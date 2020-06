Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e474eaea-48ed-4ee4-b053-16e622a6c994","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tudományos elemzések arra jutottak, hogy a populisták nem a járványból, hanem a gazdasági válságból profitáltak sokat. ","shortLead":"Tudományos elemzések arra jutottak, hogy a populisták nem a járványból, hanem a gazdasági válságból profitáltak sokat. ","id":"20200625_Die_Zeit_A_koronafertozes_nem_a_populistaknak_kedvezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e474eaea-48ed-4ee4-b053-16e622a6c994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451edfa1-cc8a-43b8-bdb6-057413525504","keywords":null,"link":"/360/20200625_Die_Zeit_A_koronafertozes_nem_a_populistaknak_kedvezett","timestamp":"2020. június. 25. 07:49","title":"Die Zeit: A koronafertőzés nem a populistáknak kedvezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f5a553-dc1b-401d-b79b-48cf32a6bd4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szakadt be a forintárfolyam a kamatdöntés után, de szinte megállás nélkül gyengül.","shortLead":"Nem szakadt be a forintárfolyam a kamatdöntés után, de szinte megállás nélkül gyengül.","id":"20200624_forint_euro_alapkamat_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33f5a553-dc1b-401d-b79b-48cf32a6bd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0088c9cb-2b3d-41e1-8c8c-94fd5d15ac99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_forint_euro_alapkamat_arfolyam","timestamp":"2020. június. 24. 19:29","title":"352 közelébe gyengült a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan az új dátum. ","shortLead":"Megvan az új dátum. ","id":"20200624_Szeptemberben_lesz_a_Konyvhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301703b8-1e23-4b05-8226-5abdb87cd078","keywords":null,"link":"/kultura/20200624_Szeptemberben_lesz_a_Konyvhet","timestamp":"2020. június. 24. 15:53","title":"Szeptemberben lesz a Könyvhét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","shortLead":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","id":"20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a90c25-b759-4fdf-b016-da3aa9167a2a","keywords":null,"link":"/elet/20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","timestamp":"2020. június. 24. 12:13","title":"Five, Dévényi Tibor, Korda György: erős lesz retróban az idei EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy egy frissítés után lehetővé teszi majd a Spotify a YouTube-szerű zenei élményeket.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy egy frissítés után lehetővé teszi majd a Spotify a YouTube-szerű zenei élményeket.","id":"20200624_spotify_zenei_videoklip_megjelenites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f83e97-c881-49e5-b7c7-d83b92f5fba9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_spotify_zenei_videoklip_megjelenites","timestamp":"2020. június. 24. 10:33","title":"A zenék mellé videók is kerülhetnek a Spotifyba, egyre jobban fog hasonlítani a YouTube Musicra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombattól él az új sebességhatár, és heteken belül kiírják a közbeszerzési eljárást a rossz állapotú híd felújítására.","shortLead":"Szombattól él az új sebességhatár, és heteken belül kiírják a közbeszerzési eljárást a rossz állapotú híd felújítására.","id":"20200624_sebesseghatar_Lanchid_augusztus_20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9384e9e4-200c-48a1-897f-224360465b81","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_sebesseghatar_Lanchid_augusztus_20","timestamp":"2020. június. 24. 16:45","title":"Legfeljebb 30-cal lehet áthajtani a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24641a3e-a7ad-45ee-80ae-7bb1f3de3d2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google legújabb fejlesztése a Shared Piano, amellyel valós időben zenélhetünk együtt a tőlünk távol lévő ismerőseinkkel – vagy épp ismeretlenekkel.","shortLead":"A Google legújabb fejlesztése a Shared Piano, amellyel valós időben zenélhetünk együtt a tőlünk távol lévő...","id":"20200624_google_chrome_music_lab_shared_piano_zongora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24641a3e-a7ad-45ee-80ae-7bb1f3de3d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7b89e9-184e-4b4f-a272-ec5055bb5a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_google_chrome_music_lab_shared_piano_zongora","timestamp":"2020. június. 24. 10:03","title":"A Google újdonsága egy zongora, amit weboldalon nyomkodhat, távoli barátaival együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente több százezer állatot gyűjtenek össze az illegális kereskedők.","shortLead":"Évente több százezer állatot gyűjtenek össze az illegális kereskedők.","id":"20200623_A_teknosfajok_tobb_mint_felet_a_kihalas_fenyegeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ad2409-769c-4dcf-81fb-616cd2f88d47","keywords":null,"link":"/elet/20200623_A_teknosfajok_tobb_mint_felet_a_kihalas_fenyegeti","timestamp":"2020. június. 23. 21:17","title":"A teknősfajok több mint felét a kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]