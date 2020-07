Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Continental áthelyezi Makóra a hűtő- fűtő rendszerek gyártását. A cég szerint ezzel az üzletág versenyképességi kihívásaira válaszolnak.","shortLead":"A Continental áthelyezi Makóra a hűtő- fűtő rendszerek gyártását. A cég szerint ezzel az üzletág versenyképességi...","id":"20200703_continental_vac_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85074ac1-3a96-4e43-8442-89ca94e414fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_continental_vac_elbocsatas","timestamp":"2020. július. 03. 20:25","title":"A Continental elküld 120 dolgozót a váci gyárából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök bíróvá nevezett ki nyolc olyan alkotmánybírót, köztük Sulyok Tamás elnököt, akik még nem érték el az általános – az Alkotmánybíróság tagjaira egyébként nem érvényes – nyugdíjkorhatárt.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök bíróvá nevezett ki nyolc olyan alkotmánybírót, köztük Sulyok Tamás elnököt, akik még nem...","id":"20200703_Birova_kinevezett_alkotmanybirok__irany_a_Kuria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76edd6ac-c72d-4180-a472-740f107fc6de","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Birova_kinevezett_alkotmanybirok__irany_a_Kuria","timestamp":"2020. július. 03. 20:15","title":"Bíróvá kinevezett alkotmánybírók – irány a Kúria?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14314a-5814-450d-a5b4-2dcfa6bd2a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László Pál a karantén ideje alatt indult Kanapén című műsorukban, és a nosztalgiázáson túl aktuális kérdések is szóba kerültek. A műsorvezetők az Index.hu körüli helyzetről is kérdezték a reklámszakembert.","shortLead":"Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László...","id":"20200702_erdelyi_superman_zsolt_index_kanapen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14314a-5814-450d-a5b4-2dcfa6bd2a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7aae1b3-ee97-4ba8-a81c-11644b6b7333","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_erdelyi_superman_zsolt_index_kanapen","timestamp":"2020. július. 02. 20:13","title":"Erdélyi Superman Zsolt: Kilenc hónapja még ők hívtak, most sem akarom megölni az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e38403-85c3-4370-aed5-036b5448a839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan Windows 10-es alkalmazást készített a Microsoft, amelyik igencsak jól jöhet, ha véletlenül töröltünk fényképeket, dokumentumokat.","shortLead":"Olyan Windows 10-es alkalmazást készített a Microsoft, amelyik igencsak jól jöhet, ha véletlenül töröltünk fényképeket...","id":"20200704_microsoft_windows_file_recovery_veletlenul_torolt_allomanyok_visszaszerzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e38403-85c3-4370-aed5-036b5448a839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ebeb76-069e-4cca-9ee2-bbe8e435335b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_microsoft_windows_file_recovery_veletlenul_torolt_allomanyok_visszaszerzese","timestamp":"2020. július. 04. 08:03","title":"Telepítse ezt a programot, utána könnyen visszaszerezheti a véletlen törölt dokumentumait, fotóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a küzdelem jelenleg a világ legnagyobb okostelefon-gyártója címért a Samsung és a Huawei között, és a kínai gyártó májusban ismét a dobogó legfelső fokára léphetett.","shortLead":"Nagy a küzdelem jelenleg a világ legnagyobb okostelefon-gyártója címért a Samsung és a Huawei között, és a kínai gyártó...","id":"20200702_counterpoint_kutatas_legnagyobb_mobilgyartok_samsung_huawei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9bc076-a18f-4ad3-af94-0fbf99232b08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_counterpoint_kutatas_legnagyobb_mobilgyartok_samsung_huawei","timestamp":"2020. július. 02. 12:03","title":"Melyik mobilgyártók telefonjait veszik most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a05e66-9ea9-4eab-b5f5-0867395a84df","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Hőhullámok, erős izzadás, hangulatingadozások, a havi ciklus felborulása. A változókor többnyire a nők negyvenes éveiben kezdődik, de van, akinek előbb, és olyan is van, akit nem kínoznak meg annyira a tünetek. Cikkünkben egy teszt segítségével kiderülhet, hogy ön is érintett-e már.","shortLead":"Hőhullámok, erős izzadás, hangulatingadozások, a havi ciklus felborulása. A változókor többnyire a nők negyvenes...","id":"remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a05e66-9ea9-4eab-b5f5-0867395a84df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36283219-c731-4588-a68a-2bb5021bab06","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","timestamp":"2020. július. 03. 07:30","title":"Menopauza: Ön is érintett már? - Tesztelje le!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"d53308e6-bf70-4888-a649-6ab654858bca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bolt az első személyszállítást kínáló szolgáltatás, amelynek alkalmazása letölthető a Huawei újabb telefonjaira is. Igaz, van még rajta mit csiszolni.","shortLead":"A Bolt az első személyszállítást kínáló szolgáltatás, amelynek alkalmazása letölthető a Huawei újabb telefonjaira is...","id":"20200703_huawei_bolt_taxify_alkalmazas_huawei_telefon_appgallery_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d53308e6-bf70-4888-a649-6ab654858bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60a4ba1-8a6c-42e5-bbec-340bbf4413a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_huawei_bolt_taxify_alkalmazas_huawei_telefon_appgallery_letoltes","timestamp":"2020. július. 03. 15:03","title":"Ha újabb Huawei telefonja van és taxizna: már letöltheti a Bolt alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Csökkentette nemrég a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, ami közvetve hatással van a személyi kölcsönök árazására is. A Bankmonitor.hu megvizsgálta, hogy miként változtak egy ugyanakkora hitel havi törlesztői, illetve mire kell nagyon odafigyelni, ha össze szeretnénk hasonlítani a bankok ajánlatait. ","shortLead":"Csökkentette nemrég a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, ami közvetve hatással van a személyi kölcsönök...","id":"20200703_Mennyiert_kaphatunk_szemelyi_kolcsont_a_kamatvagas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a965fd-59b0-47d2-bc16-a7861e96db70","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Mennyiert_kaphatunk_szemelyi_kolcsont_a_kamatvagas_utan","timestamp":"2020. július. 03. 12:18","title":"Mennyiért kaphatunk személyi kölcsönt a kamatvágás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]