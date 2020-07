Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a VII. kerület polgármesterével szemben indult nyomozást.\r

","shortLead":"A rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a VII. kerület polgármesterével szemben indult nyomozást.\r

","id":"20200702_niedermuller_peter_atv_cof_coka_feljelentes_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cf7950-c5c1-40f7-a84c-5a4d935b2e53","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_niedermuller_peter_atv_cof_coka_feljelentes_nyomozas","timestamp":"2020. július. 02. 15:41","title":"Niedermüller nem követett el bűncselekményt, amikor „rémisztő képződményekről” beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást.","id":"20200703_keteves_gyermek_masodik_emelet_Soskut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc4c93b-88ec-43d9-a68b-4761e87bc620","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_keteves_gyermek_masodik_emelet_Soskut","timestamp":"2020. július. 03. 10:38","title":"Kiesett egy kétéves gyerek egy második emeleti lakásból Sóskúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy külföldi jármű borult fel, a pályát lezárták.","shortLead":"Egy külföldi jármű borult fel, a pályát lezárták.","id":"20200704_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_kilenc_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4624a745-f954-4a37-9ce5-996eaf1f0256","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_kilenc_serult","timestamp":"2020. július. 04. 08:05","title":"Felborult egy kisbusz az M7-esen, kilenc sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffc1d4a-04b1-4596-9b90-01d873787b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini 63 elnevezésű hajóban 12-hengeres motor van.","shortLead":"A Lamborghini 63 elnevezésű hajóban 12-hengeres motor van.","id":"20200702_4000_loeros_a_Lamborghini_motorcsonakja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ffc1d4a-04b1-4596-9b90-01d873787b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3b7b2f-963c-4d49-ba39-3883928edfe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_4000_loeros_a_Lamborghini_motorcsonakja","timestamp":"2020. július. 02. 13:29","title":"4000 lóerős a Lamborghini motorcsónakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint a Covid-19-világjárvány még egyáltalán nincs közel a végéhez.","shortLead":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint...","id":"20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207fbb0-5980-4467-a45c-9ba236f28a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","timestamp":"2020. július. 04. 10:09","title":"A WHO szerint sokan félreértik a mostani helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki a Google fotós tárhelyére menti a telefonján lévő képeket, annak nem árt tudnia, hogy a Google Fotók alkalmazás most egy ideig nem mindenről készít biztonsági mentést. De aki szeretné, az visszakapcsolhatja magának a teljes mentést.","shortLead":"Aki a Google fotós tárhelyére menti a telefonján lévő képeket, annak nem árt tudnia, hogy a Google Fotók alkalmazás...","id":"20200702_google_fotok_alkalmazas_adatmentes_szinkronizalas_uzenetkuldo_facebook_instagram_viber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc7718-1581-4266-a606-d46a5765e9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_google_fotok_alkalmazas_adatmentes_szinkronizalas_uzenetkuldo_facebook_instagram_viber","timestamp":"2020. július. 02. 11:03","title":"Deaktiváltak egy fontos beállítást a Google Fotókban, külön kérnie kell, ha minden képet el szeretne menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8845984-88b7-4b9b-8062-ebd99df34966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkavállalónak időben jeleznie kell, ha vissza akar térni a fizetés nélküli szabadságról.","shortLead":"A munkavállalónak időben jeleznie kell, ha vissza akar térni a fizetés nélküli szabadságról.","id":"20200702_Hatarido_gyed_munka_csed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8845984-88b7-4b9b-8062-ebd99df34966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784399bb-344f-451a-b7ef-97986efac4dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Hatarido_gyed_munka_csed","timestamp":"2020. július. 02. 14:20","title":"Nagyon figyelnie kell a határidőkre, ha gyed után ismét munkát akar vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fd910b-0bf9-41c9-be35-278ca840a92e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Édouard Philippe kabinetjének lemondását az elnöki hivatal jelentette be. A miniszterelnök lehetséges utódját ma megnevezhetik.","shortLead":"Édouard Philippe kabinetjének lemondását az elnöki hivatal jelentette be. A miniszterelnök lehetséges utódját ma...","id":"20200703_Lemondott_a_francia_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8fd910b-0bf9-41c9-be35-278ca840a92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e58f4d-a8f9-47ef-9c8c-de37589a6a14","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Lemondott_a_francia_kormany","timestamp":"2020. július. 03. 09:56","title":"Lemondott a francia kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]