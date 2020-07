Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi a kanadai fegyveres erőknél szolgál. A kanadai kormányfő nem volt otthon.","shortLead":"A férfi a kanadai fegyveres erőknél szolgál. A kanadai kormányfő nem volt otthon.","id":"20200703_teherauto_fegyveres_justin_trudeau_kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380c0c19-498a-476e-b156-71468141bcb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_teherauto_fegyveres_justin_trudeau_kanada","timestamp":"2020. július. 03. 06:10","title":"Teherautóval rontott be egy fegyveres férfi Justin Trudeau lakhelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09da591-0bff-44a2-ba69-af8ae093bcf7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap szubjektív ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap szubjektív ajánlója.","id":"202027_ordog_afalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f09da591-0bff-44a2-ba69-af8ae093bcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e128aa2e-963c-4e08-beb8-5a2a95f643e8","keywords":null,"link":"/itthon/202027_ordog_afalon","timestamp":"2020. július. 02. 13:15","title":"Farkas Zoltán: Ördög a falon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e27b1e3-32d3-4f35-b933-924c80de7053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke Andrzej Dudának gratulált a lengyel elnökválasztás első fordulója után, azonban ő nem a Polgári Platform jelöltje. Az Európai Néppárt frakcióülésén ezt többen is szóvá tették.","shortLead":"A Fidesz alelnöke Andrzej Dudának gratulált a lengyel elnökválasztás első fordulója után, azonban ő nem a Polgári...","id":"20200702_novak_katalin_gratulacio_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e27b1e3-32d3-4f35-b933-924c80de7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b3311-cece-4c5a-b67b-4732468f3e74","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_novak_katalin_gratulacio_neppart","timestamp":"2020. július. 02. 07:08","title":"Novák Katalin gratulációja kiverte a biztosítékot a Néppártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1201a498-61e0-4710-aae9-99f68cc49207","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az illetékes hágai ügyész háborús bűnök elkövetésével vádolta meg Hashim Thaci koszovói államfőt és a függetlenné vált egykori dél-szerbiai tartomány több vezetőjét. Ez megakaszthatja Szerbia és Koszovó párbeszédét.","shortLead":"Az illetékes hágai ügyész háborús bűnök elkövetésével vádolta meg Hashim Thaci koszovói államfőt és a függetlenné vált...","id":"202027__haborus_bunok_koszovoban__trump__csapas_abekefolyamatra__jobb_keson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1201a498-61e0-4710-aae9-99f68cc49207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca5322d-fd6b-49ba-b90b-939cbe37f160","keywords":null,"link":"/360/202027__haborus_bunok_koszovoban__trump__csapas_abekefolyamatra__jobb_keson","timestamp":"2020. július. 03. 17:00","title":"Háborús múltja utolérte a koszovói elnököt, már nem is akar politikus lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest Honvéd arénájának építését az áprilisi egymilliárd után most 6,6 milliárddal támogatja meg a kormány.","shortLead":"A Budapest Honvéd arénájának építését az áprilisi egymilliárd után most 6,6 milliárddal támogatja meg a kormány.","id":"20200702_bozsik_stadion_budapest_honved_gazdasagvedelmi_alap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6a633e-c6da-4c86-be52-da136e20c495","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_bozsik_stadion_budapest_honved_gazdasagvedelmi_alap","timestamp":"2020. július. 02. 20:54","title":"Újabb milliárdokból épülhet a Bozsik Stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"Windisch Judit - Oroszi Babett","category":"360","description":"A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a lélegeztetőgépek átlagára 56 647 euró, átszámítva durván 19 millió forint volt. A gépek üzembe helyezésére további 7,5 milliárd forintot költöttek. ","shortLead":"A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a lélegeztetőgépek átlagára 56 647 euró, átszámítva durván 19 millió forint...","id":"20200703_lelegeztetogep_kozerdeku_ceg_kulugyminiszterium_veszelyhelyzet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db71141-0862-4252-b801-610490a6b63b","keywords":null,"link":"/360/20200703_lelegeztetogep_kozerdeku_ceg_kulugyminiszterium_veszelyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 12:30","title":"Megszereztük a listát: kiktől vett, és kikkel szereltetett be a kormány lélegeztetőgépeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tartották be a koronavírus miatt hozott szabályokat egy indiai esküvőn, több tucat vendég kapta el a betegséget. A vőlegény másnap meghalt. ","shortLead":"Nem tartották be a koronavírus miatt hozott szabályokat egy indiai esküvőn, több tucat vendég kapta el a betegséget...","id":"20200701_india_eskuvo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a451c-c8b8-4a27-86ae-7b97d394de31","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_india_eskuvo_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 17:52","title":"Több mint 100 vendég kapta el a koronavírust egy indiai esküvőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egyelőre csak az Insider programban résztvevőknek tette elérhetővé a Windows 10 új frissítését, amelynek része az átalakított Start menü is.","shortLead":"A Microsoft egyelőre csak az Insider programban résztvevőknek tette elérhetővé a Windows 10 új frissítését, amelynek...","id":"20200702_microsoft_windows_10_start_menu_uj_kinezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2f36f0-32f6-4e88-8b0f-4bc36d905911","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_microsoft_windows_10_start_menu_uj_kinezet","timestamp":"2020. július. 02. 14:03","title":"Megmutatta az átalakított Start menüt a Microsoft, ilyen lesz az új verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]