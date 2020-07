Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27e38403-85c3-4370-aed5-036b5448a839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan Windows 10-es alkalmazást készített a Microsoft, amelyik igencsak jól jöhet, ha véletlenül töröltünk fényképeket, dokumentumokat.","shortLead":"Olyan Windows 10-es alkalmazást készített a Microsoft, amelyik igencsak jól jöhet, ha véletlenül töröltünk fényképeket...","id":"20200704_microsoft_windows_file_recovery_veletlenul_torolt_allomanyok_visszaszerzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e38403-85c3-4370-aed5-036b5448a839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ebeb76-069e-4cca-9ee2-bbe8e435335b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_microsoft_windows_file_recovery_veletlenul_torolt_allomanyok_visszaszerzese","timestamp":"2020. július. 04. 08:03","title":"Telepítse ezt a programot, utána könnyen visszaszerezheti a véletlen törölt dokumentumait, fotóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc134e2-5253-4c0a-ae72-f479d840f93c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ujj Mészáros Károly romantikus fantasyjének remake-jében a világ egyik legszexibb nőjének tartott Neha Sharma alakítja majd Balsai Móni szerepét.","shortLead":"Ujj Mészáros Károly romantikus fantasyjének remake-jében a világ egyik legszexibb nőjének tartott Neha Sharma alakítja...","id":"20200702_Bollywood_ujraforgatja_a_Liza_a_rokatundert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc134e2-5253-4c0a-ae72-f479d840f93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52afdf7-cd8f-491e-b280-3f2301293fbe","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Bollywood_ujraforgatja_a_Liza_a_rokatundert","timestamp":"2020. július. 02. 14:09","title":"Bollywood újraforgatja a Liza, a rókatündért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Teleki és a Hunyadi téren is kertmozi nyílik Budapesten. Jön A vizsga című film folytatása, A játszma.","shortLead":"A hidegháborús hatvanas évekbeli állambiztonsági kémjátszmában újra együtt játszik Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori...","id":"20200702_Ujra_kemjatszmaba_bonyolodik_Kulka_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e978301-ff31-42f2-922a-bafaea15e110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c461d-683a-4b02-b78b-9180af5ebdfa","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Ujra_kemjatszmaba_bonyolodik_Kulka_Janos","timestamp":"2020. július. 02. 11:13","title":"Újra kémjátszmába bonyolódik Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon valószínű, hogy a következő konzolgeneráció játékaiért többet kell majd fizetniük a felhasználóknak.","shortLead":"Nagyon valószínű, hogy a következő konzolgeneráció játékaiért többet kell majd fizetniük a felhasználóknak.","id":"20200702_ps5_playstation_5_xbox_series_x_jatekok_konzoljatek_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5dbeb6-c97e-46c9-b182-2278bb4a5d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_ps5_playstation_5_xbox_series_x_jatekok_konzoljatek_arak","timestamp":"2020. július. 02. 17:03","title":"Valószínűleg drágábbak lesznek a PS5-ös és az újabb Xbox-játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4359fc25-b051-4105-9b9e-d77fc0264132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minél nagyobb tömegek számára szeretné elérhetővé tenni az 5G-s telefonokat a Samsung. Legtöbb közöttük adware, mely a hirdetések megjelenítése mellett személyes adatokat lop el, de egyre gyakoribb a kémkedő stalkerware is.","shortLead":"A G Data kiberbiztonsági szakértői több mint 4,18 millió új kártékony kódot regisztráltak tavaly a Google operációs...","id":"20200703_androidos_kartevok_statisztika_gdata_adware_virusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38336748-7690-4f26-86b6-52656d0b855e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_androidos_kartevok_statisztika_gdata_adware_virusok","timestamp":"2020. július. 03. 08:03","title":"Özönlenek a vírusok az androidos telefonokra, 7,5 másodpercenként születik egy új","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]