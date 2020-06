Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amióta bejelentették az alapkamat csökkentését, másfél napig lassan, de megállíthatatlanul gyengült a forint. Most már nem is lassú a gyengülés.","shortLead":"Amióta bejelentették az alapkamat csökkentését, másfél napig lassan, de megállíthatatlanul gyengült a forint. Most már...","id":"20200625_forint_gyengules_kamat_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce8c324-14a8-4d7a-8b94-24a3aa76f12c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_forint_gyengules_kamat_arfolyam","timestamp":"2020. június. 25. 09:32","title":"Gyengül a forint a kamatcsökkentés óta, már 354 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab3d211-854e-47d5-9d3d-7a390b01176d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testületnek lesznek fideszes tagjai is. ","shortLead":"A testületnek lesznek fideszes tagjai is. ","id":"20200624_fovarosi_vizsgalobizottsag_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab3d211-854e-47d5-9d3d-7a390b01176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4a0e1f-a790-4c1a-bc51-a2ed6e448125","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_fovarosi_vizsgalobizottsag_korrupcio","timestamp":"2020. június. 24. 12:19","title":"Fővárosi vizsgálóbizottság alakul a korrupciós ügyek kivizsgálására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a4d632-2f28-47df-be03-b7fb9d945e3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszter szerint \"a legkisebbek kezét sem engedik el\".","shortLead":"A miniszter szerint \"a legkisebbek kezét sem engedik el\".","id":"20200624_agrartarca_program_nyar_allattenyesztes_kerteszet_palyazat_gazdak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33a4d632-2f28-47df-be03-b7fb9d945e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcc9657-e648-42c0-91a7-0293f68223df","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_agrartarca_program_nyar_allattenyesztes_kerteszet_palyazat_gazdak","timestamp":"2020. június. 24. 07:29","title":"100 milliárdos programmal indítja a nyarat az agrártárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cf7acb-174f-479f-8293-c80c5a545eae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nappal korábban egy elhunytról jött hír. A beazonosított fertőzöttek száma héttel emelkedett.","shortLead":"Egy nappal korábban egy elhunytról jött hír. A beazonosított fertőzöttek száma héttel emelkedett.","id":"20200624_fertozottek_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42cf7acb-174f-479f-8293-c80c5a545eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7564d5ff-a454-4c95-9423-2bc5c8da483b","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_fertozottek_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 24. 09:42","title":"Három krónikus beteg hunyt el a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917c3e0f-b095-4341-b113-4d80f229ec49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden sikeresen startolt el a kínai BeiDou navigációs rendszer utolsó műholdját szállító rakéta, így hamarosan a 35. műhold is a helyére kerül a rendszerben.","shortLead":"Kedden sikeresen startolt el a kínai BeiDou navigációs rendszer utolsó műholdját szállító rakéta, így hamarosan a 35...","id":"20200623_beidou_navigacio_muhold_gps_kinai_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=917c3e0f-b095-4341-b113-4d80f229ec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb803661-f2f9-4eb2-bd49-3f4ca3cd57a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_beidou_navigacio_muhold_gps_kinai_muhold","timestamp":"2020. június. 23. 16:03","title":"Az utolsó műholdat is fellőtte Kína a navigációs rendszeréhez, amivel leváltaná a GPS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad4813c-f573-4c4d-b508-dec378fcdf23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit szolgáltató összesen 16 filmet ítélt rasszistának, meg is jelölte őket.","shortLead":"A brit szolgáltató összesen 16 filmet ítélt rasszistának, meg is jelölte őket.","id":"20200624_Dzsungel_konyve_Kincsvadaszok_Sky_jeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bad4813c-f573-4c4d-b508-dec378fcdf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5edf4db-9b4c-45ed-b37b-c4fe5da6ac30","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Dzsungel_konyve_Kincsvadaszok_Sky_jeloles","timestamp":"2020. június. 24. 17:11","title":"A dzsungel könyve és a Kincsvadászok is sértő lehet a Sky szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa37450e-0dea-44bf-8b64-dcf91e6b8c9d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hadházi Lászlónak olyan jó kapcsolatai vannak (állítólag magánál a filmsztárnál), hogy megszerezte azt a levelet, amelyet a tatai Öreg-tó mellé tervezett szálloda ügyében írtak LMP-s képviselők Bruce Willisnek. Nem lennénk most a Hell vezetői helyében. ","shortLead":"Hadházi Lászlónak olyan jó kapcsolatai vannak (állítólag magánál a filmsztárnál), hogy megszerezte azt a levelet...","id":"20200623_A_Duma_Aktual_elcsipte_a_Bruce_Willisnek_irt_segelykero_levelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa37450e-0dea-44bf-8b64-dcf91e6b8c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98e4ce5-777d-487f-b16f-f039b95c1ecb","keywords":null,"link":"/360/20200623_A_Duma_Aktual_elcsipte_a_Bruce_Willisnek_irt_segelykero_levelet","timestamp":"2020. június. 23. 19:00","title":"A Duma Aktuál elcsípte a Bruce Willisnek írt segélykérő levelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött az elmúlt évtizedek legdurvább válsága.","shortLead":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött...","id":"20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d14a6b-8af4-40a2-98e5-09c39fced2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","timestamp":"2020. június. 24. 12:55","title":"Az államcsőd szélére került márciusban Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]