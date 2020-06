Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"447ab987-fdf6-4b47-a1f2-a34a24272a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyar designer vázolta, milyen lehet a nemrégiben leleplezett 4-es kupé legsportosabb-, illetve nyitható tetejű változata.","shortLead":"Magyar designer vázolta, milyen lehet a nemrégiben leleplezett 4-es kupé legsportosabb-, illetve nyitható tetejű...","id":"20200604_magyar_bmw_m4_koncepcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447ab987-fdf6-4b47-a1f2-a34a24272a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7159ce-a41e-4e89-adc4-213495e60a04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_magyar_bmw_m4_koncepcio","timestamp":"2020. június. 04. 11:21","title":"Magyar kéz munkáját dicséri az új BMW M4 koncepció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi intézményeknél dolgozó, rászoruló szülők gyerekei táborozhatnak ingyen.","shortLead":"A fővárosi intézményeknél dolgozó, rászoruló szülők gyerekei táborozhatnak ingyen.","id":"20200603_ingyenes_nyaralas_bgyh_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30740cb0-aa28-488d-bc9c-c53aa5622c0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_ingyenes_nyaralas_bgyh_budapest","timestamp":"2020. június. 03. 20:25","title":"Saját pénzükön nyaraltatnak rászoruló gyerekeket a budapesti strandok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f571ab9-5327-4fee-a3a3-786a52f044eb","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202023_szakitoproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f571ab9-5327-4fee-a3a3-786a52f044eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4012694f-2eac-4d62-93c5-4eef9be457f0","keywords":null,"link":"/itthon/202023_szakitoproba","timestamp":"2020. június. 04. 12:15","title":"Hamvay Péter: Szakítópróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca3a2c0-20a1-44bd-b8e3-473de4c7dcf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Scheer Sándor és társai ebben az ágazatban most is jelentős szereplők, például ott voltak a Fradi stadionjának építésénél is.","shortLead":"Scheer Sándor és társai ebben az ágazatban most is jelentős szereplők, például ott voltak a Fradi stadionjának...","id":"202023_firetron_tuzkozeli_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ca3a2c0-20a1-44bd-b8e3-473de4c7dcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de818c7-6009-4d76-8f83-661716551c13","keywords":null,"link":"/360/202023_firetron_tuzkozeli_biztonsag","timestamp":"2020. június. 04. 15:30","title":"Újabb villanyszereléssel is foglalkozó cégbe szállt be a Market Zrt. alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ce9dfb-3023-46b8-9e4f-91d7e88c2c64","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Parászka Borókával beszélgettünk, dél-erdélyi származású újságíróval, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztő-műsorvezetőjével, aki ki tudja csemegézni magának Magyarországból és Romániából is, ami szerethető. Szerinte Erdély egy büszke nő, aki minden viharban ellenállónak bizonyult.","shortLead":"Parászka Borókával beszélgettünk, dél-erdélyi származású újságíróval, a Marosvásárhelyi Rádió...","id":"20200604_Paraszka_Boroka_Hallom_hogy_Erdely_elveszett_pedig_itt_van_es_nagyszeru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ce9dfb-3023-46b8-9e4f-91d7e88c2c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b2be4e-9a73-49c8-b679-bab1e735369d","keywords":null,"link":"/360/20200604_Paraszka_Boroka_Hallom_hogy_Erdely_elveszett_pedig_itt_van_es_nagyszeru","timestamp":"2020. június. 04. 19:00","title":"Parászka Boróka: Hallom, hogy Erdély elveszett, pedig itt van, és nagyszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","shortLead":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","id":"20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039f812-ae5b-4de1-92d3-7cad95385cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","timestamp":"2020. június. 03. 12:37","title":"Az orbáni pávatánc bizonyítéka: hitet tett a kormány az EU mellett ,és érzékelik az orosz fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de646664-be4a-4253-b7af-be5e75076dcd","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Sokan adnak ki Magyarországon ingatlant, ami Budapesten és a nagyvárosokban komoly, akár havi több százezer forintos bevételt is jelenthet a tulajdonosoknak. Ez a jövedelem jól jöhet hitelfelvételnél, hiszen a bank akkor ad csak kölcsönt, ha tudunk elegendő jövedelmet igazolni. Igen ám, de a jelenlegi bizonytalan helyzetben a bankok óvatosabbak lettek, így sokuk egyáltalán nem fogadja el jövedelemként az ingatlan kiadásból származó bevételt, de ahol elfogadják, ott is vannak korlátozások. Megnéztük a lehetőségeket. ","shortLead":"Sokan adnak ki Magyarországon ingatlant, ami Budapesten és a nagyvárosokban komoly, akár havi több százezer forintos...","id":"20200604_Tobb_bank_sem_fogadja_el_jovedelemkent_az_ingatlankiadasbol_szarmazo_bevetelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de646664-be4a-4253-b7af-be5e75076dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f33509-5dae-4cff-9ebe-412b52ac7ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Tobb_bank_sem_fogadja_el_jovedelemkent_az_ingatlankiadasbol_szarmazo_bevetelt","timestamp":"2020. június. 04. 12:30","title":"Több bank sem fogadja el jövedelemként az ingatlankiadásból származó bevételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak az összesen eladott darabszám változott jelentősen, az egyes gyártók részesedésében is számottevő formálódás figyelhető meg. A legnagyobb vesztes a Huawei, melynek helyére, úgy tűnik, sikerrel pályázik a Xiaomi.","shortLead":"Az idei év három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak az összesen...","id":"20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962b76e6-e1c6-473d-b512-adff11a6bc73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","timestamp":"2020. június. 04. 15:03","title":"Bezuhantak a mobileladások Európában – a Huawei a nagy vesztes, a Xiaomi nagyon jön fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]