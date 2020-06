Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4de69398-2ff0-472e-95fc-1a6989c46215","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Majdnem tízmilliárdból épült meg a komplexum.","shortLead":"Majdnem tízmilliárdból épült meg a komplexum.","id":"20200622_Igazi_NERsztarparade_a_debreceni_strand_atadasarol_szolo_videon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4de69398-2ff0-472e-95fc-1a6989c46215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d704613-12ce-4137-9444-46d5d08d2a69","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_Igazi_NERsztarparade_a_debreceni_strand_atadasarol_szolo_videon","timestamp":"2020. június. 22. 16:47","title":"Igazi NER-sztárparádé a debreceni strand átadásáról szóló videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f320dbdd-0377-43bc-bb30-bedcca2c90d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak.","shortLead":"Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak.","id":"20200623_idojaras_meteorologia_szel_zapor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f320dbdd-0377-43bc-bb30-bedcca2c90d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b80ab19-ae35-4641-a7b6-1f2f606e1bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_idojaras_meteorologia_szel_zapor","timestamp":"2020. június. 23. 05:12","title":"Viharos szél lesz ma, zivatar nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f37e1c0-819d-4a93-9908-63130c5f2c46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább 8 dolgozónál lett pozitív a vírusteszt a pekingi nagybani piac - a legújabb gócpont - környékén lévő gyárban.","shortLead":"Legalább 8 dolgozónál lett pozitív a vírusteszt a pekingi nagybani piac - a legújabb gócpont - környékén lévő gyárban.","id":"20200621_Koronavirusfertozes_miatt_leallitottak_a_Lays_chips_uzemet_Pekingben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f37e1c0-819d-4a93-9908-63130c5f2c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fa5a57-55aa-413f-9397-737e43e482c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Koronavirusfertozes_miatt_leallitottak_a_Lays_chips_uzemet_Pekingben","timestamp":"2020. június. 21. 17:45","title":"Koronavírus-fertőzés miatt leállították a Lay's chips üzemét Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc lánya a Hunguest Hotelsről beszélt a Magyar Nemzetnek. Szerinte a járványhelyzet csak előrehozta a csoportos létszámleépítéseket a szállodaláncnál, a felújítás miatt egyébként is meglépték volna.","shortLead":"Mészáros Lőrinc lánya a Hunguest Hotelsről beszélt a Magyar Nemzetnek. Szerinte a járványhelyzet csak előrehozta...","id":"20200622_meszaros_beatrix_hunguest_hotels","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46678dce-c48b-4fa8-bc4e-ffff167807c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_meszaros_beatrix_hunguest_hotels","timestamp":"2020. június. 22. 11:06","title":"Mészáros Beatrix megmagyarázta, hogy a milliárdos támogatás ellenére miért rúgtak ki több száz embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy látszik, a kéményseprőknek nem szóltak, hogy Budapesten is átveszi a munkájukat a Katasztrófavédelem.","shortLead":"Úgy látszik, a kéményseprőknek nem szóltak, hogy Budapesten is átveszi a munkájukat a Katasztrófavédelem.","id":"20200621_Netan_egy_politikai_bosszuhadjarat_aldozataiva_valtak_a_fovarosi_fustfaragok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188ee4e0-cbd8-4e93-96ef-d06600fc6c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Netan_egy_politikai_bosszuhadjarat_aldozataiva_valtak_a_fovarosi_fustfaragok","timestamp":"2020. június. 21. 19:11","title":"\"Netán egy politikai bosszúhadjárat áldozataivá váltak a fővárosi füstfaragók?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4e3da3-97ba-4157-a81b-9071c7aac83e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) asztronautái is lefotózták a vasárnapi gyűrűs napfogyatkozást, amely a világ számos pontjáról látható volt.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) asztronautái is lefotózták a vasárnapi gyűrűs napfogyatkozást, amely a világ számos...","id":"20200622_gyurus_napfogyatkozas_kepek_fotok_hatterkep_iss_nemzetkozi_urallomas_urhajosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b4e3da3-97ba-4157-a81b-9071c7aac83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb31c7e-950d-4db1-b826-2f699608bb63","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_gyurus_napfogyatkozas_kepek_fotok_hatterkep_iss_nemzetkozi_urallomas_urhajosok","timestamp":"2020. június. 22. 15:03","title":"Ez lesz az új háttérképe: az űrből is lefotózták a hét végi gyűrűs napfogyatkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05f8fb8-2833-4cd3-a294-04f6bed9da29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szappanbuborékok felszínén szállított virágporral sikerült megtermékenyítenie körtefákat egy japán kutatócsoportnak.","shortLead":"Szappanbuborékok felszínén szállított virágporral sikerült megtermékenyítenie körtefákat egy japán kutatócsoportnak.","id":"20200621_pollen_szamitasa_szappanbuborekkal_gyumolcsfakra_japan_tudosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e05f8fb8-2833-4cd3-a294-04f6bed9da29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc79a20-a6df-4f76-b5c0-485ac4317795","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_pollen_szamitasa_szappanbuborekkal_gyumolcsfakra_japan_tudosok","timestamp":"2020. június. 21. 16:03","title":"Méhek helyett szappanbuborékokat kilövő drónnal végzik a beporzást japán tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b7863-0973-4928-90f4-997340b45ada","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer fertőzöttet regisztráltak a húsüzem dolgozói között. Ez jelenleg a legsúlyosabb járványkitörés Európában.","shortLead":"Több mint ezer fertőzöttet regisztráltak a húsüzem dolgozói között. Ez jelenleg a legsúlyosabb járványkitörés Európában.","id":"20200621_Lezarhatnak_egy_jarast_Nemetorszagban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=139b7863-0973-4928-90f4-997340b45ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a89c182-fa58-494e-a2b9-50f5cde87ac8","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Lezarhatnak_egy_jarast_Nemetorszagban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. június. 21. 13:12","title":"Lezárhatnak egy járást Németországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]