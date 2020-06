A kormány ígéretének megfelelően szerda éjjel visszavonta a kormány a március 11-én elrendelt veszélyhelyzetet, de ezzel párhuzamosan az egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be 2020. december 18-ig.

A rendelet szerint a kormány - ettől függetlenül - háromhavonta felülvizsgálja, szükség van-e még a járványügyi készültség fenntartására.

Az egyik kezével elvette, a másikkal rögtön vissza is adta magának a hatalmat a Fidesz A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment az a törvényjavaslat is, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást kapott. Az Országgyűlés kedden tizenkét előterjesztésről szavazott, miután megemlékeztek Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének évfordulójáról.

Müller Cecília országos tisztifőorvos utalt arra, hogy a kormány a maszkviselés szabályain is változtathat, azonban ez nem következett be. Az éjjel kiadott, 56 oldalas Magyar Közlönyben ugyanis a kormány továbbra is előírta a száj és orr eltakarását tömegközlekedési eszközökön és boltokban. A hatéven aluli gyerekekre ez a kötelezettség továbbra sem vonatkozik. A vendéglátóhelyeken dolgozóknak is hordaniuk kell a maszkot.

Nincs viszont benne a Közlönyben a 65 évesnél idősebbek számára fenntartott, 9-12 közötti idősáv, így az minden bizonnyal megszűnik csütörtöktől. A vásárlási idősáv fenntartása ellen egyre többen tiltakoztak, még a Magyar Nemzet is arról írt, a helyzet egyre több feszültséget okoz.