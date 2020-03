[{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A [email protected] nevű projekthez kapcsolódva az otthoni számítógépekre is kiterjeszthető a koronavírus miatti tudományos kutatómunka.","shortLead":"A [email protected] nevű projekthez kapcsolódva az otthoni számítógépekre is kiterjeszthető a koronavírus miatti tudományos...","id":"20200304_koronavirus_folding_home_stanford_egyetem_halozatba_kapcsolt_szamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06b073d-74f3-41e2-a08f-e2c9aeee8bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_koronavirus_folding_home_stanford_egyetem_halozatba_kapcsolt_szamitogep","timestamp":"2020. március. 04. 18:03","title":"Ha felrakja ezt a programot a számítógépére, ön is beszállhat a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benziné három nap alatt 18 forinttal mérséklődött.","shortLead":"A benziné három nap alatt 18 forinttal mérséklődött.","id":"20200304_uzemanyag_benzin_gazolaj_csokkenes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05715337-7ebb-4c10-8b48-109caa17308e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_uzemanyag_benzin_gazolaj_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 11:54","title":"Nagyot csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a","c_author":"Ny. Egyre vörösebb a világtérkép, ahogy továbbra is megállíthatatlanul terjed a világjárvány. Interaktív infografikán mutatjuk be, hogy eddig merre terjedt és hány áldozatot szedett a vuhani koronavírus. Naponta 80 halott, 2000 új fertőzött – interaktív térképen a járvány világhódító útja

A szentendrei Ferenczy Múzeumban látható a gobelinművész Teremtés című főműve és egy különleges, "kétoldalas" alkotása is.

Ferenczy Noémi eddig lappangó művei is ott vannak életmű-kiállításán

A kutyák arcfeldolgozása nem annyira kifinomult, mint az emberé – állapította meg az ELTE Etológia Tanszék kutatóinak legújabb vizsgálata.

Beengedtek 13 kutyát az MRI berendezésbe, érdekes dologra jöttek rá az ELTE kutatói

A jelek szerint a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókhoz a koronavírussal kapcsolatban csak a hiteles információk érjenek el. Ennek érdekében több lépést is bejelentett Mark Zuckerberg.

Koronavírus: Szembeszáll az álhírekkel a Facebook, ingyen hirdethet náluk az Egészségügyi Világszervezet

Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey Júlia gyerekei lelkesen számoltak be leveleikben és az ajándékba készített újságukban a korabeli történésekről. A zömében most először kiadott levelezésekből nemcsak egy 19. századi értelmiségi család mindennapjai rajzolódnak ki, hanem a tragikusan fiatalon elhunyt Petőfi Zoltán személyiségét is árnyaltabban ismerhetjük meg, mint ahogy azt a kritikusai megörökítették az utókornak. A forradalmárok gyerekeinek is határozott véleménye volt a politikáról

A koronavírus megnyomta az eladásokat, többször annyi fogy Albert Camus regényéből, mint tavaly.

A koronavírus miatt veszik A pestist a franciák, de nagyon nézik a Fertőzést is