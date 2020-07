Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2bb8aa1-f49c-4b92-bf23-2d4add77d658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezernél több doboz cigit zsákmányoltak.","shortLead":"Ezernél több doboz cigit zsákmányoltak.","id":"20200703_tetteneres_falbontas_dohanybolt_rablo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2bb8aa1-f49c-4b92-bf23-2d4add77d658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852317e7-9ecf-46dd-9465-17e66940eb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_tetteneres_falbontas_dohanybolt_rablo","timestamp":"2020. július. 03. 09:21","title":"Tetten érték a dohányboltok falbontó dézsmálóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23761353-2d1a-444b-bc7f-5413aff325bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsétlenül választották meg az esküvői fotó helyszínét és idejét.","shortLead":"Szerencsétlenül választották meg az esküvői fotó helyszínét és idejét.","id":"20200703_Eskuvo_foto_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23761353-2d1a-444b-bc7f-5413aff325bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83191dac-1b75-4fd1-b52f-819f90b949b4","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Eskuvo_foto_hullam","timestamp":"2020. július. 03. 17:11","title":"Életük fotóját akarták elkészíteni a friss házasok, amikor elragadta őket egy hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83b7cd4-a6e8-44c8-a3bb-3d85b2fce7fb","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200702_Marabu_Feknyuz_Ez_meg_csaladi_konfliktusok_forrasa_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c83b7cd4-a6e8-44c8-a3bb-3d85b2fce7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d74090-75de-4726-ac2e-41a081fc114e","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Marabu_Feknyuz_Ez_meg_csaladi_konfliktusok_forrasa_lehet","timestamp":"2020. július. 02. 16:56","title":"Marabu Féknyúz: Ez még családi konfliktusok forrása lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dddc962-725c-45f9-bc64-b49b4793f805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július 20-tól látható minden hétköznap öttől az Őszintén! Joshival.\r

\r

","shortLead":"Július 20-tól látható minden hétköznap öttől az Őszintén! Joshival.\r

\r

","id":"20200703_Joshi_Bharat_visszater_a_kepernyore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dddc962-725c-45f9-bc64-b49b4793f805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89aff9-55e6-4d7c-b3e1-688f7b43349f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Joshi_Bharat_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2020. július. 03. 09:26","title":"Újabb mozgás a Life TV-nél: Joshi Bharat visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre debütál.","shortLead":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre...","id":"20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa9f98-c85a-4f4e-a68e-86db9ac364b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","timestamp":"2020. július. 03. 11:33","title":"LG: jövőre kiadjuk a világ első feltekerhető mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724d9898-b6d2-4408-a828-2b7ec5097cca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rohamosan nő a fertőzöttek száma, amiért a szórakozóhelyeket teszik felelőssé.","shortLead":"Rohamosan nő a fertőzöttek száma, amiért a szórakozóhelyeket teszik felelőssé.","id":"20200703_Koronavirus_Belgradban_ujra_rendkivuli_helyzetet_hirdettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724d9898-b6d2-4408-a828-2b7ec5097cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1698d7-c175-4d3a-a36d-04b85138e7e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Koronavirus_Belgradban_ujra_rendkivuli_helyzetet_hirdettek","timestamp":"2020. július. 03. 12:53","title":"Koronavírus: Belgrádban újra rendkívüli helyzetet hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök lezárták a Rákos út egy részét.","shortLead":"A rendőrök lezárták a Rákos út egy részét.","id":"20200702_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XV_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926ebb8-b323-44d0-89df-5e17878b4164","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XV_keruletben","timestamp":"2020. július. 02. 13:15","title":"Halálra gázoltak egy nőt a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e5ed97-cec5-4de6-8ea3-1f0c5ef5cecb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az újabb kezdeményezés arra, hogy a környezetbarát autók felé tereljék az embereket. ","shortLead":"Itt az újabb kezdeményezés arra, hogy a környezetbarát autók felé tereljék az embereket. ","id":"20200703_Az_autopalyadijbol_is_kedvezmenyt_kapnak_az_elektromos_autok_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e5ed97-cec5-4de6-8ea3-1f0c5ef5cecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d00bca6-8bbb-405f-bcd6-1397368a31be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Az_autopalyadijbol_is_kedvezmenyt_kapnak_az_elektromos_autok_Olaszorszagban","timestamp":"2020. július. 03. 10:51","title":"Az autópályadíjból is kedvezményt kapnak az elektromos autósok Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]