebben küldik napközis programokra a gyerekeket. Az idei szezonban az anyagiak is nagyobb szerepet játszanak, sok szervező ezért „minimalista táborral” készül. ","shortLead":"A koronavírus miatt sok gyerek maradhat idén tábor nélkül, becslések szerint a nyári napközi és ottalvós programok...","id":"20200617_Nyari_tabor_koronavirusjarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e44be1a-11f6-4c96-8e86-f2e48b0e76b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9112226e-c7c5-461e-a9eb-22fdd402bd6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Nyari_tabor_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. június. 17. 17:00","title":"Nyári táborok koronavírus alatt: fertőtlenítők, szabadtéri programok és hoppon maradt szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hitelmoratóriumot választók nemcsak, hogy többet fizetnek a végén a banknak, de sok helyütt a hitel kiváltását is megnehezítik vagy akár meg is tiltják a számukra. ","shortLead":"A hitelmoratóriumot választók nemcsak, hogy többet fizetnek a végén a banknak, de sok helyütt a hitel kiváltását is...","id":"20200616_lehetoseg_hitelmoratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ec546f-0034-4988-8e7c-9e09d371adf2","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_lehetoseg_hitelmoratorium","timestamp":"2020. június. 16. 12:02","title":"Eleshetnek egy jó lehetőségtől a hitelmoratóriumot választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4231fedf-c1e4-4edc-a8be-b79c2afdd613","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyítik meg a bulizást a távolságtartási intézkedések - a Duma Aktuál csokorba szedte, milyen megoldásokkal lehet élni a járvány után. A műsort újra közönség előtt vették fel, de a Dumszínházban is ügyeltek arra, hogy a nézők kellő távolságot megtartva szórakozhassanak. ","shortLead":"Nem könnyítik meg a bulizást a távolságtartási intézkedések - a Duma Aktuál csokorba szedte, milyen megoldásokkal lehet...","id":"20200616_Duma_Aktual_Tavolsagtartas_bulizaskor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4231fedf-c1e4-4edc-a8be-b79c2afdd613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e087e60e-8abb-4b4e-bb1b-6e4125d8a87b","keywords":null,"link":"/360/20200616_Duma_Aktual_Tavolsagtartas_bulizaskor","timestamp":"2020. június. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál: A könyvtár vagy a diszkó a veszélyesebb járványgóc? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd19c2-dd6c-4c42-ab02-d10d5b2f3c73","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Öten is megterveznék a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémiát, de egyik ajánlat sem volt érvényes a közbeszerzésen. A kormány 2020-ra 1,8 milliárdot irányzott elő a projektre.","shortLead":"Öten is megterveznék a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémiát, de egyik ajánlat sem volt érvényes...","id":"20200617_hajogyari_sziget_sportakademia_beruhazas_kajak_kenu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28dd19c2-dd6c-4c42-ab02-d10d5b2f3c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee1622c-fed6-4e01-b3e9-76e487b0db9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200617_hajogyari_sziget_sportakademia_beruhazas_kajak_kenu","timestamp":"2020. június. 17. 11:30","title":"Pénz van, tervező nincs a Hajógyári-szigeten építendő sportakadémiához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc103bdc-d553-4556-b643-4786ff1c754a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált kiadást Range Rover Fiftynek hívják, és stílszerűen 1970 darabot gyártanak majd belőle.","shortLead":"A limitált kiadást Range Rover Fiftynek hívják, és stílszerűen 1970 darabot gyártanak majd belőle.","id":"20200617_Retro_kiadassal_unneplik_az_50_eves_Range_Rover_tipust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc103bdc-d553-4556-b643-4786ff1c754a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1011d83-4039-480a-a9f5-25b79b654d2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Retro_kiadassal_unneplik_az_50_eves_Range_Rover_tipust","timestamp":"2020. június. 17. 16:22","title":"Látványos retro kiadással ünneplik az 50 éves Range Rover típust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","shortLead":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","id":"20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256855a-27fa-4660-aefd-a9dd624611df","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","timestamp":"2020. június. 16. 10:49","title":"Magyar bankban akarhatott tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]